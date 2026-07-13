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ФРГ создала военный плацдарм для Украины, не думая о последствиях для себя

ФРГ создала военный плацдарм для Украины, не думая о последствиях для себя - 13.07.2026 Украина.ру

ФРГ создала военный плацдарм для Украины, не думая о последствиях для себя

Председатель движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что за террористическими ударами по гражданским целям на территории РФ стоит Берлин. Об этом 13 июля он сказал в интервью "Вестям"

2026-07-13T13:10

2026-07-13T13:10

2026-07-13T13:48

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По его словам, Германия стала ключевой промышленной базой для украинского ВПК: от дронов Quantum Systems до наземных систем Daimler Truck и ракетных разработок Rheinmetall и Destinus."Украина создала глубокий тыл в Германии, считая его недосягаемым, но это заблуждение", — предупредил Медведчук, подчеркнув, что немецкие мощности, интегрированные в управление боевыми миссиями ВСУ, являются законной целью для российских ударов.Он предостерёг немецкое руководство от дальнейшей эскалации: действия Берлина, игнорирующего исторические уроки, ставят под угрозу безопасность собственного населения и ведут к катастрофе.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что террористические атаки Киева связаны с ухудшением ситуации для ВСУ на поле боя.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Киеву срочно нужно оружие: что может измениться сегодня? Хроника событий на утро 13 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, германия, россия, украина, виктор медведчук, дмитрий песков, вооруженные силы украины, впк, мир без границ