"Один наблюдает, другой уничтожает": Кнутов о том, как дроны-охотники расчищают путь пехоте - 05.08.2026 Украина.ру
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"Один наблюдает, другой уничтожает": Кнутов о том, как дроны-охотники расчищают путь пехоте
"Один наблюдает, другой уничтожает": Кнутов о том, как дроны-охотники расчищают путь пехоте - 05.08.2026 Украина.ру
"Один наблюдает, другой уничтожает": Кнутов о том, как дроны-охотники расчищают путь пехоте
Российские штурмовые группы прикрывают минимум два дрона — один ведёт разведку, второй уничтожает противника. Дроны войсковой ПВО создают зоны, свободные от беспилотников ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-08-05T04:45
2026-08-05T04:45
новости
россия
украина
польша
юрий кнутов
украина.ру
дроны
fpv-дрон
бпла
беспилотники
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Отвечая на вопрос о том, кто создаёт больше проблем российским бойцам, Кнутов заявил, что наибольшие сложности создают дроноводы ВСУ, ведущие охоту на наших военнослужащих.При этом, как сообщил собеседник Украина.ру, военнослужащие отработали эффективную тактику прикрытия. "Наших военных прикрывают минимум два дрона. Один передаёт информацию на пункт управления, второй уничтожает противника", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что если враг идёт на перехват, второй дрон уничтожает его, а на смену вылетает следующий, что позволяет расчищать путь пехоте.Кнутов также отметил важную роль дронов войсковой ПВО, которые "сажают" беспилотники противника и создают зоны, свободные от БПЛА. "Иногда дроноводы создают засаду в населённом пункте и расчищают путь штурмовой группе. Роль и тех, и других велика", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на Харьковском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Армия РФ готова зажать Великий Бурлук в тиски и начать наступление на Чугуев" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, польша, юрий кнутов, украина.ру, дроны, fpv-дрон, бпла, беспилотники, главные новости, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, война, война на украине, украина.ру дзен, дзен сво
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"Один наблюдает, другой уничтожает": Кнутов о том, как дроны-охотники расчищают путь пехоте

04:45 05.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов БПЛА группировки "Центр"
Боевая работа расчетов БПЛА группировки Центр - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские штурмовые группы прикрывают минимум два дрона — один ведёт разведку, второй уничтожает противника. Дроны войсковой ПВО создают зоны, свободные от беспилотников ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Отвечая на вопрос о том, кто создаёт больше проблем российским бойцам, Кнутов заявил, что наибольшие сложности создают дроноводы ВСУ, ведущие охоту на наших военнослужащих.
При этом, как сообщил собеседник Украина.ру, военнослужащие отработали эффективную тактику прикрытия. "Наших военных прикрывают минимум два дрона. Один передаёт информацию на пункт управления, второй уничтожает противника", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что если враг идёт на перехват, второй дрон уничтожает его, а на смену вылетает следующий, что позволяет расчищать путь пехоте.
Кнутов также отметил важную роль дронов войсковой ПВО, которые "сажают" беспилотники противника и создают зоны, свободные от БПЛА. "Иногда дроноводы создают засаду в населённом пункте и расчищают путь штурмовой группе. Роль и тех, и других велика", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию на Харьковском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Армия РФ готова зажать Великий Бурлук в тиски и начать наступление на Чугуев" на сайте Украина.ру.
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