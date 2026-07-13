https://ukraina.ru/20260713/kuda-armiya-rf-nanosila-udary-s-10-po-13-iyulya-1081420202.html

Куда армия РФ наносила удары с 10 по 13 июля

Куда армия РФ наносила удары с 10 по 13 июля - 13.07.2026 Украина.ру

Куда армия РФ наносила удары с 10 по 13 июля

Издание Украина.ру представляет информацию по нанесенным российской армией ударам за период с 10 по 13 июля 2026 года

2026-07-13T17:32

2026-07-13T17:32

2026-07-13T17:32

сво

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вс рф

россия

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О других событиях с фронта — в публикации Советник главы ДНР Игорь Кимаковский: ВС РФ бьют с трех сторон и создают большую дугу вокруг Краматорска.

россия

удары по киеву сегодня

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, вс рф, россия, украина.ру, удары, ракетные удары по украине, удары по киеву сегодня, авиаудары