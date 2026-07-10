WSJ: Израиль предупредил США об угрозе убийства Трампа - 10.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260710/wsj-izrail-predupredil-ssha-ob-ugroze-ubiystva-trampa-1081304677.html
WSJ: Израиль предупредил США об угрозе убийства Трампа
WSJ: Израиль предупредил США об угрозе убийства Трампа - 10.07.2026 Украина.ру
WSJ: Израиль предупредил США об угрозе убийства Трампа
Израиль передал США разведданные о возможных планах Ирана совершить покушение на президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники
2026-07-10T09:16
2026-07-10T11:51
новости
сша
иран
дональд трамп
биньямин нетаньяху
израиль
оон
the wall street journal
украина.ру
мир без границ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/12/1080339330_0:8:600:346_1920x0_80_0_0_f7fd9107697c8f1519b01e5ab6459827.jpg
Израильские спецслужбы предоставили Соединённым Штатам разведывательную информацию, которая, как утверждается, указывает на подготовку Ираном покушения на президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Wall Street Journal.В четверг, 9 июля, Трамп заявил, что вероятность его гибели на посту составляет 5,2%, и назвал себя "целью номер один" для Ирана. По данным издания, израильская сторона передала Вашингтону разведданные о "свежем плане" Тегерана. При этом израильская дипмиссия в США комментариев не предоставила, а представительство Ирана при ООН не ответило на запрос.На фоне этих сообщений портал Axios сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил о встрече с Трампом в Белом доме.Напомним, в ночь 8 июля американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану. В Центральном командовании ВС США заявили, что это стало ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. В ответ иранские военные нанесли удары по базам США в Бахрейне и Кувейте, а власти Ирана обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Подробнее в материале Тегеран атаковал базы США в ответ на удары по Ирану. Новости Ближнего ВостокаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
сша
иран
израиль
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/12/1080339330_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_4ec304c3f79d19ab03711f42b72fc859.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, иран, дональд трамп, биньямин нетаньяху, израиль, оон, the wall street journal, украина.ру, мир без границ
Новости, США, Иран, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Израиль, ООН, The Wall Street Journal, Украина.ру, Мир без границ

WSJ: Израиль предупредил США об угрозе убийства Трампа

09:16 10.07.2026 (обновлено: 11:51 10.07.2026)
 
© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Читать в
ДзенTelegram
Израиль передал США разведданные о возможных планах Ирана совершить покушение на президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники
Израильские спецслужбы предоставили Соединённым Штатам разведывательную информацию, которая, как утверждается, указывает на подготовку Ираном покушения на президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Wall Street Journal.
В четверг, 9 июля, Трамп заявил, что вероятность его гибели на посту составляет 5,2%, и назвал себя "целью номер один" для Ирана. По данным издания, израильская сторона передала Вашингтону разведданные о "свежем плане" Тегерана. При этом израильская дипмиссия в США комментариев не предоставила, а представительство Ирана при ООН не ответило на запрос.
На фоне этих сообщений портал Axios сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил о встрече с Трампом в Белом доме.
Напомним, в ночь 8 июля американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану. В Центральном командовании ВС США заявили, что это стало ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
В ответ иранские военные нанесли удары по базам США в Бахрейне и Кувейте, а власти Ирана обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Подробнее в материале Тегеран атаковал базы США в ответ на удары по Ирану. Новости Ближнего Востока
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАИранДональд ТрампБиньямин НетаньяхуИзраильООНThe Wall Street JournalУкраина.руМир без границ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:41Шпион из Севастополя осуждён на 17 лет, беспилотная опасность в Крыму. Новости СВО
17:39Краматорск и Славянск возьмем к весне 2027 года, если изолируем его и будем скидывать туда что-то тяжелое
17:27Итоги 10.07.26: львовский бунт, тайны убийства Березовской и миллион бездомных на Украине
17:16Этого уже не скрыть: Шаландин о признании Зеленским причин катастрофы в Вишнёвом
17:15Новости с Херсонского направления: ВС РФ отработали по целям
17:10Буферная зона: ВС РФ расширяют, ВСУ готовят ответ, судьба спорных комплексов. Итоги 10 июля
17:00ОДКБ взялась за нелегалов, Иран обещает ответить на удары Израиля. Новости к 17.00
16:54С начала года ПВО сбила более 73 тысяч дронов ВСУ. Новости СВО
16:45Фейк-пожар в Капотне: украинские каналы снова в пролёте
16:44"Это медленно, кроваво и некрасиво": Полетаев раскрыл, когда наступит полное истощение ВСУ
16:30Ещё один шаг к ЕС: послы одобрили открытие шестого кластера переговоров с Украиной
16:22Полетаев: "Судьба войны решится там, где будет уничтожена украинская армия"
16:16Бывшие министры Украины идут в российскую власть. Кто они
16:15Уничтожение переправ может отрезать группировку ВСУ на левом берегу Оскола
16:00Никола Тесла: 170 лет со дня рождения гения переменного тока
15:43"Письма счастья": как и зачем наши войска осуществляют "залистование" вражеских позиций
15:43Гагарина снова судится с Советом ЕС
15:41"Перемога" случилась в головах украинцев: как Киев ведёт двойную информационную войну
15:38В Крыму объявлена беспилотная опасность. Новости СВО
15:20"1400 ударов": в Берлине предрекли уничтожение Украины до появления первых Patriot
Лента новостейМолния