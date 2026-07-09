https://ukraina.ru/20260709/ot-ruchnogo-rezhima-patriot-do-mnogovektornoy-diplomatii-serbii-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1081213646.html

Что не так с украинскими Patriot и в чем ущербность дипломатии Сербии. Украина в международном контексте

Что не так с украинскими Patriot и в чем ущербность дипломатии Сербии. Украина в международном контексте - 09.07.2026 Украина.ру

Что не так с украинскими Patriot и в чем ущербность дипломатии Сербии. Украина в международном контексте

Накануне саммита НАТО в Анкаре ряд западных СМИ заговорил о нехватке систем ПВО Patriot как о главной проблеме режима в Киеве

2026-07-09T05:50

2026-07-09T05:50

2026-07-09T11:35

эксклюзив

украина

сша

руслан стефанчук

владимир зеленский

нато

вооруженные силы украины

the wall street journal

украина.ру

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Украина переписала правила использования ПВО, но не смогла остановить РоссиюХотя Украина в корне изменила подход к использованию систем ПВО и полностью переписала инструкцию США по использованию перехватчиков Patriot, недавние российские атаки доказали, что даже самые хитроумные новшества не в состоянии компенсировать нехватку ракет, пишет The New York Times.Когда украинские расчеты Patriot вернулись после обучения в США и Германии, они были вооружены стандартными инструкциями, напоминает издание. Однако на практике эти правила пришлось немедленно пересмотреть, говорится в статье. Главной причиной стала острая нехватка дорогостоящих перехватчиков, каждый из которых на вес золота. Вместо того чтобы запускать по каждой баллистической цели два или более снаряда, как предписывает устав, украинцы начали обходиться одним. Это был рискованный, но вынужденный шаг, позволяющий растянуть скудные запасы, оценивают американские журналисты.Кроме того, системы Patriot были переведены в ручной режим, чтобы автоматика не расходовала драгоценные ракеты на медленные и дешевые беспилотники, продолжают авторы публикации. Теперь российские БПЛА сбивают пулеметами с крыш, грузовиков и вертолетов, а также дронами-перехватчиками, утверждают они. Таким образом, батареи Patriot берегут исключительно для самых опасных целей — скоростных баллистических ракет, против которых у ВСУ нет другого оружия, подчеркивает газета.Этот подход, когда-то считавшийся уделом беднейших армий, теперь становится образцом для подражания, пишет NYT. "Украинские военнослужащие уже командированы в страны Персидского залива для обучения местных военнослужащих более дешевым и эффективным методам перехвата беспилотников", - отмечается в статье.Как сообщает газета, несколько стран обратились к Киеву за ложными целями, имитирующими батареи Patriot. Их производят по цене всего 30 тысяч долларов за штуку, тогда как настоящая система стоит около миллиарда, отмечают ее авторы.Все эти новшества позволили украинцам выживать, но не решили главной проблемы, подчеркивают американские журналисты. По их словам, недавние атаки показали, что российские ракеты продолжают достигать целей. В ходе одного из налетов в понедельник, 6 июля, Россия выпустила 68 ракет и 351 беспилотник, напоминает издание."Ни одну из 23 баллистических ракет перехватить не удалось — в отличие от большинства крылатых", — констатирует NYT.Общая статистика также неутешительна, говорится в статье. С начала года Россия запустила 521 баллистическую ракету — это вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года. Украина смогла перехватить только 164 из них. Эти цифры, по данным NYT, основаны на сводках ВВС Киева и наглядно демонстрируют, что даже новая тактика не справляется с возросшим натиском.Ситуация с боеприпасами становится критической, предупреждает издание. Украина не раскрывает точные запасы, но ее настойчивые просьбы о новых поставках говорят сами за себя, полагают авторы статьи."После недавних атак России Владимир Зеленский обратился к США с просьбой поскорее рассмотреть запрос на лицензионное производство. Это позволило бы Киеву производить больше батарей Patriot и перехватчиков у себя дома. Права на технологию принадлежат США, и другие страны не могут воспроизводить их без одобрения Вашингтона. Сегодня разрешения выданы лишь Германии и Японии", - отмечается в публикации.Однако перспективы пополнения запасов остаются туманными, констатирует издание, ссылаясь на мнение аналитика Центра стратегических и международных исследований Тома Карако. По мнению эксперта, дефицит перехватчиков усугублен войной на Ближнем Востоке, где США и их союзники также активно расходуют свои арсеналы."США стараются как можно скорее нарастить производство для себя, чтобы восполнить все истраченное за последние полгода. Все хотят больше, но не могут получить одновременно", - подчеркнул военный аналитик.Украина и еще двадцать странКак и ожидалось, что на саммите НАТО в Анкаре Владимир Зеленский обратился к западным странам с просьбой выделить больше перехватчиков из своих скудных запасов, продолжает тему The Wall Street Journal."