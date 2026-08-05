ВС РФ отразили все попытки ВСУ вернуть Красноярское в ДНР. Атака на Киев и другие новости СВО - 05.08.2026 Украина.ру
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ВС РФ отразили все попытки ВСУ вернуть Красноярское в ДНР. Атака на Киев и другие новости СВО
ВС РФ отразили все попытки ВСУ вернуть Красноярское в ДНР. Атака на Киев и другие новости СВО - 05.08.2026 Украина.ру
ВС РФ отразили все попытки ВСУ вернуть Красноярское в ДНР. Атака на Киев и другие новости СВО
Формирования киевского режима неоднократно предпринимали попытки вернуть под свой контроль населённый пункт Красноярское в ДНР, однако все контратаки были отражены российскими подразделениями. Об этом в ночь на 5 августа сообщает РИА Новости
2026-08-05T05:56
2026-08-05T06:02
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"Были неоднократные попытки контратак. Противник пытался вернуть позиции, которые мы заняли, однако все его попытки были отражены", — рассказал агентству начальник штаба мотострелкового батальона 110-й бригады 51-й общевойсковой гвардейской армии группировки войск "Центр" Тимофей Скляров.По его словам, российские военные не позволяли украинским подразделениям приблизиться к своим рубежам."Наши бойцы уничтожали противника ещё на подступах к позициям. Те, кому удавалось выжить, были вынуждены отступать. Так, шаг за шагом, мы продолжали продвигаться вперед", — добавил офицер.Минобороны РФ сообщило об освобождении Красноярского в ДНР 30 июля.Другие новости СВО:🟥 По данным вражеских мониторинговых каналов, сегодняшняя ночная атака на Киев осуществлена при помощи около 20 баллистических ракет "Искандер-М", около 10 "Цирконов" и 40–50 "Гераней". Утреннюю столицу накрыл густой смог от пожаров;🟥 Военнослужащие российской группировки войск "Север" застали украинские формирования в Юрченково в Харьковской области врасплох и вынудили их начать экстренное отступление, сообщил командир штурмового взвода с позывным Турист. Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над Юрченково 30 июля;🟥 Операторы разведывательных БПЛА группировки войск "Север" сопровождали штурмовые группы при освобождении села Юрченково в Харьковской области, выявляя на маршруте дронов-"ждунов", мины, а также прикрывая бойцов от ударных гексакоптеров "Баба-Яга", сообщил оператор расчета с позывным Русский;🟥 Расчет РСЗО "Торнадо-С" группировки войск "Центр" уничтожил заглубленный командный пункт ВСУ на Добропольском направлении спецоперации, сообщили в Минобороны РФ;🟥 Мирный житель проехал на личном автомобиле через все позиции ВСУ в Доброполье и пешком прошел через Белицкое, чтобы добраться к российским военным, сообщил начальник разведки 51-й общевойсковой армии группировки войск "Центр", участвовавшей в освобождении Белицкого, с позывным Апостол. Минобороны РФ объявило об освобождении Белицкого 23 июля;🟥 После освобождения Доброполья российские войска получат возможность выйти на оперативный простор и двигаться в сторону Днепропетровской области, сообщил начальник разведки 51-й ОА ГрВ "Центр" с позывным Апостол.Подробнее о ночных ударах по столице Украины - в публикации Киев в огне! Баллистика и дроны продолжают атаковать склады и другие цели.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ВС РФ отразили все попытки ВСУ вернуть Красноярское в ДНР. Атака на Киев и другие новости СВО

05:56 05.08.2026 (обновлено: 06:02 05.08.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Формирования киевского режима неоднократно предпринимали попытки вернуть под свой контроль населённый пункт Красноярское в ДНР, однако все контратаки были отражены российскими подразделениями. Об этом в ночь на 5 августа сообщает РИА Новости
"Были неоднократные попытки контратак. Противник пытался вернуть позиции, которые мы заняли, однако все его попытки были отражены", — рассказал агентству начальник штаба мотострелкового батальона 110-й бригады 51-й общевойсковой гвардейской армии группировки войск "Центр" Тимофей Скляров.
По его словам, российские военные не позволяли украинским подразделениям приблизиться к своим рубежам.
"Наши бойцы уничтожали противника ещё на подступах к позициям. Те, кому удавалось выжить, были вынуждены отступать. Так, шаг за шагом, мы продолжали продвигаться вперед", — добавил офицер.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Красноярского в ДНР 30 июля.
Другие новости СВО:
🟥 По данным вражеских мониторинговых каналов, сегодняшняя ночная атака на Киев осуществлена при помощи около 20 баллистических ракет "Искандер-М", около 10 "Цирконов" и 40–50 "Гераней". Утреннюю столицу накрыл густой смог от пожаров;
🟥 Военнослужащие российской группировки войск "Север" застали украинские формирования в Юрченково в Харьковской области врасплох и вынудили их начать экстренное отступление, сообщил командир штурмового взвода с позывным Турист. Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над Юрченково 30 июля;
🟥 Операторы разведывательных БПЛА группировки войск "Север" сопровождали штурмовые группы при освобождении села Юрченково в Харьковской области, выявляя на маршруте дронов-"ждунов", мины, а также прикрывая бойцов от ударных гексакоптеров "Баба-Яга", сообщил оператор расчета с позывным Русский;
🟥 Расчет РСЗО "Торнадо-С" группировки войск "Центр" уничтожил заглубленный командный пункт ВСУ на Добропольском направлении спецоперации, сообщили в Минобороны РФ;
🟥 Мирный житель проехал на личном автомобиле через все позиции ВСУ в Доброполье и пешком прошел через Белицкое, чтобы добраться к российским военным, сообщил начальник разведки 51-й общевойсковой армии группировки войск "Центр", участвовавшей в освобождении Белицкого, с позывным Апостол. Минобороны РФ объявило об освобождении Белицкого 23 июля;
🟥 После освобождения Доброполья российские войска получат возможность выйти на оперативный простор и двигаться в сторону Днепропетровской области, сообщил начальник разведки 51-й ОА ГрВ "Центр" с позывным Апостол.
Подробнее о ночных ударах по столице Украины - в публикации Киев в огне! Баллистика и дроны продолжают атаковать склады и другие цели.
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