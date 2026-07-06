https://ukraina.ru/20260706/svr-raskryla-istinnogo-organizatora-ataki-na-muzey-v-sevastopole-1081095750.html
СВР раскрыла истинного организатора атаки на музей в Севастополе
СВР раскрыла истинного организатора атаки на музей в Севастополе - 06.07.2026 Украина.ру
СВР раскрыла истинного организатора атаки на музей в Севастополе
Удар ВСУ в июне по Музею обороны Севастополя был "детально спланированной провокацией" Великобритании и спецслужб королевства. Об этом 6 июля сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России
2026-07-06T12:42
2026-07-06T12:42
2026-07-06T12:42
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севастополь
россия
украина
виктория титова
владимир зеленский
служба внешней разведки
удар
вооруженные силы украины
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"Удар украинского беспилотника по зданию музея был детально спланированной провокацией Великобритании и её спецслужб. Украинские военнослужащие готовили дроны и запускали их, но, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки", — заявили в СВР.По данным разведки, Лондон рассматривает украинский конфликт как попытку реванша за нереализованный в XIX веке "проект нанесения стратегического поражения России". В СВР подчеркнули: британцам придётся ответить за удар по музею и за другие варварские преступления против народов России и Украины.Атака на музей в Севастополе в июне уничтожила более 90% живописного полотна. О террористическом ударе ВСУ – в материале Виктории Титовой Зачем ВСУ атаковали "Оборону Севастополя" и чем ответимО других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Почему Украине велели обороняться, и как Зеленский стал лишним. Хроника событий на утро 6 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, севастополь, россия, украина, виктория титова, владимир зеленский, служба внешней разведки , удар, вооруженные силы украины
Новости, Севастополь, Россия, Украина, Виктория Титова, Владимир Зеленский, Служба внешней разведки , УДАР, Вооруженные силы Украины
СВР раскрыла истинного организатора атаки на музей в Севастополе
Удар ВСУ в июне по Музею обороны Севастополя был "детально спланированной провокацией" Великобритании и спецслужб королевства. Об этом 6 июля сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России
"Удар украинского беспилотника по зданию музея был детально спланированной провокацией Великобритании и её спецслужб. Украинские военнослужащие готовили дроны и запускали их, но, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки", — заявили в СВР.
По данным разведки, Лондон рассматривает украинский конфликт как попытку реванша за нереализованный в XIX веке "проект нанесения стратегического поражения России".
В СВР подчеркнули: британцам придётся ответить за удар по музею и за другие варварские преступления против народов России и Украины.
Атака на музей в Севастополе в июне уничтожила более 90% живописного полотна. О террористическом ударе ВСУ – в материале Виктории Титовой Зачем ВСУ атаковали "Оборону Севастополя" и чем ответим
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