Однако кроме Украины в очереди на перехватчики Patriot стоят еще почти 20 стран. Имеющиеся запасы невелики, и на производство может потребоваться более двух лет", - пишет издание.Тем временем Зеленский утверждает, что перехватчиков для батарей Patriot в арсеналах других стран предостаточно, но правительства не горят желанием ими делиться, продолжает газета."Мир располагает средствами противовоздушной обороны необходимого количества и качества. Ракеты для систем Patriot сейчас нужны не на складах, а в батареях Patriot на Украине", - цитирует американское издание слова главы киевского режима.Газета называет систему ПВО Patriot единственным надежным способом борьбы с баллистическими ракетами. "Из-за огромной скорости полета баллистические ракеты трудно остановить — при пикировании на цель они летят со скоростью несколько километров в секунду", - говорится в статье.При этом Украина работает над созданием собственной системы противоракетной обороны и добивается от США разрешения на лицензионное производство перехватчиков Patriot внутри страны, напоминает газета. Тем не менее, считается, что ни один из проектов не позволит ликвидировать пробел в системе противоракетной обороны Киева в самое ближайшее время, подчеркивают авторы публикации.По их данным и без того скромные поставки перехватчиков Patriot в этом году оскудели еще больше после того, как США и страны Персидского залива почти ежедневно запускали их десятками для защиты от иранских баллистических ракет.Так американская оборонная компания Lockheed Martin поставила около 620 перехватчиков типа PAC-3 в прошлом году — против почти 500 в 2024 году, отмечает издание. Компания заявила, что производство будет увеличено более чем втрое примерно до двух тысяч единиц ежегодно, но не ранее 2030 года. При этом стоимость каждого перехватчика составляет около двух миллионов долларов, подсчитал The Wall Street Journal.Однако на эти ракеты претендует не только Киев. Страны НАТО размещают собственные заказы на перехватчики для укрепления общеевропейской системы противовоздушной обороны — в которой, по мнению аналитиков, есть обширные пробелы, резюмирует американское издание.Руслан Стефанчук в Белграде или Сербия на четырех стульяхПока Зеленский на саммите НАТО в Анкаре пытался убедить своих американских и европейских партнеров открыть свои склады ракет Patriot для ВСУ, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук гастролирует в Белграде. Там он принимает участие в конференции председателей парламентов государств-кандидатов на вступление в Евросоюз.Мероприятие организовано по инициативе сербского и украинского парламентов, а в нем, кроме стран-организаторов, участие принимают Северная Македония, Молдавия, Босния и Герцеговина, Албания, Грузия и Черногория.Судя по информации сербских СМИ, в ходе своего выступления Стефанчук больше внимания посвятил России и русско-сербским отношениям, чем самой теме конференции — евроинтеграции. Он подчеркнул, что "Сербы не являются "маленькими русскими", также как и украинцы, молдаване и грузины". По его словам, это "независимые народы, которые принадлежат европейскому семейству".Он также поблагодарил спикеров парламентов стран-участниц конференции за "поддержку, оказываемую Украине в борьбе за свободу и независимость" и одновременно попросил у них политической, военной и гуманитарной поддержки.Визит Стефанчука в Белград для журналиста BBC Слободана Маричича стал поводом задуматься, на каком количестве стульев на самом деле сидит официальный Белград."За последние несколько дней сербские официальные лица принимали с визитами и уезжали встречаться с коллегами из различных стран, которые при этом конфликтуют между собой", - пишет Маричич.По его словам, один из сербских министров присутствует на похоронах верховного лидера Ирана Али Хаменеи, а президент Александр Вучич в тоже время ведет телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху."И это в момент, когда Израиль и Иран находятся в состоянии войны. Тем временем в Белград с визитом приехал спикер парламента Украины Руслан Стефанчук, а за несколько месяцев до этого тоже самое сделал российский министр Максим Решетников", - напоминает журналист BBC.Речь идет о том, что Сербия пытается вести так называемую многовекторную внешнюю политику, рассказал в интервью сербской редакции BBC аналитик-балканист Джеймс Кер Линдси. Такая политика основывается на идее, что нужно поддерживать хорошие отношения одновременно с несколькими разными акторами — Россией, ЕС, Китаем и с развивающимися странами, уточнил политолог.Но возможно ли это на практике, задается вопросом автор материала Слободан Маричич.Более подробно о том, какую политику ведет Трамп - в интервью "Грег Вайнер о саммите НАТО: Трамп переводит войну на Украине в режим вечного двигателя для своего ВПК"

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, сша, руслан стефанчук, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, the wall street journal, украина.ру