https://ukraina.ru/20260709/absurd-trampa-pochemu-vashington-platit-milliardy-kievu-zabyv-o-sobstvennykh-zakonakh--lukyanov-1081276211.html

Абсурд Трампа: почему Вашингтон платит миллиарды Киеву, забыв о собственных законах — Лукьянов

Абсурд Трампа: почему Вашингтон платит миллиарды Киеву, забыв о собственных законах — Лукьянов - 09.07.2026 Украина.ру

Абсурд Трампа: почему Вашингтон платит миллиарды Киеву, забыв о собственных законах — Лукьянов

В этом выпуске специального проекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" мы говорили о том, как Америка за 250 лет превратилась из "града на холме" в... Украина.ру, 09.07.2026

2026-07-09T17:11

2026-07-09T17:11

2026-07-09T17:11

видео

вашингтон

киев

дональд трамп

сша

россия

украина

украина.ру

международные отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/09/1081276075_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_117de90fb59a57777823a3c6404d0f5d.png

В этом выпуске специального проекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" мы говорили о том, как Америка за 250 лет превратилась из "града на холме" в циничного купца, предавшего идеалы свободы ради поддержки киевского режима и собственного бизнеса, а также обсудили роль России в истории США и в глобальных процессах:00:29 – США как "эксперимент": от фермерской республики до империи;04:25 – Идеалы против реальности: двойные стандарты и циничный прагматизм Трампа;10:58 – Уникальность американской демократии и возврат к изоляционизму;16:09 – Феномен Трампа: бизнес-мышление, интуиция и внешнеполитические игры;21:48 – Иран, Украина и эскалация: почему США не начнут большую войну?27:30 – Россия в истории США: Аляска, союзничество и мифы, не влияющие на сегодняшние отношения.Постоянная программа "Фёдор Лукьянов о геополитике" с главным редактором журнала "Россия в глобальной политике" и журналистом мультимедийного издания Украина.ру Анной Черкасовой выходит каждый 2-й и 4-й четверг месяца в 17:00. Смотрите на: rutube.ru/...l/4478643/t.me/..._ukrainarudzen.ru/ukraina.ruТГ-канал "Россия в глобальной политике": t.me/s/ru_globalУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

вашингтон

киев

сша

россия

украина

иран

аляска

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, вашингтон, киев, дональд трамп, видео, сша, россия, украина, украина.ру, международные отношения, международная политика, иран, война в иране, удар по ирану, война, аляска