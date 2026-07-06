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Вэнс высказался против новых наступлений ВСУ

Вэнс высказался против новых наступлений ВСУ - 06.07.2026 Украина.ру

Вэнс высказался против новых наступлений ВСУ

Вашингтон выступает против нового наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в интервью Times вице-президент США Джей Ди Вэнс

2026-07-06T08:55

2026-07-06T08:55

2026-07-06T10:38

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украина.ру

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"Администрация Трампа склоняется к тому, что украинцы, пока мы, конечно, ведем переговоры, должны просто максимально защищаться", — уточнил он.По словам политика, такая позиция обусловлена опытом провального контрнаступления Украины в 2023 году, к которому Киев подталкивал весь Запад.Летом 2023 года началось украинское контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях. Киев бросил в бой подразделения, подготовленные инструкторами из стран НАТО и оснащенные западной техникой. Три месяца спустя президент России Владимир Путин констатировал, что план Украины полностью провалился.В феврале экс-главком ВСУ Валерий Залужный заверял, что это случилось по вине Владимира Зеленского. О провалах ВСУ - в материале "Погибших записывают в пропавшие без вести": Алёхин о том, почему ВСУ бросают своих солдат на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, вашингтон, джей ди вэнс, дональд трамп, джо байден, нато, вооруженные силы украины, украина.ру, мир без границ