https://ukraina.ru/20260706/v-tiskakh-zakona-merfi-chto-segodnya-trevozhit-donbass-1081087874.html

"В тисках закона Мерфи": что сегодня тревожит Донбасс

"В тисках закона Мерфи": что сегодня тревожит Донбасс - 06.07.2026 Украина.ру

"В тисках закона Мерфи": что сегодня тревожит Донбасс

Заполучив в свое распоряжение новые смертоносные игрушки, противник вернулся к излюбленной "тактике обезлюживания" или "тактике выжженной земли". Ударные БПЛА атакуют пассажирский и частный транспорт, машины экстренных служб и объекты гражданской инфраструктуры, пытаясь вновь сделать жизнь дончан невыносимой.

2026-07-06T11:56

2026-07-06T11:56

2026-07-06T11:56

эксклюзив

внутри и снаружи

вооруженные силы украины

россия

донбасс

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/06/1081089047_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_91637ef516a09c418e4badad4a75e0a3.jpg

Шурша "резиной" по асфальтовой крошке, с пригорка скатывается видавшая виды иномарочка. Из водительского окошка выглядывает коротко стриженный мужчина. Чисто донбасская подозрительность в нем борется с крайней степенью усталости, граничащей с апатией.- Вы кто такие, ребят?- А вы кто?- Главный механик.- Тогда мы пресса.- А. Ну вы и сами видите, что творится.- Чего эти фуры возили хоть?- Продукты. Конкретно эти развозили кондитерскую продукцию."Уж лучше так, чем на дороге, вместе с водителями", - думаю, глядя на остовы грузовиков. Пара десятков их тут. Некоторые продолжают дымиться. Неделя жаркая, сухая. Вот и тлеет в них что-то уже который день подряд.Тут и там валяются ошметки ударных БПЛА ВСУ. Темные, наспех собранные, изготовленные из какого-то стекловолокна. "Да у них двигатели от газонокосилок. Погляди там, у стены. Еще валяется, наверное", - невесело улыбается один из местных работяг.У магазина, что совсем рядышком, встречаю женщину средних лет и пытаюсь завязать разговор:- Вы же тут рядом живете? Небось трудная ночка?- Ой, знаете, даже вспоминать не хочу.- Еще бы.- Да, знаете, как вечером началось, так я в ванной закрылась и почти до утра просидела. Ничего не видела, но страшно было ну очень.- Может комментарий дадите?- Ни в коем случае.В 2014–2015 годах люди с прессой общались куда охотнее. Тогда ведь казалось, что ретранслируют журналисты рассказ твой об ужасах войны, а сильные мира сего посмотрят, на все лады зарыдают и призовут негодяев к порядку. Однако же годы шли, Украина придерживалась своей "тактики выжженной земли", кладбища росли, а "цивилизованный мир" либо не вмешивался, либо подзуживал и снабжал более эффективными средствами поражения.В итоге дошло до управляемых дронов-ударников, что охотятся в ближнем тылу: на городских окраинах, автодорогах и трассах. Охотятся на грузовики и пассажирские автобусы, гражданские автомобили, транспорт ремонтных бригад и экстренных служб. Объекты гражданской инфраструктуры, понятное дело, атаковать тоже пытаются. Задумка все та же: превратить жизнь гражданского населения в ад, вынудить бежать из дома без оглядки или трястись от ужаса по домам да квартирам.Надо признать, что поначалу даже получилось. Дончане, немного расслабившись после освобождения Авдеевки, Марьинки, Красногоровки и Курахово, поверили, что война отодвинулась на почтительное расстояние, выдохнули. А уж после того, как ВС РФ взяли Селидово, казалось, что боевые действия сюда не вернутся. Ударные "крылья" продолжали летать, безусловно. Только ведь они теперь едва ли не повсюду летают. К тому же по координатам. БПЛА, оператор которого охотится конкретно на тебя, — это совсем другая история.Столкнувшись с "хорнетами", дончане, конечно, опешили. Тут и бензиновый кризис, усугубленный ударами по заправкам средь бела дня, и сожженные машины на трассах, и угроза "перерезания" логистики, и налеты на городские окраины. К тому же у многих возникла мысль: если оператор может завести беспилотник в город и атаковать машину, то загнать его в конкретный дом или конкретное окно, — это вообще не проблема.- Слушайте, а почему ассортимент в магазине внезапно таким скудным сделался?- Потому, что опасно. На окраину поставщики возить не хотят. Говорят, что к нам же прилетает.- Да уж. К хорошему привыкать вредно.Шли недели и обстановка помаленьку разряжалась. Отчасти потому, что бензин на заправках стал появляться чаще, отчасти потому, что люди, привычные к трудностям, морально приняли новые и стали адаптироваться к ним. К тому же мобильных огневых групп и пунктов воздушного наблюдения вокруг городов и вдоль трасс, как мне видится, стало ощутимо больше. Основную массу дронов сбивают, но что-то, к сожалению, просачивается.Главной же бедой на сегодняшний день является то, что мы, по сути дела, вернулись в период, когда во главе угла стоял вопрос безопасности, а не интеграция в Россию, развитие и повышение уровня качества жизни народонаселения.Да, все процессы, что перечислены выше, по инерции продолжаются. Иные столь неохотно принимают новые реалии, что даже анонсы тех или иных мероприятий продолжают в публичный доступ вываливать. Даже ремонты дорог и трубопроводов, обновление скверов не останавливаются. Однако ж противник наглеет и если проблема не решится в ближайшие месяцы, то есть риск, что ДНР придется вернуться из режима восстановления к режиму выживания. Слухи о возможных перебоях с электричеством, водой и еще Бог знает чем уже курсируют. И, честно говоря, сейчас трудно понять, где имеют место "инсайды", а где информационная работа противника. Паники нет и на том, как говорится, спасибо.О том, как работают дроны-перехватчики - в репортаже Игоря Гомольского ""Соколиная охота": как работают дроны-перехватчики"

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

внутри и снаружи

россия

донбасс

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

эксклюзив, внутри и снаружи, вооруженные силы украины, россия, донбасс, украина