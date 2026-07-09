"Это военная тайна": Баранец рассказал, как Россия может доставлять топливо в Крым - 09.07.2026 Украина.ру
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"Это военная тайна": Баранец рассказал, как Россия может доставлять топливо в Крым
"Это военная тайна": Баранец рассказал, как Россия может доставлять топливо в Крым - 09.07.2026 Украина.ру
"Это военная тайна": Баранец рассказал, как Россия может доставлять топливо в Крым
Доставка топлива в Крым — военная тайна, но теоретически она может быть осуществлена по Крымскому мосту, по воздуху и по морю. В любом случае полуостров без бензина не останется. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2026-07-09T05:15
2026-07-09T12:09
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крымский мост
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черноморский флот
бензин
логистика
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Отвечая на вопрос о возможных способах преодоления бензинового кризиса, Баранец заявил, что доставка топлива в Крым — это секретная информация. "Как будем доставлять топливо в Крым? Это военная тайна", — пояснил эксперт.По словам собеседника Украина.ру для этого существуют разные способы. "Но это может быть сделано и по Крымскому мосту, и по воздуху, и по морю. Крым без бензина не останется", — подчеркнул Баранец.Он также отметил, что у России остались трубопроводные войска, обладающие колоссальным опытом еще со времен Афганистана, и есть шуточные предложения доставлять горючее на подводных лодках. "Еще народ шутит, что доставлять горючку в Крым можно на подводных лодках. Дескать, у Черноморского флота еще штук 12 их осталось. В общем, мы сейчас будем искать разные способы", — добавил обозреватель.По мнению эксперта, со временем будет выработана совершенно иная специфика прикрытия бензовозных колонн, и тогда топливо в Крым пойдет гораздо быстрее.Полный текст интервью "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Владимир Носков: Украина стоит на грани катастрофы, потому что у нее нет механизма воспроизводства армии" на сайте Украина.ру.
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новости, крым, россия, крымский мост, виктор баранец, украина.ру, черноморский флот, бензин, логистика, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, война, война на украине, украина аналитика, аналитика событий на украине, аналитики
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"Это военная тайна": Баранец рассказал, как Россия может доставлять топливо в Крым

05:15 09.07.2026 (обновлено: 12:09 09.07.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкРабота РПК "Высоцк-Лукойл-II"
Работа РПК Высоцк-Лукойл-II - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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Доставка топлива в Крым — военная тайна, но теоретически она может быть осуществлена по Крымскому мосту, по воздуху и по морю. В любом случае полуостров без бензина не останется. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Отвечая на вопрос о возможных способах преодоления бензинового кризиса, Баранец заявил, что доставка топлива в Крым — это секретная информация. "Как будем доставлять топливо в Крым? Это военная тайна", — пояснил эксперт.
По словам собеседника Украина.ру для этого существуют разные способы. "Но это может быть сделано и по Крымскому мосту, и по воздуху, и по морю. Крым без бензина не останется", — подчеркнул Баранец.
Он также отметил, что у России остались трубопроводные войска, обладающие колоссальным опытом еще со времен Афганистана, и есть шуточные предложения доставлять горючее на подводных лодках.
"Еще народ шутит, что доставлять горючку в Крым можно на подводных лодках. Дескать, у Черноморского флота еще штук 12 их осталось. В общем, мы сейчас будем искать разные способы", — добавил обозреватель.
По мнению эксперта, со временем будет выработана совершенно иная специфика прикрытия бензовозных колонн, и тогда топливо в Крым пойдет гораздо быстрее.
Полный текст интервью "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Владимир Носков: Украина стоит на грани катастрофы, потому что у нее нет механизма воспроизводства армии" на сайте Украина.ру.
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