https://ukraina.ru/20260708/itogi-080726-sammit-nato-zelenskiy-otvergaet-punkty-trampa--rf-vozvraschaetsya-v-mirovoy-sport-1081217427.html

Итоги 08.07.26: саммит НАТО, Зеленский отвергает пункты Трампа, РФ возвращается в мировой спорт

Итоги 08.07.26: саммит НАТО, Зеленский отвергает пункты Трампа, РФ возвращается в мировой спорт - 08.07.2026 Украина.ру

Итоги 08.07.26: саммит НАТО, Зеленский отвергает пункты Трампа, РФ возвращается в мировой спорт

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Трамп приехал на саммит НАТО и сразу заявил, что разочарован Альянсом, а затем рассказал о разговорах с Путиным и... Украина.ру, 08.07.2026

2026-07-08T16:16

2026-07-08T16:16

2026-07-08T16:16

россия

видео

киев

вашингтон

нато

фифа

мок

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/08/1081216703_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5895e5a85f92e9263de9be978dbd2420.png

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Трамп приехал на саммит НАТО и сразу заявил, что разочарован Альянсом, а затем рассказал о разговорах с Путиным и Зеленским и намекнул на возможность сделки. Киев, по данным американской прессы, отказался от прежнего мирного плана Вашингтона и теперь пытается изменить переговорную повестку. Тем временем МОК отменяет ключевые ограничения против Олимпийского комитета России, FIFA готовится обсуждать возвращение российских команд, а расследование убийства Анастасии Березовской продолжает обрастать новыми подробностями.

россия

киев

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, видео, киев, вашингтон, нато, фифа, мок, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, альянс, саммит, спорт, переговоры, новости переговоров, видео