https://ukraina.ru/20260805/pod-prikrytiem-diplomatii-zelenskiy-prevraschaet-poslov-ukrainy-v-shpionov-1082161450.html
Под прикрытием дипломатии. Зеленский превращает послов Украины в шпионов
Под прикрытием дипломатии. Зеленский превращает послов Украины в шпионов - 05.08.2026 Украина.ру
Под прикрытием дипломатии. Зеленский превращает послов Украины в шпионов
Дипломаты призваны поддерживать мир во всём мире, но перед украинскими послами ставят совершенно иные задачи
2026-08-05T06:21
2026-08-05T06:21
2026-08-05T06:21
эксклюзив
украина
сша
рустем умеров
андрей мельник
владимир зеленский
послы
дипломатия
разведка
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Бывший секретарь СНБО Рустем Умеров возглавит Службу внешней разведки Украины. На этом посту он, как заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, будет отвечать за переговоры с США и дипломатическую работу.В конце 2025 года разразился скандал: Зеленский посетил с визитом оружейный завод в Пенсильвании, причём в сопровождении представителей только Демократической партии. Трамп, напомним, – республиканец. Посла Украины в США Оксану Маркарову уволили. На её пост предложили кандидатуру Умерова, но Вашингтон не выдал ему агреман. По одной из версий, из-за имеющегося гражданства США (согласно американскому законодательству, гражданин США не может представлять в США же другую страну), хотя его наличие официально не подтверждено.Послом стала Ольга Стефанишина, но и она в скором времени покинет свой пост. Умерова Украина больше не предлагала. Он стал главой Службы внешней разведки.При этом скоро Киев проведёт масштабную ротацию глав дипломатических миссий. Перед этим в украинской столице проходит пятидневное совещание послов, на котором руководство страны озвучило ключевые приоритеты их работы.В первый же день выступил Зеленский, поставивший задачу: "Посол должен знать, сколько ракет к ПВО есть в стране его работы и как сделать, чтобы они были не на складе, а в наших пусковых установках. Вы должны привозить оружие. Это должно быть KPI работы наших посольств".То есть фактически делает из дипломатов шпионов.Второй день совещания украинских послов полностью посвящён обороне, безопасности, укреплению ПВО и ПРО, развитию антибаллистической коалиции, усилению давления на Россию.Конечно, посол должен обладать полной информацией о стране пребывания и, исходя из этого, выстраивать сотрудничество с ней, но есть важный нюанс – действия главы дипмиссии строго регламентированы Венской конвенцией о дипломатических сношениях. А она предписывает "выяснять условий и событий в государстве пребывания всеми законными средствами". Ключевое слово – "законными", а не "всеми".Зачастую конкретно за военно-техническое сотрудничество отвечает не посол, а другой человек – военный атташе (правда, есть они далеко не у всех стран). В его обязанности входит сбор информации о вооружённых силах страны пребывания (военное устройство, потенциал, оборонные программы и пр.). Но опять же, исключительно легальным способом, из открытых отчётов, посредством официальных запросов в министерство обороны.Конечно, государство не обязано предоставлять иностранным дипломатам все сведения о собственном арсенале и последних военных разработках (самая настоящая военная тайна!), но Зеленский требует от своих послов добиться передачи Украине всех имеющихся у союзников ракет для ПВО. Даже шпионажем.Да, дипломат может действовать законными методами, но в итоге оскандалиться и добавить стране проблем. Яркий пример – нынешний постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник, который в бытность послом Украины в ФРГ позволял себе недипломатическую риторику в адрес немецких властей. Мельник открыто критиковал руководство Германии за нерешительность в передаче ВСУ тяжёлого вооружения и затянувшееся рассмотрение списка пожеланий от Украины. В документах были системы ПВО, боевые самолёты, подводные лодки, танки, зенитные ракеты, средства борьбы с беспилотниками, средства разминирования, радиолокационные станции... Мельник даже пытался внести раскол в стан НАТО, надеясь, что члены Альянса поставят Киеву истребители МиГ-29, несмотря на отказ США. Целый ряд официальных лиц ФРГ отказался общаться с украинским послом, его поведение называли хамским и недопустимым для дипломата. В итоге Киев отозвал Мельника в рамках плановой ротации.