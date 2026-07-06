https://ukraina.ru/20260706/vse-azs-vyvedeny-iz-stroya-vs-rf-vzyali-pod-kontrol-vazhnuyu-trassu-kherson--dnepropetrovsk-1081102990.html

"Все АЗС выведены из строя": ВС РФ взяли под контроль важную трассу Херсон — Днепропетровск

"Все АЗС выведены из строя": ВС РФ взяли под контроль важную трассу Херсон — Днепропетровск - 06.07.2026 Украина.ру

"Все АЗС выведены из строя": ВС РФ взяли под контроль важную трассу Херсон — Днепропетровск

Российские операторы БПЛА полностью взяли под контроль трассу Херсон — Днепропетровск, выведя из строя все автозаправочные станции. Это лишило ВСУ возможности перебрасывать войска между Донбассом, Харьковской и Запорожской областями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-07-06T14:48

2026-07-06T14:48

2026-07-06T14:48

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Отвечая на вопрос об эффективности ударов по украинским АЗС, Кнутов сообщил о взятии под контроль трассы Херсон — Днепропетровск.Эксперт сообщил, что трасса Херсон-Днепропетровск практически находится под контролем российских дронов. "Трасса Херсон — Днепропетровск практически находится под контролем наших дронов, там выведены из строя все АЗС", — сообщил он.По данным аналитика, эта трасса связывает группировку ВСУ в северной части Донбасса и Харьковской области с Запорожской областью. "Эта трасса связывает группировку ВСУ в северной части Донбасса и Харьковской области с Запорожской областью и позволяет перебрасывать войска с юга на север и наоборот", — пояснил он.Кнутов подчеркнул, что это осложнило логистику противника. "То, что мы лишили эту трассу заправочных станций и взяли ее под контроль, позволило осложнить логистику, которая позволяла командования ВСУ затыкать дыры на тех или иных участках фронта" , — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия посылает в Киев "Бандероли", с которыми не справляется украинская ПВО" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.

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