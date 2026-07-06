Поражены цеха по сборке ракет "Фламинго" и БПЛА "Лютый": Кнутов про последствия удара по Киеву - 06.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260706/porazheny-tsekha-po-sborke-raket-flamingo-i-bpla-lyutyy-knutov-pro-posledstviya-udara-po-kievu-1081101988.html
Поражены цеха по сборке ракет "Фламинго" и БПЛА "Лютый": Кнутов про последствия удара по Киеву
Поражены цеха по сборке ракет "Фламинго" и БПЛА "Лютый": Кнутов про последствия удара по Киеву - 06.07.2026 Украина.ру
Поражены цеха по сборке ракет "Фламинго" и БПЛА "Лютый": Кнутов про последствия удара по Киеву
В ходе массированного удара по Киеву 2 июня поражены заводы, производящие БПЛА, БЭКи и ракеты, включая предприятие по сборке "Фламинго" и завод "Антонов". Уничтожение этих объектов надолго сократит количество средств, которые может применять противник. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-07-06T14:36
2026-07-06T14:36
новости
киев
россия
юрий кнутов
украина.ру
главные новости
главное
бпла
фламинго
ракеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0e/1078939052_0:64:1376:837_1920x0_80_0_0_01c16f5f23760306cf63a3e15e7123f0.jpg
В ночь на 2 июля российские войска нанесли массированный удар возмездия по оборонным предприятиям Киева. Ключевой особенностью атаки, по оценке украинских военных экспертов, стало применение большого количества реактивных беспилотников. Одновременно в одном залпе были запущены баллистические ракеты "Искандер", ракеты к ЗРК С-400 и гиперзвуковые "Цирконы", что серьезно затруднило работу украинской ПВО.Отвечая на вопрос об уничтожении подземных цехов, Кнутов перечислил предприятия, по которым были нанесены удары.Кнутов перечислил предприятия, по которым были нанесены удары — заводы, производящие беспилотники Fp-1, Fp-2, безэкипажные катера и ракеты Fp-7, Fp-9. По поводу последней, отметил он, есть данные, что противник применял ее в рамках испытаний, но она была уничтожена российской ПВО.Он подчеркнул, что уничтожение предприятий надолго сократит возможности ВСУ. "После уничтожения предприятия по производству систем управления для этих ракет и дронов, завода "Антонов", где собираются БПЛА "Лютый", и предприятия по сборке ракет "Фламинго", у противника надолго сократится количество средств, которые он может применять по целям на территории нашей страны", — заявил он.Эксперт также сообщил о других пораженных объектах. "Кроме того, был уничтожен отель, где проживали иностранные наёмники, объекты энергетики и аэродромы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия посылает в Киев "Бандероли", с которыми не справляется украинская ПВО" на сайте Украина.ру.Про боевой путь от рядового до замполита штурмовой роты, российских штурмовиках, а также о том, как история подразделения влияет на мотивацию — в материале "Кубасов: качественное выполнение боевой задачи – лучший способ поддержать репутацию подразделения" на сайте Украина.ру.
киев
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0e/1078939052_87:0:1287:900_1920x0_80_0_0_1a9dd591ff8d868ef9cf6c2920977687.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, россия, юрий кнутов, украина.ру, главные новости, главное, бпла, фламинго, ракеты, дальнобойные ракеты, ракетный удар, удар по киеву, ракетные удары по украине, сводка сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, спецоперация
Новости, Киев, Россия, Юрий Кнутов, Украина.ру, Главные новости, главное, БПЛА, фламинго, ракеты, дальнобойные ракеты, ракетный удар, удар по Киеву, ракетные удары по Украине, сводка СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация

Поражены цеха по сборке ракет "Фламинго" и БПЛА "Лютый": Кнутов про последствия удара по Киеву