Кроме того, была информация из кулуаров о конфликте Василия Зварича (сегодняшнего посла Украины в Чехии) с польскими властями в конце 2022 года, когда он возглавлял украинское посольство в Варшаве. И тоже из-за вооружений. После падения ракеты в Пшеводуве Германия предложила Польше разместить на её территории свои батареи ПВО Patriot, а Зварич требовал от властей страны пребывания отказаться от них в пользу Киева. Стоит отметить, что его перевод в Прагу летом 2024-го с этим инцидентом не связан.Оба они – и Мельник, и Зварич – делали то, что поручил послам Зеленский сейчас. И что в итоге? Отношение стран пребывания к Украине, излишне настойчиво добивавшейся через глав своих дипмиссий передачи нужных вооружений, испорчено. Зато сами Мельник и Зварич перешли на более значимые дипломатические должности: первый стал постпредом при ООН, а второй в рамках грядущих перестановок усилит центральный корпус МИД Украины и станет заместителем министра. Как и его преемник в Варшаве Василий Боднар, успевший поскандалить на почве споров вокруг исторической памяти. Видимо, будут передавать свой ценный опыт по работе с Чехией и Польшей, активно участвовавших в передаче вооружений ВСУ.Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига представил Зеленскому кандидатуры новых послов в 18 государствах – от Австрии до Сенегала.В европейских странах украинские послы, очевидно, будут добиваться продолжения поддержки всего западного блока, необходимой на фоне дефицита ракет у ВСУ. На постсоветском пространстве и африканском континенте, в Азии, Центральной и Латинской Америке Киеву очень хотелось бы ослабить партнёрские связи стран с Россией и добиться её изоляции на международной арене. Такую военно-разведческую дипломатию реализует современная Украина. Ни о каком развитии взаимоотношений в области экономики, культуры и науки, как предписывает Венская конвенция о дипломатических сношениях, речь не идёт.Читайте также: Не просто знание языков. Как переводчики становились шпионами и предопределяли судьбу мира
https://ukraina.ru/20260804/slaboe-mesto-zelenskogo-zachem-umerova-spryatali-v-sluzhbe-vneshney-razvedki-1082148960.html
https://ukraina.ru/20260803/obmannyy-mir-pochemu-tramp-i-zelenskiy-pochti-sinkhronno-zakhoteli-miritsya-1082119437.html
https://ukraina.ru/20260113/1074224447.html
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эксклюзив, украина, сша, рустем умеров, андрей мельник, владимир зеленский, послы, дипломатия, разведка
Под прикрытием дипломатии. Зеленский превращает послов Украины в шпионов
Дипломаты призваны поддерживать мир во всём мире, но перед украинскими послами ставят совершенно иные задачи
Бывший секретарь СНБО Рустем Умеров возглавит Службу внешней разведки Украины. На этом посту он, как заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, будет отвечать за переговоры с США и дипломатическую работу.
В конце 2025 года разразился скандал: Зеленский посетил с визитом оружейный завод в Пенсильвании, причём в сопровождении представителей только Демократической партии. Трамп, напомним, – республиканец. Посла Украины в США Оксану Маркарову уволили. На её пост предложили кандидатуру Умерова, но Вашингтон не выдал ему агреман.
По одной из версий, из-за имеющегося гражданства США (согласно американскому законодательству, гражданин США не может представлять в США же другую страну), хотя его наличие официально не подтверждено.
Послом стала Ольга Стефанишина, но и она в скором времени покинет свой пост. Умерова Украина больше не предлагала. Он стал главой Службы внешней разведки.
При этом скоро Киев проведёт масштабную ротацию глав дипломатических миссий. Перед этим в украинской столице проходит пятидневное совещание послов, на котором руководство страны озвучило ключевые приоритеты их работы.
В первый же день выступил Зеленский, поставивший задачу: "Посол должен знать, сколько ракет к ПВО есть в стране его работы и как сделать, чтобы они были не на складе, а в наших пусковых установках. Вы должны привозить оружие. Это должно быть KPI работы наших посольств".
