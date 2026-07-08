https://ukraina.ru/20260708/itogi-080726-sammit-nato-zelenskiy-otvergaet-punkty-trampa--rf-vozvraschaetsya-v-mirovoy-sport-1081217427.html
Итоги 08.07.26: саммит НАТО, Зеленский отвергает пункты Трампа, РФ возвращается в мировой спорт
Итоги 08.07.26: саммит НАТО, Зеленский отвергает пункты Трампа, РФ возвращается в мировой спорт - 08.07.2026 Украина.ру
Итоги 08.07.26: саммит НАТО, Зеленский отвергает пункты Трампа, РФ возвращается в мировой спорт
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Трамп приехал на саммит НАТО и сразу заявил, что разочарован Альянсом, а затем рассказал о разговорах с Путиным и... Украина.ру, 08.07.2026
2026-07-08T16:16
2026-07-08T16:16
2026-07-08T16:16
россия
видео
киев
вашингтон
нато
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мок
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Трамп приехал на саммит НАТО и сразу заявил, что разочарован Альянсом, а затем рассказал о разговорах с Путиным и Зеленским и намекнул на возможность сделки. Киев, по данным американской прессы, отказался от прежнего мирного плана Вашингтона и теперь пытается изменить переговорную повестку. Тем временем МОК отменяет ключевые ограничения против Олимпийского комитета России, FIFA готовится обсуждать возвращение российских команд, а расследование убийства Анастасии Березовской продолжает обрастать новыми подробностями.
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