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ФРГ создала военный плацдарм для Украины, не думая о последствиях для себя
ФРГ создала военный плацдарм для Украины, не думая о последствиях для себя - 13.07.2026 Украина.ру
ФРГ создала военный плацдарм для Украины, не думая о последствиях для себя
Председатель движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что за террористическими ударами по гражданским целям на территории РФ стоит Берлин. Об этом 13 июля он сказал в интервью "Вестям"
2026-07-13T13:10
2026-07-13T13:10
2026-07-13T13:48
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По его словам, Германия стала ключевой промышленной базой для украинского ВПК: от дронов Quantum Systems до наземных систем Daimler Truck и ракетных разработок Rheinmetall и Destinus."Украина создала глубокий тыл в Германии, считая его недосягаемым, но это заблуждение", — предупредил Медведчук, подчеркнув, что немецкие мощности, интегрированные в управление боевыми миссиями ВСУ, являются законной целью для российских ударов.Он предостерёг немецкое руководство от дальнейшей эскалации: действия Берлина, игнорирующего исторические уроки, ставят под угрозу безопасность собственного населения и ведут к катастрофе.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что террористические атаки Киева связаны с ухудшением ситуации для ВСУ на поле боя.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Киеву срочно нужно оружие: что может измениться сегодня? Хроника событий на утро 13 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, германия, россия, украина, виктор медведчук, дмитрий песков, вооруженные силы украины, впк, мир без границ
Новости, Германия, Россия, Украина, Виктор Медведчук, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, ВПК, Мир без границ
ФРГ создала военный плацдарм для Украины, не думая о последствиях для себя
13:10 13.07.2026 (обновлено: 13:48 13.07.2026)
Председатель движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что за террористическими ударами по гражданским целям на территории РФ стоит Берлин. Об этом 13 июля он сказал в интервью "Вестям"
По его словам, Германия стала ключевой промышленной базой для украинского ВПК: от дронов Quantum Systems до наземных систем Daimler Truck и ракетных разработок Rheinmetall и Destinus.
"Украина создала глубокий тыл в Германии, считая его недосягаемым, но это заблуждение", — предупредил Медведчук, подчеркнув, что немецкие мощности, интегрированные в управление боевыми миссиями ВСУ, являются законной целью для российских ударов.
Он предостерёг немецкое руководство от дальнейшей эскалации: действия Берлина, игнорирующего исторические уроки, ставят под угрозу безопасность собственного населения и ведут к катастрофе.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что террористические атаки Киева связаны с ухудшением ситуации для ВСУ на поле боя.
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