"В тисках закона Мерфи": что сегодня тревожит Донбасс
© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
Заполучив в свое распоряжение новые смертоносные игрушки, противник вернулся к излюбленной "тактике обезлюживания" или "тактике выжженной земли". Ударные БПЛА атакуют пассажирский и частный транспорт, машины экстренных служб и объекты гражданской инфраструктуры, пытаясь вновь сделать жизнь дончан невыносимой.
Шурша "резиной" по асфальтовой крошке, с пригорка скатывается видавшая виды иномарочка. Из водительского окошка выглядывает коротко стриженный мужчина. Чисто донбасская подозрительность в нем борется с крайней степенью усталости, граничащей с апатией.
- Вы кто такие, ребят?
- А вы кто?
- Главный механик.
- Тогда мы пресса.
- А. Ну вы и сами видите, что творится.
- Чего эти фуры возили хоть?
- Продукты. Конкретно эти развозили кондитерскую продукцию.
"Уж лучше так, чем на дороге, вместе с водителями", - думаю, глядя на остовы грузовиков. Пара десятков их тут. Некоторые продолжают дымиться. Неделя жаркая, сухая. Вот и тлеет в них что-то уже который день подряд.
10 ноября 2022, 12:31Игорь Гомольский: кто он Донецкий журналист и блогер
Тут и там валяются ошметки ударных БПЛА ВСУ. Темные, наспех собранные, изготовленные из какого-то стекловолокна. "Да у них двигатели от газонокосилок. Погляди там, у стены. Еще валяется, наверное", - невесело улыбается один из местных работяг.
У магазина, что совсем рядышком, встречаю женщину средних лет и пытаюсь завязать разговор:
- Вы же тут рядом живете? Небось трудная ночка?
- Ой, знаете, даже вспоминать не хочу.
- Еще бы.
- Да, знаете, как вечером началось, так я в ванной закрылась и почти до утра просидела. Ничего не видела, но страшно было ну очень.
- Может комментарий дадите?
- Ни в коем случае.
© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
В 2014–2015 годах люди с прессой общались куда охотнее. Тогда ведь казалось, что ретранслируют журналисты рассказ твой об ужасах войны, а сильные мира сего посмотрят, на все лады зарыдают и призовут негодяев к порядку. Однако же годы шли, Украина придерживалась своей "тактики выжженной земли", кладбища росли, а "цивилизованный мир" либо не вмешивался, либо подзуживал и снабжал более эффективными средствами поражения.
В итоге дошло до управляемых дронов-ударников, что охотятся в ближнем тылу: на городских окраинах, автодорогах и трассах. Охотятся на грузовики и пассажирские автобусы, гражданские автомобили, транспорт ремонтных бригад и экстренных служб. Объекты гражданской инфраструктуры, понятное дело, атаковать тоже пытаются. Задумка все та же: превратить жизнь гражданского населения в ад, вынудить бежать из дома без оглядки или трястись от ужаса по домам да квартирам.
Надо признать, что поначалу даже получилось. Дончане, немного расслабившись после освобождения Авдеевки, Марьинки, Красногоровки и Курахово, поверили, что война отодвинулась на почтительное расстояние, выдохнули. А уж после того, как ВС РФ взяли Селидово, казалось, что боевые действия сюда не вернутся. Ударные "крылья" продолжали летать, безусловно. Только ведь они теперь едва ли не повсюду летают. К тому же по координатам. БПЛА, оператор которого охотится конкретно на тебя, — это совсем другая история.
Столкнувшись с "хорнетами", дончане, конечно, опешили. Тут и бензиновый кризис, усугубленный ударами по заправкам средь бела дня, и сожженные машины на трассах, и угроза "перерезания" логистики, и налеты на городские окраины. К тому же у многих возникла мысль: если оператор может завести беспилотник в город и атаковать машину, то загнать его в конкретный дом или конкретное окно, — это вообще не проблема.
© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
- Слушайте, а почему ассортимент в магазине внезапно таким скудным сделался?
- Потому, что опасно. На окраину поставщики возить не хотят. Говорят, что к нам же прилетает.
- Да уж. К хорошему привыкать вредно.
Шли недели и обстановка помаленьку разряжалась. Отчасти потому, что бензин на заправках стал появляться чаще, отчасти потому, что люди, привычные к трудностям, морально приняли новые и стали адаптироваться к ним. К тому же мобильных огневых групп и пунктов воздушного наблюдения вокруг городов и вдоль трасс, как мне видится, стало ощутимо больше. Основную массу дронов сбивают, но что-то, к сожалению, просачивается.
© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
5 из 8
© Фото : Игорь Гомольский
6 из 8
© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
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© Фото : Игорь Гомольский
Главной же бедой на сегодняшний день является то, что мы, по сути дела, вернулись в период, когда во главе угла стоял вопрос безопасности, а не интеграция в Россию, развитие и повышение уровня качества жизни народонаселения.
Да, все процессы, что перечислены выше, по инерции продолжаются. Иные столь неохотно принимают новые реалии, что даже анонсы тех или иных мероприятий продолжают в публичный доступ вываливать. Даже ремонты дорог и трубопроводов, обновление скверов не останавливаются. Однако ж противник наглеет и если проблема не решится в ближайшие месяцы, то есть риск, что ДНР придется вернуться из режима восстановления к режиму выживания. Слухи о возможных перебоях с электричеством, водой и еще Бог знает чем уже курсируют. И, честно говоря, сейчас трудно понять, где имеют место "инсайды", а где информационная работа противника. Паники нет и на том, как говорится, спасибо.
О том, как работают дроны-перехватчики - в репортаже Игоря Гомольского ""Соколиная охота": как работают дроны-перехватчики"
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