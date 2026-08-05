"Британию интересовал Кавказ и Баку": Ищенко развеял миф про амбиции Лондона в Одессе - 05.08.2026 Украина.ру
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"Британию интересовал Кавказ и Баку": Ищенко развеял миф про амбиции Лондона в Одессе
"Британию интересовал Кавказ и Баку": Ищенко развеял миф про амбиции Лондона в Одессе - 05.08.2026 Украина.ру
"Британию интересовал Кавказ и Баку": Ищенко развеял миф про амбиции Лондона в Одессе
Британская интервенция в Одессу не имеет под собой исторических и экономических оснований. Даже в Гражданскую войну Лондон претендовал на Кавказ и Баку, а не на черноморские порты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-08-05T04:30
2026-08-05T04:30
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Рассуждая о том, есть ли у Британии реальные интересы в Одессе, Ищенко заявил, что британские амбиции в этом регионе — не более чем миф. "Я понимаю, для чего Британии нужен Ближний Восток. Там проходят важные торговые пути. А с кем и чем Британия собралась торговать в Черном море через Одессу?" — пояснил эксперт.Ищенко напомнил, что Одесса исторически была портом для вывоза сельхозпродукции в южную Европу — так было во времена Российской империи, в советское время и при независимой Украине, и, вероятно, продолжится при Российской Федерации.Политолог подчеркнул, что британцы никогда не претендовали на Одессу. "Британия во время Гражданской войны никогда не претендовала на одесский порт. Там высаживались французы. Британцев больше интересовала бакинская нефть, Кавказ и Средняя Азия. Черное море они всегда воспринимали как внутреннее море России и Турции" — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Одесса останется в составе Украины, контролировать ее будет Россия, а не Британия" на сайте Украина.ру.После изоляции Черноморского побережья необходимо перерезать транспортные коридоры, идущие на Украину из Польши и Румынии. Подробрнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии" на сайте Украина.ру.
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"Британию интересовал Кавказ и Баку": Ищенко развеял миф про амбиции Лондона в Одессе

04:30 05.08.2026
 
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- РИА Новости, 1920, 05.08.2026
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Британская интервенция в Одессу не имеет под собой исторических и экономических оснований. Даже в Гражданскую войну Лондон претендовал на Кавказ и Баку, а не на черноморские порты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Рассуждая о том, есть ли у Британии реальные интересы в Одессе, Ищенко заявил, что британские амбиции в этом регионе — не более чем миф.
"Я понимаю, для чего Британии нужен Ближний Восток. Там проходят важные торговые пути. А с кем и чем Британия собралась торговать в Черном море через Одессу?" — пояснил эксперт.
Ищенко напомнил, что Одесса исторически была портом для вывоза сельхозпродукции в южную Европу — так было во времена Российской империи, в советское время и при независимой Украине, и, вероятно, продолжится при Российской Федерации.
Политолог подчеркнул, что британцы никогда не претендовали на Одессу. "Британия во время Гражданской войны никогда не претендовала на одесский порт. Там высаживались французы. Британцев больше интересовала бакинская нефть, Кавказ и Средняя Азия. Черное море они всегда воспринимали как внутреннее море России и Турции" — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Одесса останется в составе Украины, контролировать ее будет Россия, а не Британия" на сайте Украина.ру.
После изоляции Черноморского побережья необходимо перерезать транспортные коридоры, идущие на Украину из Польши и Румынии. Подробрнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии" на сайте Украина.ру.
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