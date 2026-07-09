https://ukraina.ru/20260709/za-kem-na-zapade-nuzhno-sledit-s-osobym-vnimaniem-trukhachv-nazval-chetyrkh-klyuchevykh-lyudey-dlya-rossii-1081261530.html
За кем на Западе нужно следить с особым вниманием: Трухачёв назвал четырёх ключевых людей для России
За кем на Западе нужно следить с особым вниманием: Трухачёв назвал четырёх ключевых людей для России - 09.07.2026 Украина.ру
За кем на Западе нужно следить с особым вниманием: Трухачёв назвал четырёх ключевых людей для России
Политолог-европеист, кандидат исторических наук Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру рассказал об итогах саммита НАТО в Анкаре
2026-07-09T13:10
2026-07-09T13:10
2026-07-09T13:10
россия
запад
анкара
видео
трухачев
дональд трамп
нато
украина.ру
мок
f-35
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А также оценил планы объединённого Запада против России и проанализировал риторику Международного олимпийского комитета в отношении российских спортсменов: 00:25 – Итоги саммита НАТО в Анкаре и заявление Трампа по сделке России и Украины.06:07 – Поставка Турции F-35 из США.07:33 –Перспективы тыловой войны и риски прямого конфликта с НАТО.10:57 – Предстоящие президентские выборы во Франции.13:45 – Решение МОК о снятии санкций с российских спортсменов и перспективы признания новых границ России в международном спорте.
россия
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Украина.ру
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россия, запад, анкара, видео, трухачев, дональд трамп, нато, украина.ру, мок, f-35, видео
Россия, Запад, Анкара, Видео, Трухачев, Дональд Трамп, НАТО, Украина.ру, МОК, F-35
За кем на Западе нужно следить с особым вниманием: Трухачёв назвал четырёх ключевых людей для России
Политолог-европеист, кандидат исторических наук Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру рассказал об итогах саммита НАТО в Анкаре
А также оценил планы объединённого Запада против России и проанализировал риторику Международного олимпийского комитета в отношении российских спортсменов:
00:25 – Итоги саммита НАТО в Анкаре и заявление Трампа по сделке России и Украины.
06:07 – Поставка Турции F-35 из США.
07:33 –Перспективы тыловой войны и риски прямого конфликта с НАТО.
10:57 – Предстоящие президентские выборы во Франции.
13:45 – Решение МОК о снятии санкций с российских спортсменов и перспективы признания новых границ России в международном спорте.