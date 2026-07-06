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"Сигнал Трампу": украинцы присмотрелись к последствиям ударов ВС РФ

"Сигнал Трампу": украинцы присмотрелись к последствиям ударов ВС РФ - 06.07.2026 Украина.ру

"Сигнал Трампу": украинцы присмотрелись к последствиям ударов ВС РФ

Артподготовка накануне саммита НАТО продемонстрировала не только военную, но и политическую целесообразность. Об этом сообщает 6 июля телеграм-канал "Политика Страны"

2026-07-06T15:06

2026-07-06T15:06

2026-07-06T15:08

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ВС РФ ночью осуществили очередной массированный обстрел Киева с минимальным перерывом после предыдущего удара, который состоялся в ночь на 2 июля. Известно об 11 погибших, продолжается разбор завалов. Пострадало не менее 15 жилых домов, а также склады и нежилые строения.В городе Вишневое Киевской области был мощный прилет с детонацией, после которого в близлежащих кварталах начали эвакуацию населения из-за риска вторичных подрывов. Также подтверждены прилеты по энергетике в этой области."Россия заявляет, что основной целью стали объекты ВПК и топливно-энергетического комплекса Украины, - отметило украинское издание. - В частности - предприятие "Киев-71", специализирующееся на производстве БПЛА, завод "Буревестник", судостроительный завод "Кузница на Рыбальском" (там расположено здание "5 канала", которое пострадало), завод "УкрАрмоТех" по производству бронеавтомобилей, приборостроительный завод "Квант", выпускающий ракеты "Нептун-МД".Минобороны РФ также утверждает, что поражен Жулянский машиностроительный завод "Визар", где ремонтируют зенитно-ракетные системы. Объект этот находится в Вишневом, которое ночью пережило масштабные взрывы с детонацией взрывоопасных предметов."Украина не подтверждала поражения всех этих предприятий, - сказано в публикации. - При этом Киев признает, что отбиться от атаки удалось не лучшим образом - не сбита ни одна баллистическая и гиперзвуковая ракеты. В целом это 29 ракет, из которых 23 - баллистические. Зеленский и другие спикеры от власти уже сообщили, что это связано с дефицитом ракет-перехватчиков для комплексов Patriot".По мнению издания, этот момент выглядит весьма показательным с точки зрения последних дипломатических усилий вокруг Украины."С недавних пор в западной прессе много пишут о том, что Трамп потеплел к Украине и лично Зеленскому и уже не считает, что у Киева "нет карт". Однако пока не совсем ясно, в чем это потепление выражается. Белый дом, как видим, не торопится закрывать одну из наиболее тяжелых уязвимостей ВСУ - перед российскими ударами с воздуха. И уже в который раз наиболее защищенный от воздушных атак Киев пропускает десятки ракетных ударов из-за дефицита перехватчиков", - заметили в издании. Из этого они сделали вывод, что усиленные поставки противоракет из США, несмотря на многократные просьбы Зеленского, не происходят. И это вызывает большие вопросы к теориям о том, что Трамп развернул курс и готов оказать поддержку Украине.Зеленский уже заявил, что на стартующем завтра саммите НАТО в Анкаре вопрос получения новых ракет для ПВО ВСУ будет ключевым. При этом накануне встречи в Анкаре обострилась ситуация вокруг Константиновки, за освобождение этого гооролда ВС РФ уже отчитались."И Константиновка, и нынешний обстрел - это явные попытки России перебить украинский и европейский нарратив о том, что Киев сейчас перехватил инициативу на войне. Цель этого нарратива, как уже говорилось выше - вытолкнуть Трампа из "Анкориджа" и окончательно снять требования по выводу ВСУ из Донбасса и принятие украино-европейских условий мира, чему во многом и будет посвящен саммит НАТО для Зеленского", - отмечено в публликации.Её авторы обратили внимание на то, что у Москвы задача обратная - показать Трампу, что Россия не будет отступать от своих требований по Донбассу и готова наращивать удары по Украине. Даже несмотря на потери от украинских обстрелов НПЗ и логистики в Крым.В день саммита НАТО стоит ожидать и крупных военных акций со стороны Киева, считают авторы тг-канала. Они также отметили, что атака на Москву, когда был поражен НПЗ на Капотне, произошла в день встречи Трампа и Зеленского на саммите "Большой семерки" во Франции.Издание также отметило, что Зеленскому не дадут выступить на саммите НАТО в этом году, чтобы не раздражать Трампа - об этом написал обозреватель The Telegraph Оуэн Мэтьюз."Ещё более проблематично для Зеленского то, что, по сообщениям, он не будет участвовать в основном саммите на следующий день и, в отличие от предыдущих лет, не произнесёт зажигательную речь перед лидерами НАТО. Вместо этого альянс решил оставить Зеленского и весь украинский вопрос на обочине, опасаясь вызвать раздражение Трампа", - поведал он.Ожидается, что Зеленский и Трамп проведут встречу на полях саммита.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Почему Украиневелели обороняться, и как Зеленский стал лишним. Хроника событий на утро 6 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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