https://ukraina.ru/20260708/zubets-o-tom-zachem-zelenskomu-iz-ankary-prikazyvat-bombit-truboprovod-dlya-perekachki-gaza-v-turtsiyu-1081217314.html
Зубец о том, зачем Зеленскому из Анкары приказывать бомбить трубопровод для перекачки газа в Турцию
Зубец о том, зачем Зеленскому из Анкары приказывать бомбить трубопровод для перекачки газа в Турцию - 08.07.2026 Украина.ру
Зубец о том, зачем Зеленскому из Анкары приказывать бомбить трубопровод для перекачки газа в Турцию
Владимира Зеленского не останавливает участие в саммите НАТО в Анкаре от нанесения ударов по самой Турции. Накануне украинские войска атаковали инфраструктуру... Украина.ру, 08.07.2026
2026-07-08T16:16
2026-07-08T16:16
2026-07-08T17:05
видео
турция
анкара
владимир зеленский
алексей зубец
краснодарский край
эрдоган
нато
вооруженные силы украины
газпром
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Владимира Зеленского не останавливает участие в саммите НАТО в Анкаре от нанесения ударов по самой Турции. Накануне украинские войска атаковали инфраструктуру "Голубого потока" в Краснодарском крае, которая задействована в цепочке поставок российского газа в Турцию.ВСУ ударили по экспортному газопроводу "Газпрома" 7 июля, но оперативно предпринятые меры позволили избежать нарушения поставок.Таким образом глава киевского режима шантажирует президента Турции Эрдогана, убеждён доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. В комментарии корреспонденту Украина.ру Анастасии Градинаровой он объяснил, чем руководствуется и чего добивается Зеленский.
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Видео, Турция, Анкара, Владимир Зеленский, Алексей Зубец, краснодарский край, Эрдоган, НАТО, Вооруженные силы Украины, Газпром, энергетика, инфраструктура, атака БПЛА