https://ukraina.ru/20260805/pod-prikrytiem-diplomatii-zelenskiy-prevraschaet-poslov-ukrainy-v-shpionov-1082161450.html

Под прикрытием дипломатии. Зеленский превращает послов Украины в шпионов

Под прикрытием дипломатии. Зеленский превращает послов Украины в шпионов - 05.08.2026 Украина.ру

Под прикрытием дипломатии. Зеленский превращает послов Украины в шпионов

Дипломаты призваны поддерживать мир во всём мире, но перед украинскими послами ставят совершенно иные задачи

2026-08-05T06:21

2026-08-05T06:21

2026-08-05T06:21

эксклюзив

украина

сша

рустем умеров

андрей мельник

владимир зеленский

послы

дипломатия

разведка

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Бывший секретарь СНБО Рустем Умеров возглавит Службу внешней разведки Украины. На этом посту он, как заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, будет отвечать за переговоры с США и дипломатическую работу.В конце 2025 года разразился скандал: Зеленский посетил с визитом оружейный завод в Пенсильвании, причём в сопровождении представителей только Демократической партии. Трамп, напомним, – республиканец. Посла Украины в США Оксану Маркарову уволили. На её пост предложили кандидатуру Умерова, но Вашингтон не выдал ему агреман. По одной из версий, из-за имеющегося гражданства США (согласно американскому законодательству, гражданин США не может представлять в США же другую страну), хотя его наличие официально не подтверждено.Послом стала Ольга Стефанишина, но и она в скором времени покинет свой пост. Умерова Украина больше не предлагала. Он стал главой Службы внешней разведки.При этом скоро Киев проведёт масштабную ротацию глав дипломатических миссий. Перед этим в украинской столице проходит пятидневное совещание послов, на котором руководство страны озвучило ключевые приоритеты их работы.В первый же день выступил Зеленский, поставивший задачу: "Посол должен знать, сколько ракет к ПВО есть в стране его работы и как сделать, чтобы они были не на складе, а в наших пусковых установках. Вы должны привозить оружие. Это должно быть KPI работы наших посольств".То есть фактически делает из дипломатов шпионов.Второй день совещания украинских послов полностью посвящён обороне, безопасности, укреплению ПВО и ПРО, развитию антибаллистической коалиции, усилению давления на Россию.Конечно, посол должен обладать полной информацией о стране пребывания и, исходя из этого, выстраивать сотрудничество с ней, но есть важный нюанс – действия главы дипмиссии строго регламентированы Венской конвенцией о дипломатических сношениях. А она предписывает "выяснять условий и событий в государстве пребывания всеми законными средствами". Ключевое слово – "законными", а не "всеми".Зачастую конкретно за военно-техническое сотрудничество отвечает не посол, а другой человек – военный атташе (правда, есть они далеко не у всех стран). В его обязанности входит сбор информации о вооружённых силах страны пребывания (военное устройство, потенциал, оборонные программы и пр.). Но опять же, исключительно легальным способом, из открытых отчётов, посредством официальных запросов в министерство обороны.Конечно, государство не обязано предоставлять иностранным дипломатам все сведения о собственном арсенале и последних военных разработках (самая настоящая военная тайна!), но Зеленский требует от своих послов добиться передачи Украине всех имеющихся у союзников ракет для ПВО. Даже шпионажем.Да, дипломат может действовать законными методами, но в итоге оскандалиться и добавить стране проблем. Яркий пример – нынешний постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник, который в бытность послом Украины в ФРГ позволял себе недипломатическую риторику в адрес немецких властей. Мельник открыто критиковал руководство Германии за нерешительность в передаче ВСУ тяжёлого вооружения и затянувшееся рассмотрение списка пожеланий от Украины. В документах были системы ПВО, боевые самолёты, подводные лодки, танки, зенитные ракеты, средства борьбы с беспилотниками, средства разминирования, радиолокационные станции... Мельник даже пытался внести раскол в стан НАТО, надеясь, что члены Альянса поставят Киеву истребители МиГ-29, несмотря на отказ США. Целый ряд официальных лиц ФРГ отказался общаться с украинским послом, его поведение называли хамским и недопустимым для дипломата. В итоге Киев отозвал Мельника в рамках плановой ротации.Кроме того, была информация из кулуаров о конфликте Василия Зварича (сегодняшнего посла Украины в Чехии) с польскими властями в конце 2022 года, когда он возглавлял украинское посольство в Варшаве. И тоже из-за вооружений. После падения ракеты в Пшеводуве Германия предложила Польше разместить на её территории свои батареи ПВО Patriot, а Зварич требовал от властей страны пребывания отказаться от них в пользу Киева. Стоит отметить, что его перевод в Прагу летом 2024-го с этим инцидентом не связан.Оба они – и Мельник, и Зварич – делали то, что поручил послам Зеленский сейчас. И что в итоге? Отношение стран пребывания к Украине, излишне настойчиво добивавшейся через глав своих дипмиссий передачи нужных вооружений, испорчено. Зато сами Мельник и Зварич перешли на более значимые дипломатические должности: первый стал постпредом при ООН, а второй в рамках грядущих перестановок усилит центральный корпус МИД Украины и станет заместителем министра. Как и его преемник в Варшаве Василий Боднар, успевший поскандалить на почве споров вокруг исторической памяти. Видимо, будут передавать свой ценный опыт по работе с Чехией и Польшей, активно участвовавших в передаче вооружений ВСУ.Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига представил Зеленскому кандидатуры новых послов в 18 государствах – от Австрии до Сенегала.В европейских странах украинские послы, очевидно, будут добиваться продолжения поддержки всего западного блока, необходимой на фоне дефицита ракет у ВСУ. На постсоветском пространстве и африканском континенте, в Азии, Центральной и Латинской Америке Киеву очень хотелось бы ослабить партнёрские связи стран с Россией и добиться её изоляции на международной арене. Такую военно-разведческую дипломатию реализует современная Украина. Ни о каком развитии взаимоотношений в области экономики, культуры и науки, как предписывает Венская конвенция о дипломатических сношениях, речь не идёт.Читайте также: Не просто знание языков. Как переводчики становились шпионами и предопределяли судьбу мира

https://ukraina.ru/20260804/slaboe-mesto-zelenskogo-zachem-umerova-spryatali-v-sluzhbe-vneshney-razvedki-1082148960.html

https://ukraina.ru/20260803/obmannyy-mir-pochemu-tramp-i-zelenskiy-pochti-sinkhronno-zakhoteli-miritsya-1082119437.html

https://ukraina.ru/20260113/1074224447.html

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Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, сша, рустем умеров, андрей мельник, владимир зеленский, послы, дипломатия, разведка