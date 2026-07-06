Трамп, Путин, Зеленский и 250 лет США - 06.07.2026 Украина.ру
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Трамп, Путин, Зеленский и 250 лет США
Трамп, Путин, Зеленский и 250 лет США - 06.07.2026 Украина.ру
Трамп, Путин, Зеленский и 250 лет США
Самой важной памятной датой прошлой недели было 250-летие США. Естественно, Трампа, который виноват в том, что оказался президентом именно в этот год, поздравили буквально все. И тут, разумеется, интересно обратить внимание на то, как его поздравляли лидеры России и Украины
2026-07-06T15:52
2026-07-06T15:52
мнения
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
нато
день независимости
поздравление
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Для начала, впрочем, о самом Трампе – значительная часть его речи была посвящена борьбе с… коммунизмом. Казалось бы, трудно представить что-либо более неактуальное для современного мира вообще и для наших стран, но, на самом деле, это не так.Если говорить о России и об Украине, то в обеих странах актуальным является слово "декоммунизация", причём значения у него противоположные: на Украине наследием коммунизма считается всё, что связывает страну с Россией (даже если речь идёт о событиях и персоналиях, не имеющих никакого отношения к коммунизму); в России же – саму Украину как явление. В каком-то смысле СВО – война за коммунистическое наследие.Трамп, разумеется, ничего такого в виду не имел – по принятой в США традиции "левыми", а также "коммунистами" и даже "марксистами" именуют политических противников Трампа – демократов и неоглобалистов. Достаточно вспомнить акцию "оккупируй Уолл-стрит" осенью 2011 года – использование майданных технологий, целью которого было очистить имидж Барака Обамы от клейма "социалиста" и обеспечить его переизбрание на второй срок, продемонстрировав настоящих уличных социалистов.Так или иначе, но в поздравлениях Путина и Зеленского о коммунизме ничего не говорилось – можно сказать, что спичрайтеры не угадали важную для Трампа тему. Но, с другой стороны, перед ними стояла другая задача – напомнить Трампу о том, что интересует, соответственно, Россию и Украину.Следует отметить, что российское поздравление было почти вдвое короче украинского – менее 1200 знаков, против 2200, но это с лихвой было компенсировано длительными телефонными переговорами между президентами.РоссияВ российском поздравлении основные акценты имеют исторический характер:- "Россия (…) безоговорочно поддержала североамериканских колонистов в их борьбе за свободу от британского владычества";- "мы были союзниками в двух мировых войнах" (отдельно упомянуто, что Россия/СССР и США "вместе избавили человечество от ужасов нацизма");- "сыграли важную роль в становлении основ современного мироустройства";- Россия и Соединённые Штаты ‒ "две крупнейшие ядерные державы";- Россия и Соединённые Штаты "несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе";- "налаживание конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам (…) всего мирового сообщества".Достаточно определённо указано, что Россия и США никогда прямо друг против друга не воевали, а если вдруг кто-то (не будем показывать пальцем) решит изменить этой традиции, то нам есть чем ответить.Разумеется, поздравление с днём независимости – особый жанр, в котором места третьим странам вроде бы нет. Поэтому отсутствие упоминаний об украинском кейсе звучит логично (он остаётся в числе мелких неприятностей, которые не должны препятствовать диалогу между странами), но вот совершенно неожиданно, что ни полсловом не упомянуто о пресловутой многополярности. Более того, практически прямо прозвучало предложение договориться вдвоём – это, дескать, будет "отвечать интересам мирового сообщества".Возможно мы преувеличиваем, но кажется, что ознакомившись с американским представлением о многополярности (всё то же американское глобальное доминирование, но без каких-либо гарантий для кого угодно и без разделения сфер ответственности) двухполярность российскому руководству видится более предсказуемой… Тем более, что помимо США договариваться-то в общем-то и не с кем – Европа пребывает в состоянии военной истерии, а остальные "полюса" стараются дистанцироваться от европейского узла противоречий.В целом поздравление производит хорошее впечатление – уважительное, но без подобострастия, и деловое.УкраинаЗеленский говорил о ценностях и современности:- "американской мечте о своей собственной независимой, свободной, богатой стране";- американской мечте о стране "которая защищает свободу людей, веру и стремление к счастью";- "Америка помогла уберечь мир от власти тиранов";- Америка "сформировала альянсы и партнёрства, которые впервые дали значительной части человечества длительные мир и возможность свободного развития";- Украина "борется за свою независимость (…) с тем же смыслом, с той же энергией, с которыми американцы завоевали и защитили свою независимость";- "мы очень ценим поддержку Соединенных Штатов" ("американское оружие (…) доказывает силу американского духа, американской решимости, американских технологий");- "мы обращаемся к Америке за "пэтриотами";- "мир требует такого лидерства";- "пусть мечты свободных людей всегда побеждают зло и ненависть от тех, кто хотел бы уничтожить свободу. (…) Уверен: если вместе, то точно достигнем мира!"