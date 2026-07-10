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WSJ: Израиль предупредил США об угрозе убийства Трампа

WSJ: Израиль предупредил США об угрозе убийства Трампа - 10.07.2026 Украина.ру

WSJ: Израиль предупредил США об угрозе убийства Трампа

Израиль передал США разведданные о возможных планах Ирана совершить покушение на президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники

2026-07-10T09:16

2026-07-10T09:16

2026-07-10T11:51

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Израильские спецслужбы предоставили Соединённым Штатам разведывательную информацию, которая, как утверждается, указывает на подготовку Ираном покушения на президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Wall Street Journal.В четверг, 9 июля, Трамп заявил, что вероятность его гибели на посту составляет 5,2%, и назвал себя "целью номер один" для Ирана. По данным издания, израильская сторона передала Вашингтону разведданные о "свежем плане" Тегерана. При этом израильская дипмиссия в США комментариев не предоставила, а представительство Ирана при ООН не ответило на запрос.На фоне этих сообщений портал Axios сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил о встрече с Трампом в Белом доме.Напомним, в ночь 8 июля американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану. В Центральном командовании ВС США заявили, что это стало ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. В ответ иранские военные нанесли удары по базам США в Бахрейне и Кувейте, а власти Ирана обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Подробнее в материале Тегеран атаковал базы США в ответ на удары по Ирану. Новости Ближнего ВостокаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, сша, иран, дональд трамп, биньямин нетаньяху, израиль, оон, the wall street journal, украина.ру, мир без границ