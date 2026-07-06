"Под зонтиком НАТО": Галузин предупредил Латвию о возмездии, пока Прибалтика готовится к войне - 06.07.2026 Украина.ру
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"Под зонтиком НАТО": Галузин предупредил Латвию о возмездии, пока Прибалтика готовится к войне
"Под зонтиком НАТО": Галузин предупредил Латвию о возмездии, пока Прибалтика готовится к войне - 06.07.2026 Украина.ру
"Под зонтиком НАТО": Галузин предупредил Латвию о возмездии, пока Прибалтика готовится к войне
Участие Латвии в антироссийских провокациях и ударах по территории Российской Федерации не останется без последствий. Об этом 6 июля заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, комментируя попытки Киева использовать воздушное пространство прибалтийских стран для атак по российским объектам
2026-07-06T10:55
2026-07-06T10:55
новости
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владимир галузин
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politico
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"Если в Риге наивно полагают, что смогут без последствий для себя, под зонтиком НАТО, соучаствовать в антироссийских военных провокациях и террористических нападениях киевского режима на наших граждан, прикрываясь мнимой обороной, то они глубоко заблуждаются", — подчеркнул дипломат.Галузин добавил, что Москва тщательно фиксирует пункты принятия решений о провокациях против мирных жителей, пусках беспилотных летательных аппаратов по российским объектам, а также места их производства и финальной сборки независимо от юрисдикции.Напомним, в середине мая Служба внешней разведки РФ сообщила о подготовке ВСУ новой серии ударов по тыловым регионам России. Киев планирует осуществлять их из Прибалтики, чтобы сократить время подлета. Беспилотники противника стали регулярно залетать на территорию Литвы, Латвии и Эстонии. Эти страны, однако, утверждают, что не разрешали Украине использовать свое воздушное пространство для атак на Россию. Москва в ответ сделала им специальное предупреждение.Тем временем Польша, Финляндия и прибалтийские государства начали экстренно укреплять границы, строить фортификационные сооружения и закупать беспилотники, готовясь к возможному прямому конфликту с Россией, пишет американское издание Politico.Как отмечает газета, восточные страны НАТО укрепляют границы с Россией, чтобы справляться с "угрозой", с которой, как они полагают, больше не смогут справиться США. Финляндия, население которой составляет 5,6 миллиона человек, может мобилизовать почти 870 тысяч резервистов, а к 2031 году, как ожидается, сможет мобилизовать до миллиона военнообязанных. К 2035 году Хельсинки намерен довести объем военных расходов до 5% ВВП. Расходы Польши на оборону уже составляют 4,8% ВВП, в республике началось строительство новой системы укреплений вдоль границы — "Восточный щит". Однако, как указывает Politico, спустя полтора года с начала проекта (ноябрь 2024 года) активность работ заметно снизилась.Литва, Латвия и Эстония заняты возведением собственной линии обороны, копая противотанковые рвы, устанавливая "зубы дракона" и размещая минные поля.В Москве неоднократно подчеркивали, что наращивание военного присутствия НАТО у российских границ является прямой угрозой безопасности РФ. В МИД России заявляли, что любое использование территории прибалтийских государств для нанесения ударов по России будет расцениваться как агрессия и встретит адекватный ответ. Кремль также обращал внимание на то, что попытки стран Балтии втянуться в конфликт под зонтиком НАТО могут иметь для них катастрофические последствия, а иллюзии о безнаказанности и защите альянса являются опасным заблуждением. Россия продолжит защищать свои национальные интересы любыми доступными средствами, а все соучастники атак на мирные города и объекты инфраструктуры понесут ответственность.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Почему Украине велели обороняться, и как Зеленский стал лишним. Хроника событий на утро 6 июля.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, россия, латвия, москва, владимир галузин, михаил галузин, дональд трамп, нато, politico, служба внешней разведки , мир без границ
Новости, Россия, Латвия, Москва, Владимир Галузин, Михаил Галузин, Дональд Трамп, НАТО, Politico, Служба внешней разведки , Мир без границ

"Под зонтиком НАТО": Галузин предупредил Латвию о возмездии, пока Прибалтика готовится к войне

10:55 06.07.2026
 
© Фото : РИА Новости / МИД РФГалузин
Галузин - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : РИА Новости / МИД РФ
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Участие Латвии в антироссийских провокациях и ударах по территории Российской Федерации не останется без последствий. Об этом 6 июля заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, комментируя попытки Киева использовать воздушное пространство прибалтийских стран для атак по российским объектам
"Если в Риге наивно полагают, что смогут без последствий для себя, под зонтиком НАТО, соучаствовать в антироссийских военных провокациях и террористических нападениях киевского режима на наших граждан, прикрываясь мнимой обороной, то они глубоко заблуждаются", — подчеркнул дипломат.
Галузин добавил, что Москва тщательно фиксирует пункты принятия решений о провокациях против мирных жителей, пусках беспилотных летательных аппаратов по российским объектам, а также места их производства и финальной сборки независимо от юрисдикции.
Напомним, в середине мая Служба внешней разведки РФ сообщила о подготовке ВСУ новой серии ударов по тыловым регионам России. Киев планирует осуществлять их из Прибалтики, чтобы сократить время подлета.
Беспилотники противника стали регулярно залетать на территорию Литвы, Латвии и Эстонии. Эти страны, однако, утверждают, что не разрешали Украине использовать свое воздушное пространство для атак на Россию. Москва в ответ сделала им специальное предупреждение.
Тем временем Польша, Финляндия и прибалтийские государства начали экстренно укреплять границы, строить фортификационные сооружения и закупать беспилотники, готовясь к возможному прямому конфликту с Россией, пишет американское издание Politico.
Как отмечает газета, восточные страны НАТО укрепляют границы с Россией, чтобы справляться с "угрозой", с которой, как они полагают, больше не смогут справиться США.
"В то время как президент США Дональд Трамп ставит под сомнение старые гарантии безопасности и стремится сократить военное присутствие США в Европе, страны, наиболее близкие к России, строят укрепления, расширяют резервы, закупают танки и беспилотники и готовятся к тому, что в первые дни любого конфликта им придется сражаться в основном в одиночку", — подчеркивает Politico.
Финляндия, население которой составляет 5,6 миллиона человек, может мобилизовать почти 870 тысяч резервистов, а к 2031 году, как ожидается, сможет мобилизовать до миллиона военнообязанных. К 2035 году Хельсинки намерен довести объем военных расходов до 5% ВВП.
Расходы Польши на оборону уже составляют 4,8% ВВП, в республике началось строительство новой системы укреплений вдоль границы — "Восточный щит". Однако, как указывает Politico, спустя полтора года с начала проекта (ноябрь 2024 года) активность работ заметно снизилась.
Литва, Латвия и Эстония заняты возведением собственной линии обороны, копая противотанковые рвы, устанавливая "зубы дракона" и размещая минные поля.
В Москве неоднократно подчеркивали, что наращивание военного присутствия НАТО у российских границ является прямой угрозой безопасности РФ. В МИД России заявляли, что любое использование территории прибалтийских государств для нанесения ударов по России будет расцениваться как агрессия и встретит адекватный ответ.
Кремль также обращал внимание на то, что попытки стран Балтии втянуться в конфликт под зонтиком НАТО могут иметь для них катастрофические последствия, а иллюзии о безнаказанности и защите альянса являются опасным заблуждением. Россия продолжит защищать свои национальные интересы любыми доступными средствами, а все соучастники атак на мирные города и объекты инфраструктуры понесут ответственность.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Почему Украине велели обороняться, и как Зеленский стал лишним. Хроника событий на утро 6 июля.
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