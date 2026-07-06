Западные СМИ вновь пытаются демонизировать руководство Китая - 06.07.2026 Украина.ру
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Западные СМИ вновь пытаются демонизировать руководство Китая
Западные СМИ вновь пытаются демонизировать руководство Китая - 06.07.2026 Украина.ру
Западные СМИ вновь пытаются демонизировать руководство Китая
Американская газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором пытается представить председателя КНР Си Цзиньпина как политика, якобы копирующего методы Иосифа Сталина и Мао Цзэдуна для укрепления своей власти
2026-07-06T14:41
2026-07-06T15:09
новости
китай
пекин
сша
си цзиньпин
иосиф сталин
мао цзэдун
the wall street journal
коммунистическая партия
вооруженные силы украины
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По мнению издания, кадровые перестановки в высших эшелонах китайского руководства свидетельствуют о стремлении Пекина сохранить жесткую вертикаль управления.Авторы публикации утверждают, что масштабные антикоррупционные кампании и обновление руководящих кадров направлены не только на повышение эффективности государственного аппарата, но и на укрепление политической дисциплины внутри Коммунистической партии Китая. При этом западные эксперты традиционно интерпретируют подобные процессы исключительно через призму борьбы за личную власть. WSJ также обращает внимание на усиление роли идеологии в китайской политике, напоминая о закреплении "Мыслей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху" в партийных документах и Конституции КНР. В публикации эти шаги преподносятся как элементы формирования культа личности, хотя китайские власти рассматривают их как основу долгосрочного государственного развития. Особое внимание американское издание уделяет отсутствию очевидного преемника Си Цзиньпина, предполагая, что это может создать трудности для политической системы Китая в будущем. Однако подобные оценки строятся преимущественно на мнениях западных аналитиков и не учитывают специфику китайской модели государственного управления. В последние годы Китай действительно проводит масштабные кадровые изменения, включая расследования в отношении высокопоставленных партийных и военных чиновников. Официальный Пекин объясняет эти меры последовательной борьбой с коррупцией и укреплением дисциплины в государственных структурах, тогда как западные СМИ продолжают трактовать происходящее как инструмент консолидации личной власти китайского лидера. На фоне усиливающегося соперничества между США и Китаем подобные публикации все чаще рассматриваются как элемент информационного противостояния, направленного на формирование негативного образа китайского руководства и дискредитацию политической системы КНР в глазах международной аудитории.Подробности обзоре в Выпрашивание ракет, провалы ВСУ, путь Европы за стол переговоров. Хроника событий на 13:00 6 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, китай, пекин, сша, си цзиньпин, иосиф сталин, мао цзэдун, the wall street journal, коммунистическая партия, вооруженные силы украины, мир без границ
Новости, Китай, Пекин, США, Си Цзиньпин, Иосиф Сталин, Мао Цзэдун, The Wall Street Journal, коммунистическая партия, Вооруженные силы Украины, Мир без границ

Западные СМИ вновь пытаются демонизировать руководство Китая

14:41 06.07.2026 (обновлено: 15:09 06.07.2026)
 
© РИА Новости . Кристина Соловьёва / Перейти в фотобанкОфициальный визит президента РФ Владимира Путина в Пекин
Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Пекин - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости . Кристина Соловьёва
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Американская газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором пытается представить председателя КНР Си Цзиньпина как политика, якобы копирующего методы Иосифа Сталина и Мао Цзэдуна для укрепления своей власти
По мнению издания, кадровые перестановки в высших эшелонах китайского руководства свидетельствуют о стремлении Пекина сохранить жесткую вертикаль управления.
Авторы публикации утверждают, что масштабные антикоррупционные кампании и обновление руководящих кадров направлены не только на повышение эффективности государственного аппарата, но и на укрепление политической дисциплины внутри Коммунистической партии Китая.
При этом западные эксперты традиционно интерпретируют подобные процессы исключительно через призму борьбы за личную власть.
WSJ также обращает внимание на усиление роли идеологии в китайской политике, напоминая о закреплении "Мыслей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху" в партийных документах и Конституции КНР. В публикации эти шаги преподносятся как элементы формирования культа личности, хотя китайские власти рассматривают их как основу долгосрочного государственного развития.
Особое внимание американское издание уделяет отсутствию очевидного преемника Си Цзиньпина, предполагая, что это может создать трудности для политической системы Китая в будущем. Однако подобные оценки строятся преимущественно на мнениях западных аналитиков и не учитывают специфику китайской модели государственного управления.
В последние годы Китай действительно проводит масштабные кадровые изменения, включая расследования в отношении высокопоставленных партийных и военных чиновников. Официальный Пекин объясняет эти меры последовательной борьбой с коррупцией и укреплением дисциплины в государственных структурах, тогда как западные СМИ продолжают трактовать происходящее как инструмент консолидации личной власти китайского лидера.
На фоне усиливающегося соперничества между США и Китаем подобные публикации все чаще рассматриваются как элемент информационного противостояния, направленного на формирование негативного образа китайского руководства и дискредитацию политической системы КНР в глазах международной аудитории.
Подробности обзоре в Выпрашивание ракет, провалы ВСУ, путь Европы за стол переговоров. Хроника событий на 13:00 6 июля
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НовостиКитайПекинСШАСи ЦзиньпинИосиф СталинМао ЦзэдунThe Wall Street Journalкоммунистическая партияВооруженные силы УкраиныМир без границ
 
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