"Морской коридор перекрыть легко": сможет ли Запад использовать Одессу для реванша — мнение Ищенко - 05.08.2026 Украина.ру
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"Морской коридор перекрыть легко": сможет ли Запад использовать Одессу для реванша — мнение Ищенко
"Морской коридор перекрыть легко": сможет ли Запад использовать Одессу для реванша — мнение Ищенко - 05.08.2026 Украина.ру
"Морской коридор перекрыть легко": сможет ли Запад использовать Одессу для реванша — мнение Ищенко
Россия легко перекрывает морской коридор поставок через Одессу, в отличие от сухопутного маршрута через Польшу. Уже наносятся удары по судам, идущим в румынские порты, и никто не может остановить Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-08-05T05:15
2026-08-05T05:15
новости
россия
одесса
польша
ростислав ищенко
украина.ру
порт
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аналитика
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Обсуждая возможность использования Одессы Западом для реванша против России, Ищенко заявил, что перевозку военных грузов через порт легко заблокировать. "Мы сейчас в этом убедились. Конвенциональная война не заканчивается на второй день, а расходные материалы на фронт надо поставлять регулярно. В этом плане польский коридор через Жешув гораздо надежнее. Россия может бомбить, но полностью перекрыть не может. А вот морской коридор перекрывается спокойно", — пояснил эксперт.По словам Ищенко, Россия уже сейчас действует жёстко. "Более того, под предлогом борьбы с заходами судов в одесский порт Россия спокойно наносит удары по судам, идущим в румынские порты. И никто ее не может остановить", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что британские планы по использованию Одессы не имеют смысла. "Если Британия будет готовиться к реваншу, она будет возить грузы через одесский порт. Но перевозку военных грузов можно легко заблокировать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Одесса останется в составе Украины, контролировать ее будет Россия, а не Британия" на сайте Украина.ру.После изоляции Черноморского побережья необходимо перерезать транспортные коридоры, идущие на Украину из Польши и Румынии. Подробрнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии" на сайте Украина.ру.
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"Морской коридор перекрыть легко": сможет ли Запад использовать Одессу для реванша — мнение Ищенко

05:15 05.08.2026
 
© AP / Andrew Kravchenko
- РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP / Andrew Kravchenko
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Россия легко перекрывает морской коридор поставок через Одессу, в отличие от сухопутного маршрута через Польшу. Уже наносятся удары по судам, идущим в румынские порты, и никто не может остановить Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Обсуждая возможность использования Одессы Западом для реванша против России, Ищенко заявил, что перевозку военных грузов через порт легко заблокировать.
"Мы сейчас в этом убедились. Конвенциональная война не заканчивается на второй день, а расходные материалы на фронт надо поставлять регулярно. В этом плане польский коридор через Жешув гораздо надежнее. Россия может бомбить, но полностью перекрыть не может. А вот морской коридор перекрывается спокойно", — пояснил эксперт.
По словам Ищенко, Россия уже сейчас действует жёстко. "Более того, под предлогом борьбы с заходами судов в одесский порт Россия спокойно наносит удары по судам, идущим в румынские порты. И никто ее не может остановить", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что британские планы по использованию Одессы не имеют смысла. "Если Британия будет готовиться к реваншу, она будет возить грузы через одесский порт. Но перевозку военных грузов можно легко заблокировать", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Одесса останется в составе Украины, контролировать ее будет Россия, а не Британия" на сайте Украина.ру.
После изоляции Черноморского побережья необходимо перерезать транспортные коридоры, идущие на Украину из Польши и Румынии. Подробрнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии" на сайте Украина.ру.
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