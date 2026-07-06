"Противник нащупал слабые места": эксперт о том, как Россия справляется с воздушным натиском ВСУ - 06.07.2026 Украина.ру
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"Противник нащупал слабые места": эксперт о том, как Россия справляется с воздушным натиском ВСУ
"Противник нащупал слабые места": эксперт о том, как Россия справляется с воздушным натиском ВСУ - 06.07.2026 Украина.ру
"Противник нащупал слабые места": эксперт о том, как Россия справляется с воздушным натиском ВСУ
Противостояние российской экономики и ВСУ перешло в формат бешеной гонки, где всех участников заносит на поворотах. К сожалению, противник нащупал уязвимые места, но ситуация далека от критической черты и Россия способна перехватить инициативу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и экономист Андрей Суздальцев
2026-07-06T05:15
2026-07-06T05:15
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Суздальцев подтвердил, что противостояние российской экономики и украинской армии действительно перешло в формат бешеной гонки. "Перешло", — лаконично ответил он.Каждое современное государство, по его словам, обладает уязвимой инфраструктурой — железнодорожные мосты, аэропорты, НПЗ, без которых невозможно существование. "Не получится так, что все население 15-миллионной Москвы возьмет в руки ведра и будет таскать воду из колодца. Кстати, та же самая история касается Киева", — отметил политолог.Эксперт заявил, что Россия вступила в беспилотный кризис и пытается балансировать под давлением всей Европы и США. "Те же "Хорнеты" — это очень эффективное оружие, которое опирается на "Старлинк". Нам сложно. Мы немножко запаздываем. Этот воздушный натиск оказывает на нас давление", — пояснил он.Однако, по мнению Суздальцева, Россия способна справиться с этим вызовом. "Я все-таки думаю, что мы эту ситуацию перехватим", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Суздальцев: Противостояние российской экономики и украинской армии перешло в режим бешеной гонки" на сайте Украина.ру.Во время последнего удара возмездия по военным целям в Киеве российские военные применили новое тактическое построение ударных средств. Подробнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия посылает в Киев "Бандероли", с которыми не справляется украинская ПВО" на сайте Украина.ру.
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"Противник нащупал слабые места": эксперт о том, как Россия справляется с воздушным натиском ВСУ

05:15 06.07.2026
 
© X / Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленськийракета-дрон "Ад" ("Пекло")
ракета-дрон Ад (Пекло) - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
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Противостояние российской экономики и ВСУ перешло в формат бешеной гонки, где всех участников заносит на поворотах. К сожалению, противник нащупал уязвимые места, но ситуация далека от критической черты и Россия способна перехватить инициативу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и экономист Андрей Суздальцев
Суздальцев подтвердил, что противостояние российской экономики и украинской армии действительно перешло в формат бешеной гонки. "Перешло", — лаконично ответил он.
Каждое современное государство, по его словам, обладает уязвимой инфраструктурой — железнодорожные мосты, аэропорты, НПЗ, без которых невозможно существование.
"Не получится так, что все население 15-миллионной Москвы возьмет в руки ведра и будет таскать воду из колодца. Кстати, та же самая история касается Киева", — отметил политолог.
Эксперт заявил, что Россия вступила в беспилотный кризис и пытается балансировать под давлением всей Европы и США. "Те же "Хорнеты" — это очень эффективное оружие, которое опирается на "Старлинк". Нам сложно. Мы немножко запаздываем. Этот воздушный натиск оказывает на нас давление", — пояснил он.
Однако, по мнению Суздальцева, Россия способна справиться с этим вызовом. "Я все-таки думаю, что мы эту ситуацию перехватим", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Андрей Суздальцев: Противостояние российской экономики и украинской армии перешло в режим бешеной гонки" на сайте Украина.ру.
Во время последнего удара возмездия по военным целям в Киеве российские военные применили новое тактическое построение ударных средств. Подробнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия посылает в Киев "Бандероли", с которыми не справляется украинская ПВО" на сайте Украина.ру.
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