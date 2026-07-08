Запад найдет "еще 20 Украин": Ищенко рассказал о стратегии истощения России - 08.07.2026 Украина.ру
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Запад найдет "еще 20 Украин": Ищенко рассказал о стратегии истощения России
Запад найдет "еще 20 Украин": Ищенко рассказал о стратегии истощения России - 08.07.2026 Украина.ру
Запад найдет "еще 20 Украин": Ищенко рассказал о стратегии истощения России
Запад ищет способ навязать России затяжной конфликт на десятилетия, используя свое демографическое преимущество. Однако Москва предупреждает, что не намерена воевать десятилетия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-07-08T17:21
2026-07-08T17:26
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Продолжая тему противостояния, Ищенко заявил, что Запад ищет способ навязать России затяжной конфликт. Политолог пояснил, что общая численность населения Запада, включая США, Европу и их союзников, превышает миллиард человек, и физически уничтожить такое количество людей невозможно. Поэтому, по его словам, Запад пытается спровоцировать череду конфликтов, которые будут длиться 10, 20 или даже 40 лет.Ищенко пояснил, на что рассчитывает НАТО. "Может быть, мы будем истощаться медленнее, чем противник. Но противник рассчитывает, что найдет еще 20 Украин, а сам будет находиться в более-менее комфортном положении", — заявил эксперт."Нам важно победить коллективный Запад или договориться с ним. Мы после каждой победы спрашиваем у них: "Будем дальше воевать? Или будем договариваться?". А еще мы все время предупреждаем: "Мы не будем воевать 40 лет. Мы нажмем кнопку раньше", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Запад пытается заставить Россию сделать выбор между бесконечной войной и ядерной ничьей" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военного конфликта — в материале "Игорь Кимаковский: Россия выбьет ВСУ из Донбасса за счет боеготовой пехоты и новых решений в части БПЛА" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, украина.ру, главные новости, главное, ростислав ищенко, война, информационная война, война на украине, экономика, российская экономика, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, сводка сво, новости сво, дзен новости сво
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Запад найдет "еще 20 Украин": Ищенко рассказал о стратегии истощения России

17:21 08.07.2026 (обновлено: 17:26 08.07.2026)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
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Запад ищет способ навязать России затяжной конфликт на десятилетия, используя свое демографическое преимущество. Однако Москва предупреждает, что не намерена воевать десятилетия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Продолжая тему противостояния, Ищенко заявил, что Запад ищет способ навязать России затяжной конфликт.
Политолог пояснил, что общая численность населения Запада, включая США, Европу и их союзников, превышает миллиард человек, и физически уничтожить такое количество людей невозможно. Поэтому, по его словам, Запад пытается спровоцировать череду конфликтов, которые будут длиться 10, 20 или даже 40 лет.
Ищенко пояснил, на что рассчитывает НАТО. "Может быть, мы будем истощаться медленнее, чем противник. Но противник рассчитывает, что найдет еще 20 Украин, а сам будет находиться в более-менее комфортном положении", — заявил эксперт.
"Нам важно победить коллективный Запад или договориться с ним. Мы после каждой победы спрашиваем у них: "Будем дальше воевать? Или будем договариваться?". А еще мы все время предупреждаем: "Мы не будем воевать 40 лет. Мы нажмем кнопку раньше", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Запад пытается заставить Россию сделать выбор между бесконечной войной и ядерной ничьей" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты военного конфликта — в материале "Игорь Кимаковский: Россия выбьет ВСУ из Донбасса за счет боеготовой пехоты и новых решений в части БПЛА" на сайте Украина.ру.
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