В первую очередь обращает на себя внимание то, что российское поздравление более деловое, украинское – более эмоциональное. Достаточно сравнить количество восклицательных знаков – в украинском их три, в российском – ни одного.Правда, в российском поздравлении присутствует личное обращение к Трампу, как к равному ("дорогой Дональд", "желаю тебе, Дональд"), в украинском ничего такого нет – Зеленский блюдёт дистанцию и, напротив, льстит Трампу – мир, дескать, только от него ждёт лидерства и защиты всех подряд. Хотя, конечно, учитывая место Зеленского в мире, он мог к президенту США и как к неразумному вассалу обращаться... Благо – опыт есть. Но проявил разумную осторожность.Вообще, основные акценты расставлены правильно – американцы вообще и Трамп лично очень любят говорить о "ценностях" и демонстрация приверженности им никогда не мешает. Нам, кстати, тоже было что сказать по этому поводу – консервативные ценности у нас с нынешней американской администрацией общие, но в нашем поздравлении по этому поводу – ни слова. Почему? Потому что мы самодостаточны и "джавелиния" не просим.Вполне естественно выглядит сравнение борьбы за независимость США и Украины (за скобками остаётся то, что США никогда не угрожали и по сей день не угрожают существованию Великобритании и не претендуют на её историческую территорию).Конечно, просьба отсыпать оружия в поздравительной телеграмме – это какой-то высший пилотаж криворожской дипломатии. Вспоминается советский анекдот:"20-е годы. Объявление на одесском почтамте: "Телеграммы, связанные с поисками пропавшей экспедиции Нобиле, принимаются бесплатно".Рабинович телеграфирует:- Хаим зпт ищи Нобиле тчк не найдешь зпт приходи вечером на фиш тчк".К этой же категории относится упоминание о том, что "джавелины" были переданы Трампом (опять же – лесть). А вот про "старлинк" и Маска – ни слова. Видимо, имея в виду то, что отношения с ним у Трампа неровные. Хотя в ином случае можно было бы сослаться на роль частной инициативы – тоже зашло бы в копилку ценностей.Слегка закамуфлированный намёк на необходимость поддержать вступление Украины в НАТО ("альянсы и партнёрства") на этом фоне выглядит просто неприлично сдержанным и осторожным.Если говорить об исторических реминисценциях, то обращает на себя внимание отсутствие упоминания о борьбе с нацизмом – только о "власти тиранов" (очевидный намёк на СССР, но так, чтобы не приравнивать его к III Рейху прямо – могут неправильно понять). И это не случайно – выпадает то обстоятельство, что борьбе с нацизмом Украина (в составе СССР) и США были союзниками, упоминание о чём могут неправильно понять уже на Украине. Логично – отношение к гитлеровской Германии на Украине сложное и путаное. Она, как бы, "тоже оккупант", но, с другой стороны, бойцы дивизии СС "Галичина" – тоже "герои".В целом спичрайтеры Зеленского со своей задачей справились отлично – и помощи попросили, и намекнули, что "президент мира" вовсе не Зеленский, а Трамп, и спорные исторические моменты аккуратно обошли (но Зеленский, в отличие от нашего президента, историей в принципе не особенно интересуется – так же, как Трамп, которому историю заменяют "ценности").Но при этом Путин говорит на равных с Трампом, даже поздравляя его, а Зеленский ничего такого себе позволить не может, что проступает между строками. И в этом принципиальная разница.
https://ukraina.ru/20210110/1030186112.html
https://ukraina.ru/20260120/mnogopolyarnost-i-e-institutsionalnoe-oformlenie-1074565717.html
https://ukraina.ru/20260618/dvoynaya-igra-kieva-zelenskiy-blagodarit-trampa-za-mir-i-odnovremenno-prosit-oruzhie-1080363912.html
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Василий Стоякин
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мнения, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, нато, день независимости, поздравление, дипломатия
Мнения, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, День независимости, поздравление, дипломатия

Трамп, Путин, Зеленский и 250 лет США

15:52 06.07.2026
 
© ФотоВизуализация желания Трампа стать пятым президентом в мемориале на горе Рашмор. Фото из социальных сетей
Визуализация желания Трампа стать пятым президентом в мемориале на горе Рашмор. Фото из социальных сетей - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Самой важной памятной датой прошлой недели было 250-летие США. Естественно, Трампа, который виноват в том, что оказался президентом именно в этот год, поздравили буквально все. И тут, разумеется, интересно обратить внимание на то, как его поздравляли лидеры России и Украины
Для начала, впрочем, о самом Трампе – значительная часть его речи была посвящена борьбе с… коммунизмом. Казалось бы, трудно представить что-либо более неактуальное для современного мира вообще и для наших стран, но, на самом деле, это не так.
