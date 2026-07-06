https://ukraina.ru/20260706/protivnik-naschupal-slabye-mesta-ekspert-o-tom-kak-rossiya-spravlyaetsya-s-vozdushnym-natiskom-vsu-1081065061.html

"Противник нащупал слабые места": эксперт о том, как Россия справляется с воздушным натиском ВСУ

"Противник нащупал слабые места": эксперт о том, как Россия справляется с воздушным натиском ВСУ - 06.07.2026 Украина.ру

"Противник нащупал слабые места": эксперт о том, как Россия справляется с воздушным натиском ВСУ

Противостояние российской экономики и ВСУ перешло в формат бешеной гонки, где всех участников заносит на поворотах. К сожалению, противник нащупал уязвимые места, но ситуация далека от критической черты и Россия способна перехватить инициативу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и экономист Андрей Суздальцев

2026-07-06T05:15

2026-07-06T05:15

2026-07-06T05:15

новости

россия

киев

москва

андрей суздальцев

украина.ру

сво

прогнозы сво

новости сво россия

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/06/1059476921_0:299:3000:1987_1920x0_80_0_0_4039cde57b040acec9efacc68e9a2687.jpg

Суздальцев подтвердил, что противостояние российской экономики и украинской армии действительно перешло в формат бешеной гонки. "Перешло", — лаконично ответил он.Каждое современное государство, по его словам, обладает уязвимой инфраструктурой — железнодорожные мосты, аэропорты, НПЗ, без которых невозможно существование. "Не получится так, что все население 15-миллионной Москвы возьмет в руки ведра и будет таскать воду из колодца. Кстати, та же самая история касается Киева", — отметил политолог.Эксперт заявил, что Россия вступила в беспилотный кризис и пытается балансировать под давлением всей Европы и США. "Те же "Хорнеты" — это очень эффективное оружие, которое опирается на "Старлинк". Нам сложно. Мы немножко запаздываем. Этот воздушный натиск оказывает на нас давление", — пояснил он.Однако, по мнению Суздальцева, Россия способна справиться с этим вызовом. "Я все-таки думаю, что мы эту ситуацию перехватим", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Суздальцев: Противостояние российской экономики и украинской армии перешло в режим бешеной гонки" на сайте Украина.ру.Во время последнего удара возмездия по военным целям в Киеве российские военные применили новое тактическое построение ударных средств. Подробнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия посылает в Киев "Бандероли", с которыми не справляется украинская ПВО" на сайте Украина.ру.

россия

киев

москва

сша

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, киев, москва, андрей суздальцев, украина.ру, сво, прогнозы сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, беспилотники, бпла, дроны, война, война на украине, ии (искусственный интеллект), starlink, сша, европа, украина.ру дзен, дзен сво