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Трамп планирует поговорить с Путиным после встречи с Зеленским в Турции — Reuters
Трамп планирует поговорить с Путиным после встречи с Зеленским в Турции — Reuters - 06.07.2026 Украина.ру
Трамп планирует поговорить с Путиным после встречи с Зеленским в Турции — Reuters
Президент США Дональд Трамп планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным после встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Турции. Об этом вечером 5 июля сообщает Reuters
2026-07-06T04:30
2026-07-06T04:30
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"Трамп, вероятно, поговорит с Путиным после разговора с Зеленским", — передает агентство слова высокопоставленного американского чиновника.Ранее о запланированной встрече Трампа с Зеленским в Анкаре сообщал телеканал CNN.Напомним, в ночь на 5 июля Путин и Трамп провели полуторачасовые телефонные переговоры по инициативе американской стороны. Это был уже четвёртый разговор лидеров с начала года. Они договорились вновь созвониться в ближайшее время.Подробнее о содержании разговора - в материале Егора Леева Разговор Путина и Трампа, "Родина-мать" в цветах флага США. Хроника событий на утро 5 июля.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Трамп планирует поговорить с Путиным после встречи с Зеленским в Турции — Reuters
04:30 06.07.2026 (обновлено: 04:38 06.07.2026)
Президент США Дональд Трамп планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным после встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Турции. Об этом вечером 5 июля сообщает Reuters
"Трамп, вероятно, поговорит с Путиным после разговора с Зеленским", — передает агентство слова высокопоставленного американского чиновника.
Ранее о запланированной встрече Трампа с Зеленским в Анкаре сообщал телеканал CNN.
Напомним, в ночь на 5 июля Путин и Трамп провели полуторачасовые телефонные переговоры по инициативе американской стороны. Это был уже четвёртый разговор лидеров с начала года. Они договорились вновь созвониться в ближайшее время.
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