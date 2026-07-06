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Трамп планирует поговорить с Путиным после встречи с Зеленским в Турции — Reuters

Трамп планирует поговорить с Путиным после встречи с Зеленским в Турции — Reuters - 06.07.2026 Украина.ру

Трамп планирует поговорить с Путиным после встречи с Зеленским в Турции — Reuters

Президент США Дональд Трамп планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным после встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Турции. Об этом вечером 5 июля сообщает Reuters

2026-07-06T04:30

2026-07-06T04:30

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"Трамп, вероятно, поговорит с Путиным после разговора с Зеленским", — передает агентство слова высокопоставленного американского чиновника.Ранее о запланированной встрече Трампа с Зеленским в Анкаре сообщал телеканал CNN.Напомним, в ночь на 5 июля Путин и Трамп провели полуторачасовые телефонные переговоры по инициативе американской стороны. Это был уже четвёртый разговор лидеров с начала года. Они договорились вновь созвониться в ближайшее время.Подробнее о содержании разговора - в материале Егора Леева Разговор Путина и Трампа, "Родина-мать" в цветах флага США. Хроника событий на утро 5 июля.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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