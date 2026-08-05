https://ukraina.ru/20260805/morskoy-koridor-perekryt-legko-smozhet-li-zapad-ispolzovat-odessu-dlya-revansha--mnenie-ischenko-1082171584.html

"Морской коридор перекрыть легко": сможет ли Запад использовать Одессу для реванша — мнение Ищенко

"Морской коридор перекрыть легко": сможет ли Запад использовать Одессу для реванша — мнение Ищенко - 05.08.2026 Украина.ру

"Морской коридор перекрыть легко": сможет ли Запад использовать Одессу для реванша — мнение Ищенко

Россия легко перекрывает морской коридор поставок через Одессу, в отличие от сухопутного маршрута через Польшу. Уже наносятся удары по судам, идущим в румынские порты, и никто не может остановить Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-08-05T05:15

2026-08-05T05:15

2026-08-05T05:15

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аналитика

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Обсуждая возможность использования Одессы Западом для реванша против России, Ищенко заявил, что перевозку военных грузов через порт легко заблокировать. "Мы сейчас в этом убедились. Конвенциональная война не заканчивается на второй день, а расходные материалы на фронт надо поставлять регулярно. В этом плане польский коридор через Жешув гораздо надежнее. Россия может бомбить, но полностью перекрыть не может. А вот морской коридор перекрывается спокойно", — пояснил эксперт.По словам Ищенко, Россия уже сейчас действует жёстко. "Более того, под предлогом борьбы с заходами судов в одесский порт Россия спокойно наносит удары по судам, идущим в румынские порты. И никто ее не может остановить", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что британские планы по использованию Одессы не имеют смысла. "Если Британия будет готовиться к реваншу, она будет возить грузы через одесский порт. Но перевозку военных грузов можно легко заблокировать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Одесса останется в составе Украины, контролировать ее будет Россия, а не Британия" на сайте Украина.ру.После изоляции Черноморского побережья необходимо перерезать транспортные коридоры, идущие на Украину из Польши и Румынии. Подробрнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии" на сайте Украина.ру.

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