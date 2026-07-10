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WSJ: Израиль предупредил США об угрозе убийства Трампа
WSJ: Израиль предупредил США об угрозе убийства Трампа - 10.07.2026 Украина.ру
WSJ: Израиль предупредил США об угрозе убийства Трампа
Израиль передал США разведданные о возможных планах Ирана совершить покушение на президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники
2026-07-10T09:16
2026-07-10T09:16
2026-07-10T11:51
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Израильские спецслужбы предоставили Соединённым Штатам разведывательную информацию, которая, как утверждается, указывает на подготовку Ираном покушения на президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Wall Street Journal.В четверг, 9 июля, Трамп заявил, что вероятность его гибели на посту составляет 5,2%, и назвал себя "целью номер один" для Ирана. По данным издания, израильская сторона передала Вашингтону разведданные о "свежем плане" Тегерана. При этом израильская дипмиссия в США комментариев не предоставила, а представительство Ирана при ООН не ответило на запрос.На фоне этих сообщений портал Axios сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил о встрече с Трампом в Белом доме.Напомним, в ночь 8 июля американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану. В Центральном командовании ВС США заявили, что это стало ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. В ответ иранские военные нанесли удары по базам США в Бахрейне и Кувейте, а власти Ирана обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Подробнее в материале Тегеран атаковал базы США в ответ на удары по Ирану. Новости Ближнего ВостокаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, сша, иран, дональд трамп, биньямин нетаньяху, израиль, оон, the wall street journal, украина.ру, мир без границ
Новости, США, Иран, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Израиль, ООН, The Wall Street Journal, Украина.ру, Мир без границ
WSJ: Израиль предупредил США об угрозе убийства Трампа
09:16 10.07.2026 (обновлено: 11:51 10.07.2026)
Израиль передал США разведданные о возможных планах Ирана совершить покушение на президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники
Израильские спецслужбы предоставили Соединённым Штатам разведывательную информацию, которая, как утверждается, указывает на подготовку Ираном покушения на президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Wall Street Journal.
В четверг, 9 июля, Трамп заявил, что вероятность его гибели на посту составляет 5,2%, и назвал себя "целью номер один" для Ирана. По данным издания, израильская сторона передала Вашингтону разведданные о "свежем плане" Тегерана. При этом израильская дипмиссия в США комментариев не предоставила, а представительство Ирана при ООН не ответило на запрос.
На фоне этих сообщений портал Axios сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил о встрече с Трампом в Белом доме.
Напомним, в ночь 8 июля американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану. В Центральном командовании ВС США заявили, что это стало ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
В ответ иранские военные нанесли удары по базам США в Бахрейне и Кувейте, а власти Ирана обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Подробнее в материале Тегеран атаковал базы США в ответ на удары по Ирану. Новости Ближнего Востока
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