Если говорить о России и об Украине, то в обеих странах актуальным является слово "декоммунизация", причём значения у него противоположные: на Украине наследием коммунизма считается всё, что связывает страну с Россией (даже если речь идёт о событиях и персоналиях, не имеющих никакого отношения к коммунизму); в России же – саму Украину как явление. В каком-то смысле СВО – война за коммунистическое наследие.
Трамп, разумеется, ничего такого в виду не имел – по принятой в США традиции "левыми", а также "коммунистами" и даже "марксистами" именуют политических противников Трампа – демократов и неоглобалистов. Достаточно вспомнить акцию "оккупируй Уолл-стрит" осенью 2011 года – использование майданных технологий, целью которого было очистить имидж Барака Обамы от клейма "социалиста" и обеспечить его переизбрание на второй срок, продемонстрировав настоящих уличных социалистов.
Так или иначе, но в поздравлениях Путина и Зеленского о коммунизме ничего не говорилось – можно сказать, что спичрайтеры не угадали важную для Трампа тему. Но, с другой стороны, перед ними стояла другая задача – напомнить Трампу о том, что интересует, соответственно, Россию и Украину.
Следует отметить, что российское поздравление было почти вдвое короче украинского – менее 1200 знаков, против 2200, но это с лихвой было компенсировано длительными телефонными переговорами между президентами.
Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
10 января 2021, 09:05
Кризис американской демократии, его причины и последствияЕсть расхожая шутка, что если бы какая-то страна вдруг решила бы скопировать Конституцию США и организовать на её основе идеальную демократию, то уже через очень непродолжительное время над городами этой страны появились бы американские бомбардировщики – терпеть столь гнусный авторитаризм США не смогли бы…
Россия
В российском поздравлении основные акценты имеют исторический характер:
- "Россия (…) безоговорочно поддержала североамериканских колонистов в их борьбе за свободу от британского владычества";
- "мы были союзниками в двух мировых войнах" (отдельно упомянуто, что Россия/СССР и США "вместе избавили человечество от ужасов нацизма");
- "сыграли важную роль в становлении основ современного мироустройства";
- Россия и Соединённые Штаты ‒ "две крупнейшие ядерные державы";
- Россия и Соединённые Штаты "несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе";
- "налаживание конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам (…) всего мирового сообщества".
Достаточно определённо указано, что Россия и США никогда прямо друг против друга не воевали, а если вдруг кто-то (не будем показывать пальцем) решит изменить этой традиции, то нам есть чем ответить.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и США на Аляске
Встреча президентов России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости . РИА Новости
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Встреча президентов России и США на Аляске
Разумеется, поздравление с днём независимости – особый жанр, в котором места третьим странам вроде бы нет. Поэтому отсутствие упоминаний об украинском кейсе звучит логично (он остаётся в числе мелких неприятностей, которые не должны препятствовать диалогу между странами), но вот совершенно неожиданно, что ни полсловом не упомянуто о пресловутой многополярности. Более того, практически прямо прозвучало предложение договориться вдвоём – это, дескать, будет "отвечать интересам мирового сообщества".
Возможно мы преувеличиваем, но кажется, что ознакомившись с американским представлением о многополярности (всё то же американское глобальное доминирование, но без каких-либо гарантий для кого угодно и без разделения сфер ответственности) двухполярность российскому руководству видится более предсказуемой… Тем более, что помимо США договариваться-то в общем-то и не с кем – Европа пребывает в состоянии военной истерии, а остальные "полюса" стараются дистанцироваться от европейского узла противоречий.
В целом поздравление производит хорошее впечатление – уважительное, но без подобострастия, и деловое.
«США украли Мадуро не из-за нефти — мы даже не знали, что там храниться столько нефти», — Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
20 января, 17:16
Многополярность и её институциональное оформлениеНет, ну мы же мечтали все о новом многополярном мире, который будет более справедливым, безопасным и т.п.? Мечтали, конечно, хотя и отдавали себе отчёт, что идеал недостижим. И вот настало время, когда можно получить и расписаться, ибо многополярность не за горами, а прямо таки уже на пороге и формируются её институты. Причём впереди всех – США
Украина
Зеленский говорил о ценностях и современности:
- "американской мечте о своей собственной независимой, свободной, богатой стране";
- американской мечте о стране "которая защищает свободу людей, веру и стремление к счастью";
- "Америка помогла уберечь мир от власти тиранов";
- Америка "сформировала альянсы и партнёрства, которые впервые дали значительной части человечества длительные мир и возможность свободного развития";
- Украина "борется за свою независимость (…) с тем же смыслом, с той же энергией, с которыми американцы завоевали и защитили свою независимость";
- "мы очень ценим поддержку Соединенных Штатов" ("американское оружие (…) доказывает силу американского духа, американской решимости, американских технологий");
- "мы обращаемся к Америке за "пэтриотами";
- "мир требует такого лидерства";
- "пусть мечты свободных людей всегда побеждают зло и ненависть от тех, кто хотел бы уничтожить свободу. (…) Уверен: если вместе, то точно достигнем мира!"
