https://ukraina.ru/20260706/porazheny-tsekha-po-sborke-raket-flamingo-i-bpla-lyutyy-knutov-pro-posledstviya-udara-po-kievu-1081101988.html

Поражены цеха по сборке ракет "Фламинго" и БПЛА "Лютый": Кнутов про последствия удара по Киеву

Поражены цеха по сборке ракет "Фламинго" и БПЛА "Лютый": Кнутов про последствия удара по Киеву - 06.07.2026 Украина.ру

Поражены цеха по сборке ракет "Фламинго" и БПЛА "Лютый": Кнутов про последствия удара по Киеву

В ходе массированного удара по Киеву 2 июня поражены заводы, производящие БПЛА, БЭКи и ракеты, включая предприятие по сборке "Фламинго" и завод "Антонов". Уничтожение этих объектов надолго сократит количество средств, которые может применять противник. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-07-06T14:36

2026-07-06T14:36

2026-07-06T14:36

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В ночь на 2 июля российские войска нанесли массированный удар возмездия по оборонным предприятиям Киева. Ключевой особенностью атаки, по оценке украинских военных экспертов, стало применение большого количества реактивных беспилотников. Одновременно в одном залпе были запущены баллистические ракеты "Искандер", ракеты к ЗРК С-400 и гиперзвуковые "Цирконы", что серьезно затруднило работу украинской ПВО.Отвечая на вопрос об уничтожении подземных цехов, Кнутов перечислил предприятия, по которым были нанесены удары.Кнутов перечислил предприятия, по которым были нанесены удары — заводы, производящие беспилотники Fp-1, Fp-2, безэкипажные катера и ракеты Fp-7, Fp-9. По поводу последней, отметил он, есть данные, что противник применял ее в рамках испытаний, но она была уничтожена российской ПВО.Он подчеркнул, что уничтожение предприятий надолго сократит возможности ВСУ. "После уничтожения предприятия по производству систем управления для этих ракет и дронов, завода "Антонов", где собираются БПЛА "Лютый", и предприятия по сборке ракет "Фламинго", у противника надолго сократится количество средств, которые он может применять по целям на территории нашей страны", — заявил он.Эксперт также сообщил о других пораженных объектах. "Кроме того, был уничтожен отель, где проживали иностранные наёмники, объекты энергетики и аэродромы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия посылает в Киев "Бандероли", с которыми не справляется украинская ПВО" на сайте Украина.ру.Про боевой путь от рядового до замполита штурмовой роты, российских штурмовиках, а также о том, как история подразделения влияет на мотивацию — в материале "Кубасов: качественное выполнение боевой задачи – лучший способ поддержать репутацию подразделения" на сайте Украина.ру.

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