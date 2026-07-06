"Все АЗС выведены из строя": ВС РФ взяли под контроль важную трассу Херсон — Днепропетровск - 06.07.2026 Украина.ру
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"Все АЗС выведены из строя": ВС РФ взяли под контроль важную трассу Херсон — Днепропетровск
"Все АЗС выведены из строя": ВС РФ взяли под контроль важную трассу Херсон — Днепропетровск - 06.07.2026 Украина.ру
"Все АЗС выведены из строя": ВС РФ взяли под контроль важную трассу Херсон — Днепропетровск
Российские операторы БПЛА полностью взяли под контроль трассу Херсон — Днепропетровск, выведя из строя все автозаправочные станции. Это лишило ВСУ возможности перебрасывать войска между Донбассом, Харьковской и Запорожской областями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-07-06T14:48
2026-07-06T14:48
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Отвечая на вопрос об эффективности ударов по украинским АЗС, Кнутов сообщил о взятии под контроль трассы Херсон — Днепропетровск.Эксперт сообщил, что трасса Херсон-Днепропетровск практически находится под контролем российских дронов. "Трасса Херсон — Днепропетровск практически находится под контролем наших дронов, там выведены из строя все АЗС", — сообщил он.По данным аналитика, эта трасса связывает группировку ВСУ в северной части Донбасса и Харьковской области с Запорожской областью. "Эта трасса связывает группировку ВСУ в северной части Донбасса и Харьковской области с Запорожской областью и позволяет перебрасывать войска с юга на север и наоборот", — пояснил он.Кнутов подчеркнул, что это осложнило логистику противника. "То, что мы лишили эту трассу заправочных станций и взяли ее под контроль, позволило осложнить логистику, которая позволяла командования ВСУ затыкать дыры на тех или иных участках фронта" , — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия посылает в Киев "Бандероли", с которыми не справляется украинская ПВО" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.
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"Все АЗС выведены из строя": ВС РФ взяли под контроль важную трассу Херсон — Днепропетровск

14:48 06.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российские операторы БПЛА полностью взяли под контроль трассу Херсон — Днепропетровск, выведя из строя все автозаправочные станции. Это лишило ВСУ возможности перебрасывать войска между Донбассом, Харьковской и Запорожской областями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Отвечая на вопрос об эффективности ударов по украинским АЗС, Кнутов сообщил о взятии под контроль трассы Херсон — Днепропетровск.
Эксперт сообщил, что трасса Херсон-Днепропетровск практически находится под контролем российских дронов. "Трасса Херсон — Днепропетровск практически находится под контролем наших дронов, там выведены из строя все АЗС", — сообщил он.
По данным аналитика, эта трасса связывает группировку ВСУ в северной части Донбасса и Харьковской области с Запорожской областью. "Эта трасса связывает группировку ВСУ в северной части Донбасса и Харьковской области с Запорожской областью и позволяет перебрасывать войска с юга на север и наоборот", — пояснил он.
Кнутов подчеркнул, что это осложнило логистику противника. "То, что мы лишили эту трассу заправочных станций и взяли ее под контроль, позволило осложнить логистику, которая позволяла командования ВСУ затыкать дыры на тех или иных участках фронта" , — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия посылает в Киев "Бандероли", с которыми не справляется украинская ПВО" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Виктор Баранец: России надо исправить стратегические ошибки, которые она допустила в вопросе дронов и ПВО" на сайте Украина.ру.
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