В первую очередь обращает на себя внимание то, что российское поздравление более деловое, украинское – более эмоциональное. Достаточно сравнить количество восклицательных знаков – в украинском их три, в российском – ни одного.
Правда, в российском поздравлении присутствует личное обращение к Трампу, как к равному ("дорогой Дональд", "желаю тебе, Дональд"), в украинском ничего такого нет – Зеленский блюдёт дистанцию и, напротив, льстит Трампу – мир, дескать, только от него ждёт лидерства и защиты всех подряд. Хотя, конечно, учитывая место Зеленского в мире, он мог к президенту США и как к неразумному вассалу обращаться... Благо – опыт есть. Но проявил разумную осторожность.
© ФотоТрамп и Зеленский
Трамп и Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото
Трамп и Зеленский
Вообще, основные акценты расставлены правильно – американцы вообще и Трамп лично очень любят говорить о "ценностях" и демонстрация приверженности им никогда не мешает. Нам, кстати, тоже было что сказать по этому поводу – консервативные ценности у нас с нынешней американской администрацией общие, но в нашем поздравлении по этому поводу – ни слова. Почему? Потому что мы самодостаточны и "джавелиния" не просим.
Вполне естественно выглядит сравнение борьбы за независимость США и Украины (за скобками остаётся то, что США никогда не угрожали и по сей день не угрожают существованию Великобритании и не претендуют на её историческую территорию).
Конечно, просьба отсыпать оружия в поздравительной телеграмме – это какой-то высший пилотаж криворожской дипломатии. Вспоминается советский анекдот:
"20-е годы. Объявление на одесском почтамте: "Телеграммы, связанные с поисками пропавшей экспедиции Нобиле, принимаются бесплатно".
Рабинович телеграфирует:
- Хаим зпт ищи Нобиле тчк не найдешь зпт приходи вечером на фиш тчк".
- РИА Новости, 1920, 18.06.2026
18 июня, 14:20
Двойная игра Киева: Зеленский благодарит Трампа за мир и одновременно просит оружиеВладимир Зеленский заявил о проведении очередных переговоров с президентом США Дональдом Трампом и главой Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита "Большой семерки" в Париже. Об этом украинский политик 18 июня сообщил в своем Телеграм-канале
К этой же категории относится упоминание о том, что "джавелины" были переданы Трампом (опять же – лесть). А вот про "старлинк" и Маска – ни слова. Видимо, имея в виду то, что отношения с ним у Трампа неровные. Хотя в ином случае можно было бы сослаться на роль частной инициативы – тоже зашло бы в копилку ценностей.
Слегка закамуфлированный намёк на необходимость поддержать вступление Украины в НАТО ("альянсы и партнёрства") на этом фоне выглядит просто неприлично сдержанным и осторожным.
Если говорить об исторических реминисценциях, то обращает на себя внимание отсутствие упоминания о борьбе с нацизмом – только о "власти тиранов" (очевидный намёк на СССР, но так, чтобы не приравнивать его к III Рейху прямо – могут неправильно понять). И это не случайно – выпадает то обстоятельство, что борьбе с нацизмом Украина (в составе СССР) и США были союзниками, упоминание о чём могут неправильно понять уже на Украине. Логично – отношение к гитлеровской Германии на Украине сложное и путаное. Она, как бы, "тоже оккупант", но, с другой стороны, бойцы дивизии СС "Галичина" – тоже "герои".
В целом спичрайтеры Зеленского со своей задачей справились отлично – и помощи попросили, и намекнули, что "президент мира" вовсе не Зеленский, а Трамп, и спорные исторические моменты аккуратно обошли (но Зеленский, в отличие от нашего президента, историей в принципе не особенно интересуется – так же, как Трамп, которому историю заменяют "ценности").
Но при этом Путин говорит на равных с Трампом, даже поздравляя его, а Зеленский ничего такого себе позволить не может, что проступает между строками. И в этом принципиальная разница.
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МненияУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТОДень независимостипоздравлениедипломатия
 
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