ВСУ атаковали четыре судна в Таганрогском заливе, есть погибшие - 11.07.2026 Украина.ру
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ВСУ атаковали четыре судна в Таганрогском заливе, есть погибшие
ВСУ атаковали четыре судна в Таганрогском заливе, есть погибшие - 11.07.2026 Украина.ру
ВСУ атаковали четыре судна в Таганрогском заливе, есть погибшие
ВСУ атаковали четыре судна в Таганрогском заливе, в результате один человек погиб. Об этом 11 июля сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь
2026-07-11T07:29
2026-07-11T07:29
сво
спецоперация
ростовская область
россия
украина
вооруженные силы украины
украина.ру
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Украинские войска нанесли удар по судам в Таганрогском заливе. В результате атаки, как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, погиб один человек — матрос технического судна. Всего атаке подверглись четыре судна различного назначения, среди которых танкер, перевозивший метанол. По предварительным данным, угрозы разлива и течи топлива нет, суда получили незначительные повреждения.Бойцы ВС РФ уничтожили более полутора десятков беспилотников. Атаке также подверглись сам Таганрог, а также Азовский и Неклиновский районы. Беспилотная опасность в регионе сохраняется.В ответ на удары российские войска наносят высокоточные удары воздушного, морского и наземного базирования, а также с помощью беспилотников по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.На этой неделе украинские военные и эксперты вновь высказали сомнения по поводу оптимистичных заявлений Владимира Зеленского и ряда западных СМИ о мнимых успехах ВСУ и якобы наступившем переломе в ходе боевых действий. Подробнее в материале "Россияне определяют, где, когда и как атаковать". Что говорят на Украине о ситуации на фронтеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, спецоперация, ростовская область, россия, украина, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Ростовская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

ВСУ атаковали четыре судна в Таганрогском заливе, есть погибшие

07:29 11.07.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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ВСУ атаковали четыре судна в Таганрогском заливе, в результате один человек погиб. Об этом 11 июля сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь
Украинские войска нанесли удар по судам в Таганрогском заливе. В результате атаки, как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, погиб один человек — матрос технического судна.
Всего атаке подверглись четыре судна различного назначения, среди которых танкер, перевозивший метанол. По предварительным данным, угрозы разлива и течи топлива нет, суда получили незначительные повреждения.
Бойцы ВС РФ уничтожили более полутора десятков беспилотников. Атаке также подверглись сам Таганрог, а также Азовский и Неклиновский районы. Беспилотная опасность в регионе сохраняется.
В ответ на удары российские войска наносят высокоточные удары воздушного, морского и наземного базирования, а также с помощью беспилотников по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.
На этой неделе украинские военные и эксперты вновь высказали сомнения по поводу оптимистичных заявлений Владимира Зеленского и ряда западных СМИ о мнимых успехах ВСУ и якобы наступившем переломе в ходе боевых действий. Подробнее в материале "Россияне определяют, где, когда и как атаковать". Что говорят на Украине о ситуации на фронте
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