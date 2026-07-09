Абсурд Трампа: почему Вашингтон платит миллиарды Киеву, забыв о собственных законах — Лукьянов - 09.07.2026 Украина.ру
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Абсурд Трампа: почему Вашингтон платит миллиарды Киеву, забыв о собственных законах — Лукьянов
Абсурд Трампа: почему Вашингтон платит миллиарды Киеву, забыв о собственных законах — Лукьянов - 09.07.2026 Украина.ру
Абсурд Трампа: почему Вашингтон платит миллиарды Киеву, забыв о собственных законах — Лукьянов
В этом выпуске специального проекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" мы говорили о том, как Америка за 250 лет превратилась из "града на холме" в... Украина.ру, 09.07.2026
2026-07-09T17:11
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В этом выпуске специального проекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" мы говорили о том, как Америка за 250 лет превратилась из "града на холме" в циничного купца, предавшего идеалы свободы ради поддержки киевского режима и собственного бизнеса, а также обсудили роль России в истории США и в глобальных процессах:00:29 – США как "эксперимент": от фермерской республики до империи;04:25 – Идеалы против реальности: двойные стандарты и циничный прагматизм Трампа;10:58 – Уникальность американской демократии и возврат к изоляционизму;16:09 – Феномен Трампа: бизнес-мышление, интуиция и внешнеполитические игры;21:48 – Иран, Украина и эскалация: почему США не начнут большую войну?27:30 – Россия в истории США: Аляска, союзничество и мифы, не влияющие на сегодняшние отношения.Постоянная программа "Фёдор Лукьянов о геополитике" с главным редактором журнала "Россия в глобальной политике" и журналистом мультимедийного издания Украина.ру Анной Черкасовой выходит каждый 2-й и 4-й четверг месяца в 17:00. Смотрите на: rutube.ru/...l/4478643/t.me/..._ukrainarudzen.ru/ukraina.ruТГ-канал "Россия в глобальной политике": t.me/s/ru_globalУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
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видео, вашингтон, киев, дональд трамп, видео, сша, россия, украина, украина.ру, международные отношения, международная политика, иран, война в иране, удар по ирану, война, аляска
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Абсурд Трампа: почему Вашингтон платит миллиарды Киеву, забыв о собственных законах — Лукьянов

17:11 09.07.2026
 
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В этом выпуске специального проекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" мы говорили о том, как Америка за 250 лет превратилась из "града на холме" в циничного купца, предавшего идеалы свободы ради поддержки киевского режима и собственного бизнеса, а также обсудили роль России в истории США и в глобальных процессах:

00:29 – США как "эксперимент": от фермерской республики до империи;
04:25 – Идеалы против реальности: двойные стандарты и циничный прагматизм Трампа;
10:58 – Уникальность американской демократии и возврат к изоляционизму;
16:09 – Феномен Трампа: бизнес-мышление, интуиция и внешнеполитические игры;
21:48 – Иран, Украина и эскалация: почему США не начнут большую войну?
27:30 – Россия в истории США: Аляска, союзничество и мифы, не влияющие на сегодняшние отношения.

Постоянная программа "Фёдор Лукьянов о геополитике" с главным редактором журнала "Россия в глобальной политике" и журналистом мультимедийного издания Украина.ру Анной Черкасовой выходит каждый 2-й и 4-й четверг месяца в 17:00.

Смотрите на:

rutube.ru/...l/4478643/
t.me/..._ukrainaru
dzen.ru/ukraina.ru

ТГ-канал "Россия в глобальной политике": t.me/s/ru_global

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
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