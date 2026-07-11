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ВСУ атаковали четыре судна в Таганрогском заливе, есть погибшие
ВСУ атаковали четыре судна в Таганрогском заливе, есть погибшие - 11.07.2026 Украина.ру
ВСУ атаковали четыре судна в Таганрогском заливе, есть погибшие
ВСУ атаковали четыре судна в Таганрогском заливе, в результате один человек погиб. Об этом 11 июля сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь
2026-07-11T07:29
2026-07-11T07:29
2026-07-11T07:29
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спецоперация
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Украинские войска нанесли удар по судам в Таганрогском заливе. В результате атаки, как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, погиб один человек — матрос технического судна. Всего атаке подверглись четыре судна различного назначения, среди которых танкер, перевозивший метанол. По предварительным данным, угрозы разлива и течи топлива нет, суда получили незначительные повреждения.Бойцы ВС РФ уничтожили более полутора десятков беспилотников. Атаке также подверглись сам Таганрог, а также Азовский и Неклиновский районы. Беспилотная опасность в регионе сохраняется.В ответ на удары российские войска наносят высокоточные удары воздушного, морского и наземного базирования, а также с помощью беспилотников по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.На этой неделе украинские военные и эксперты вновь высказали сомнения по поводу оптимистичных заявлений Владимира Зеленского и ряда западных СМИ о мнимых успехах ВСУ и якобы наступившем переломе в ходе боевых действий. Подробнее в материале "Россияне определяют, где, когда и как атаковать". Что говорят на Украине о ситуации на фронтеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, ростовская область, россия, украина, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Ростовская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
ВСУ атаковали четыре судна в Таганрогском заливе, есть погибшие
ВСУ атаковали четыре судна в Таганрогском заливе, в результате один человек погиб. Об этом 11 июля сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь
Украинские войска нанесли удар по судам в Таганрогском заливе. В результате атаки, как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, погиб один человек — матрос технического судна.
Всего атаке подверглись четыре судна различного назначения, среди которых танкер, перевозивший метанол. По предварительным данным, угрозы разлива и течи топлива нет, суда получили незначительные повреждения.
Бойцы ВС РФ уничтожили более полутора десятков беспилотников. Атаке также подверглись сам Таганрог, а также Азовский и Неклиновский районы. Беспилотная опасность в регионе сохраняется.
В ответ на удары российские войска наносят высокоточные удары воздушного, морского и наземного базирования, а также с помощью беспилотников по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.
На этой неделе украинские военные и эксперты вновь высказали сомнения по поводу оптимистичных заявлений Владимира Зеленского и ряда западных СМИ о мнимых успехах ВСУ и якобы наступившем переломе в ходе боевых действий. Подробнее в материале "Россияне определяют, где, когда и как атаковать". Что говорят на Украине о ситуации на фронте
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру