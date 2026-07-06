Вэнс высказался против новых наступлений ВСУ - 06.07.2026 Украина.ру
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Вэнс высказался против новых наступлений ВСУ
Вэнс высказался против новых наступлений ВСУ - 06.07.2026 Украина.ру
Вэнс высказался против новых наступлений ВСУ
Вашингтон выступает против нового наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в интервью Times вице-президент США Джей Ди Вэнс
2026-07-06T08:55
2026-07-06T10:38
новости
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джо байден
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"Администрация Трампа склоняется к тому, что украинцы, пока мы, конечно, ведем переговоры, должны просто максимально защищаться", — уточнил он.По словам политика, такая позиция обусловлена опытом провального контрнаступления Украины в 2023 году, к которому Киев подталкивал весь Запад.Летом 2023 года началось украинское контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях. Киев бросил в бой подразделения, подготовленные инструкторами из стран НАТО и оснащенные западной техникой. Три месяца спустя президент России Владимир Путин констатировал, что план Украины полностью провалился.В феврале экс-главком ВСУ Валерий Залужный заверял, что это случилось по вине Владимира Зеленского. О провалах ВСУ - в материале "Погибших записывают в пропавшие без вести": Алёхин о том, почему ВСУ бросают своих солдат на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, вашингтон, джей ди вэнс, дональд трамп, джо байден, нато, вооруженные силы украины, украина.ру, мир без границ
Новости, Украина, Киев, Вашингтон, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, Джо Байден, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Мир без границ

Вэнс высказался против новых наступлений ВСУ

08:55 06.07.2026 (обновлено: 10:38 06.07.2026)
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Public domain
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Вашингтон выступает против нового наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в интервью Times вице-президент США Джей Ди Вэнс
"Администрация Трампа склоняется к тому, что украинцы, пока мы, конечно, ведем переговоры, должны просто максимально защищаться", — уточнил он.
По словам политика, такая позиция обусловлена опытом провального контрнаступления Украины в 2023 году, к которому Киев подталкивал весь Запад.

"Практически весь западный мир, включая президента (Джо. — Прим. ред.) Байдена, подтолкнул украинцев к масштабному контрнаступлению, которое, оглядываясь назад, стало стратегической и тактической катастрофой", — объяснил Вэнс.

Летом 2023 года началось украинское контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях. Киев бросил в бой подразделения, подготовленные инструкторами из стран НАТО и оснащенные западной техникой. Три месяца спустя президент России Владимир Путин констатировал, что план Украины полностью провалился.
В феврале экс-главком ВСУ Валерий Залужный заверял, что это случилось по вине Владимира Зеленского.
О провалах ВСУ - в материале "Погибших записывают в пропавшие без вести": Алёхин о том, почему ВСУ бросают своих солдат на сайте Украина.ру.
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