14:36 06.07.2026
 
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара под Киевом
Украинские пожарные на месте пожара под Киевом - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Читать в
ДзенTelegram
В ходе массированного удара по Киеву 2 июня поражены заводы, производящие БПЛА, БЭКи и ракеты, включая предприятие по сборке "Фламинго" и завод "Антонов". Уничтожение этих объектов надолго сократит количество средств, которые может применять противник. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
В ночь на 2 июля российские войска нанесли массированный удар возмездия по оборонным предприятиям Киева. Ключевой особенностью атаки, по оценке украинских военных экспертов, стало применение большого количества реактивных беспилотников. Одновременно в одном залпе были запущены баллистические ракеты "Искандер", ракеты к ЗРК С-400 и гиперзвуковые "Цирконы", что серьезно затруднило работу украинской ПВО.
Отвечая на вопрос об уничтожении подземных цехов, Кнутов перечислил предприятия, по которым были нанесены удары.
Кнутов перечислил предприятия, по которым были нанесены удары — заводы, производящие беспилотники Fp-1, Fp-2, безэкипажные катера и ракеты Fp-7, Fp-9. По поводу последней, отметил он, есть данные, что противник применял ее в рамках испытаний, но она была уничтожена российской ПВО.
Он подчеркнул, что уничтожение предприятий надолго сократит возможности ВСУ. "После уничтожения предприятия по производству систем управления для этих ракет и дронов, завода "Антонов", где собираются БПЛА "Лютый", и предприятия по сборке ракет "Фламинго", у противника надолго сократится количество средств, которые он может применять по целям на территории нашей страны", — заявил он.
Эксперт также сообщил о других пораженных объектах. "Кроме того, был уничтожен отель, где проживали иностранные наёмники, объекты энергетики и аэродромы", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия посылает в Киев "Бандероли", с которыми не справляется украинская ПВО" на сайте Украина.ру.
Про боевой путь от рядового до замполита штурмовой роты, российских штурмовиках, а также о том, как история подразделения влияет на мотивацию — в материале "Кубасов: качественное выполнение боевой задачи – лучший способ поддержать репутацию подразделения" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевРоссияЮрий КнутовУкраина.руГлавные новостиглавноеБПЛАфламингоракетыдальнобойные ракетыракетный ударудар по Киевуракетные удары по Украинесводка СВОновости СВО Россияновости СВО сейчасдзен новости СВОпрогнозы СВОновости СВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:08Кнутов о защите логистики в Крыму: Найдена система РЭБ, которая работает по "Хорнетам"
16:00"Шахтинское дело": от НЭПа к ускоренной индустриализации
15:58Беспилотник ВСУ снова атаковал пассажирский автобус. Новости СВО
15:55Окопы вместо станков: Украина осталась без рабочих рук
15:52Трамп, Путин, Зеленский и 250 лет США
15:38Польская эскалация с Украиной: дальше больше
15:30"Украина — пятое вторжение Запада за 500 лет": Суздальцев о том, почему нельзя забывать уроки истории
15:15ВСУ использовали просроченные ракеты Patriot при отражении атаки — часть упала на жилые кварталы
15:14Психическая нестабильность и война. Бекман о глобальном противостоянии НАТО и РФ
15:06"Сигнал Трампу": украинцы присмотрелись к последствиям ударов ВС РФ
14:57"Гданьск и Жешув работают против нас": Суздальцев рассказал, куда Россия может нанести удар
14:55В Киевской области после взрывов открыли пункты эвакуации
14:48"Все АЗС выведены из строя": ВС РФ взяли под контроль важную трассу Херсон — Днепропетровск
14:41Западные СМИ вновь пытаются демонизировать руководство Китая
14:36Поражены цеха по сборке ракет "Фламинго" и БПЛА "Лютый": Кнутов про последствия удара по Киеву
14:30Польша рассекретит военные поставки на Украину
14:28ПВО России ночью сбила больше 600 запущенных Украиной дронов. Важные заявления Минобороны
14:18Эшелоны ракет "идут по чистому небу": Кнутов про новую тактику ударов по Украине
14:08Кличко сделал шокирующее заявление после удара возмездия России по Киеву
13:59ГБР Украины подозревает троих ВСУшников в продаже грузовика с оружием и взрывчаткой
Лента новостейМолния