То есть фактически делает из дипломатов шпионов.
Второй день совещания украинских послов полностью посвящён обороне, безопасности, укреплению ПВО и ПРО, развитию антибаллистической коалиции, усилению давления на Россию.
Конечно, посол должен обладать полной информацией о стране пребывания и, исходя из этого, выстраивать сотрудничество с ней, но есть важный нюанс – действия главы дипмиссии строго регламентированы Венской конвенцией о дипломатических сношениях. А она предписывает "выяснять условий и событий в государстве пребывания всеми законными средствами". Ключевое слово – "законными", а не "всеми".
Зачастую конкретно за военно-техническое сотрудничество отвечает не посол, а другой человек – военный атташе (правда, есть они далеко не у всех стран). В его обязанности входит сбор информации о вооружённых силах страны пребывания (военное устройство, потенциал, оборонные программы и пр.). Но опять же, исключительно легальным способом, из открытых отчётов, посредством официальных запросов в министерство обороны.
Конечно, государство не обязано предоставлять иностранным дипломатам все сведения о собственном арсенале и последних военных разработках (самая настоящая военная тайна!), но Зеленский требует от своих послов добиться передачи Украине всех имеющихся у союзников ракет для ПВО. Даже шпионажем.
Да, дипломат может действовать законными методами, но в итоге оскандалиться и добавить стране проблем. Яркий пример – нынешний постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник, который в бытность послом Украины в ФРГ позволял себе недипломатическую риторику в адрес немецких властей.
Мельник открыто критиковал руководство Германии за нерешительность в передаче ВСУ тяжёлого вооружения и затянувшееся рассмотрение списка пожеланий от Украины. В документах были системы ПВО, боевые самолёты, подводные лодки, танки, зенитные ракеты, средства борьбы с беспилотниками, средства разминирования, радиолокационные станции...
Мельник даже пытался внести раскол в стан НАТО, надеясь, что члены Альянса поставят Киеву истребители МиГ-29, несмотря на отказ США. Целый ряд официальных лиц ФРГ отказался общаться с украинским послом, его поведение называли хамским и недопустимым для дипломата. В итоге Киев отозвал Мельника в рамках плановой ротации.
Кроме того, была информация из кулуаров о конфликте Василия Зварича (сегодняшнего посла Украины в Чехии) с польскими властями в конце 2022 года, когда он возглавлял украинское посольство в Варшаве. И тоже из-за вооружений. После падения ракеты в Пшеводуве Германия предложила Польше разместить на её территории свои батареи ПВО Patriot, а Зварич требовал от властей страны пребывания отказаться от них в пользу Киева.
Стоит отметить, что его перевод в Прагу летом 2024-го с этим инцидентом не связан.
Оба они – и Мельник, и Зварич – делали то, что поручил послам Зеленский сейчас. И что в итоге? Отношение стран пребывания к Украине, излишне настойчиво добивавшейся через глав своих дипмиссий передачи нужных вооружений, испорчено. Зато сами Мельник и Зварич перешли на более значимые дипломатические должности: первый стал постпредом при ООН, а второй в рамках грядущих перестановок усилит центральный корпус МИД Украины и станет заместителем министра. Как и его преемник в Варшаве Василий Боднар, успевший поскандалить на почве споров вокруг исторической памяти.
Видимо, будут передавать свой ценный опыт по работе с Чехией и Польшей, активно участвовавших в передаче вооружений ВСУ.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига представил Зеленскому кандидатуры новых послов в 18 государствах – от Австрии до Сенегала.
В европейских странах украинские послы, очевидно, будут добиваться продолжения поддержки всего западного блока, необходимой на фоне дефицита ракет у ВСУ. На постсоветском пространстве и африканском континенте, в Азии, Центральной и Латинской Америке Киеву очень хотелось бы ослабить партнёрские связи стран с Россией и добиться её изоляции на международной арене.
Такую военно-разведческую дипломатию реализует современная Украина. Ни о каком развитии взаимоотношений в области экономики, культуры и науки, как предписывает Венская конвенция о дипломатических сношениях, речь не идёт.