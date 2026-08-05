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"Вопрос в системе наведения": военный эксперт о борьбе с морскими поставками ВСУ

"Вопрос в системе наведения": военный эксперт о борьбе с морскими поставками ВСУ - 05.08.2026 Украина.ру

"Вопрос в системе наведения": военный эксперт о борьбе с морскими поставками ВСУ

Для более эффективного поражения судов с оружием для ВСУ необходимо внедрять в крылатые ракеты оптические головки наведения с цифровыми картами. Это позволит использовать боевые части в 350 кг для вывода из строя целого судна. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-08-05T04:55

2026-08-05T04:55

2026-08-05T04:55

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Есть мнение, что радиолокационные головки самонаведения противокорабельных ракет не всегда могут выделить цели на фоне портовых сооружений и других объектов.Отвечая на вопрос журналиста о том, можно ли использовать более мощные средства для поражения судов в Чёрном море, Кнутов отметил, что проблема упирается в систему наведения. "Вопрос стоит в системе наведения. Использование оптических головок могло бы сыграть более существенную роль", — пояснил эксперт.По мнению Кнутова, на западных крылатых ракетах используется система наведения по цифровым картам. "Они закладываются в память головки самонаведения и информация с помощью видеоизображения сравнивается с цифровыми данными, которые заложены в память бортового компьютера. За счет этого ракета точно наводится на объект и поражает его", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что интеграция подобных систем в российские ракеты позволит эффективнее поражать движущиеся цели. "Сейчас внедряются системы, которые позволяют поражать движущиеся объекты. Внедрение подобных систем в наши крылатые ракеты могло бы привести к тому, что боевые части в 350 кг отрабатывали по судам, которые везут киевскому режиму оружие. Тогда бы ракеты решали проблему вывода из строя целого судна", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на Харьковском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Армия РФ готова зажать Великий Бурлук в тиски и начать наступление на Чугуев" на сайте Украина.ру.

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