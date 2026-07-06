"Украина — пятое вторжение Запада за 500 лет": Суздальцев о том, почему нельзя забывать уроки истории - 06.07.2026 Украина.ру
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"Украина — пятое вторжение Запада за 500 лет": Суздальцев о том, почему нельзя забывать уроки истории
"Украина — пятое вторжение Запада за 500 лет": Суздальцев о том, почему нельзя забывать уроки истории - 06.07.2026 Украина.ру
"Украина — пятое вторжение Запада за 500 лет": Суздальцев о том, почему нельзя забывать уроки истории
Украина — это уже пятое вторжение Запада на нашу территорию за 500 лет. Они идут к нам только тогда, когда у них все проваливается. Весь 19 век был такой, а потом мы снова об этом забыли. Тем не менее, об истории надо помнить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и экономист Андрей Суздальцев
2026-07-06T15:30
2026-07-06T15:30
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Развивая тему новой экономической модели, Суздальцев заявил, что Россия когда-нибудь вернется к торговле с Европой. "Понятно, что к торговле с Европой мы когда-нибудь вернемся. Туризм вернется. Спорт потихонечку возвращается, потому что отсутствие России на соревнованиях просто их обесценивает. Ну какой может быть чемпионат мира по хоккею без российской сборной? Это просто смешно", — заявил он.По словам эксперта, надо помнить историю. "Украина – это уже пятое вторжение Запада на нашу территорию за 500 лет. Это просто невыносимо", — подчеркнул он.Суздальцев отметил, что после 1812 года в российской литературе были большие обиды на Европу. "Мы-то помним, что вы нашу столицу сожгли. А вы это все быстренько песочком засыпали". Мы вошли в союз с нашими лютыми врагами – Францией и Британией. Они идут к нам только тогда, когда у них все проваливается. Весь 19 век был такой. Потом мы снова об этом забыли. Тем не менее, об этом помнить надо", — подчеркнул политолог.Эксперт также обратил внимание на ментальные различия. "Россия и Украина – это как Швеция и Италия в этом плане", — заметил собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Суздальцев: Противостояние российской экономики и украинской армии перешло в режим бешеной гонки" на сайте Украина.ру.Во время последнего удара возмездия по военным целям в Киеве российские военные применили новое тактическое построение ударных средств. Подробнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия посылает в Киев "Бандероли", с которыми не справляется украинская ПВО" на сайте Украина.ру.
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новости, запад, россия, европа, андрей суздальцев, украина.ру, главные новости, главное, война, война на украине, франция, британия, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине, политолог
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"Украина — пятое вторжение Запада за 500 лет": Суздальцев о том, почему нельзя забывать уроки истории

15:30 06.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей АверинЦветы и мягкие игрушки у мемориала в память о детях, погибших из-за обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, на Аллее ангелов в Донецке
Цветы и мягкие игрушки у мемориала в память о детях, погибших из-за обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, на Аллее ангелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Украина — это уже пятое вторжение Запада на нашу территорию за 500 лет. Они идут к нам только тогда, когда у них все проваливается. Весь 19 век был такой, а потом мы снова об этом забыли. Тем не менее, об истории надо помнить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и экономист Андрей Суздальцев
Развивая тему новой экономической модели, Суздальцев заявил, что Россия когда-нибудь вернется к торговле с Европой.
"Понятно, что к торговле с Европой мы когда-нибудь вернемся. Туризм вернется. Спорт потихонечку возвращается, потому что отсутствие России на соревнованиях просто их обесценивает. Ну какой может быть чемпионат мира по хоккею без российской сборной? Это просто смешно", — заявил он.
По словам эксперта, надо помнить историю. "Украина – это уже пятое вторжение Запада на нашу территорию за 500 лет. Это просто невыносимо", — подчеркнул он.
Суздальцев отметил, что после 1812 года в российской литературе были большие обиды на Европу. "Мы-то помним, что вы нашу столицу сожгли. А вы это все быстренько песочком засыпали". Мы вошли в союз с нашими лютыми врагами – Францией и Британией. Они идут к нам только тогда, когда у них все проваливается. Весь 19 век был такой. Потом мы снова об этом забыли. Тем не менее, об этом помнить надо", — подчеркнул политолог.
Эксперт также обратил внимание на ментальные различия. "Россия и Украина – это как Швеция и Италия в этом плане", — заметил собеседник издания.
Полный текст интервью "Андрей Суздальцев: Противостояние российской экономики и украинской армии перешло в режим бешеной гонки" на сайте Украина.ру.
Во время последнего удара возмездия по военным целям в Киеве российские военные применили новое тактическое построение ударных средств. Подробнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия посылает в Киев "Бандероли", с которыми не справляется украинская ПВО" на сайте Украина.ру.
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