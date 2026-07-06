Под Киевом горит и детонирует завод "Визар". Новости СВО - 06.07.2026 Украина.ру
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Под Киевом горит и детонирует завод "Визар". Новости СВО
Под Киевом горит и детонирует завод "Визар". Новости СВО - 06.07.2026 Украина.ру
Под Киевом горит и детонирует завод "Визар". Новости СВО
Российские войска поразили завод "Визар" ("Жулянский машиностроительный завод") в Вишневом Киевской области. Об этом и других важных событиях рассказал 6 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-06T09:57
2026-07-06T09:58
сво
спецоперация
киев
россия
киевская область
игорь терехов
вооруженные силы украины
минобороны
сергей аксенов
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Паблики пишут, что он горит и детонирует. Пожар охватил 80 процентов площади предприятия.По данным мониторинговых сервисов, в прилегающих районах испортилось качество воздуха. Позже в городе объявили эвакуацию из-за угрозы повторной детонации. Городские власти также призвали жителей ряда улиц, расположенных вблизи предприятия, не покидать дома и не выходить на работу.Предприятие, в частности, производило комплектующие для зенитных управляемых ракет, а также занималось их ремонтом и обслуживанием.🟥 Жители некоторых районов Киева жалуются на дым и едкий запах, пишут СМИ.🟥 Российские военные бьют по целям врага в Днепропетровске.🟥 Также наносятся удары по целям врага в Киеве.🟥 ВС РФ с помощью БПЛА "Герань" уничтожили в районе Запорожья склад горюче-смазочных материалов, который использовали ВСУ.🟥 Зафиксирован прилет по автозаправочной станции (АЗС) в Киевском районе Харькова.🟥 ВС РФ с самого утра атакуют автозаправочные станции в Запорожье, жалуются местные власти.🟥 Удар ВС РФ сегодня — "один из худших": не сбито ни одной баллистики или "Циркона", сетуют украинские военные каналы.🟥 Погиб один человек и пострадали еще двое из-за ночной атаки ВСУ на Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов.🟥 Пятьдесят шесть БПЛА сбито над Ленинградской областью, предварительно, есть повреждения объектов инфраструктуры на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк, информировал губернатор Александр Дрозденко.🟥 Более 70 украинских БПЛА сбито ночью на подлете к Ярославлю. Два человека получили осколочные ранения, они госпитализированы, рассказал губернатор региона Михаил Евраев.🟥 Украинский FPV-дрон нанес удар по многоквартирному дому в Белгороде, предварительно, никто не пострадал, сообщил оперштаб по Белгородской области.О других событиях - в материале Силы ПВО после полуночи сбили 11 украинских БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, киев, россия, киевская область, игорь терехов, вооруженные силы украины, минобороны, сергей аксенов, украина.ру
СВО, Спецоперация, Киев, Россия, Киевская область, Игорь Терехов, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Сергей Аксенов, Украина.ру

Под Киевом горит и детонирует завод "Визар". Новости СВО

09:57 06.07.2026 (обновлено: 09:58 06.07.2026)
 
© Фото : ГСЧС Украины
- РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : ГСЧС Украины
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Российские войска поразили завод "Визар" ("Жулянский машиностроительный завод") в Вишневом Киевской области. Об этом и других важных событиях рассказал 6 июля телеграм-канал Украина.ру
Паблики пишут, что он горит и детонирует. Пожар охватил 80 процентов площади предприятия.
По данным мониторинговых сервисов, в прилегающих районах испортилось качество воздуха.
Позже в городе объявили эвакуацию из-за угрозы повторной детонации. Городские власти также призвали жителей ряда улиц, расположенных вблизи предприятия, не покидать дома и не выходить на работу.
Предприятие, в частности, производило комплектующие для зенитных управляемых ракет, а также занималось их ремонтом и обслуживанием.
🟥 Жители некоторых районов Киева жалуются на дым и едкий запах, пишут СМИ.
🟥 Российские военные бьют по целям врага в Днепропетровске.
🟥 Также наносятся удары по целям врага в Киеве.
🟥 ВС РФ с помощью БПЛА "Герань" уничтожили в районе Запорожья склад горюче-смазочных материалов, который использовали ВСУ.
🟥 Зафиксирован прилет по автозаправочной станции (АЗС) в Киевском районе Харькова.
🟥 ВС РФ с самого утра атакуют автозаправочные станции в Запорожье, жалуются местные власти.
🟥 Удар ВС РФ сегодня — "один из худших": не сбито ни одной баллистики или "Циркона", сетуют украинские военные каналы.
🟥 Погиб один человек и пострадали еще двое из-за ночной атаки ВСУ на Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
🟥 Пятьдесят шесть БПЛА сбито над Ленинградской областью, предварительно, есть повреждения объектов инфраструктуры на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк, информировал губернатор Александр Дрозденко.
🟥 Более 70 украинских БПЛА сбито ночью на подлете к Ярославлю. Два человека получили осколочные ранения, они госпитализированы, рассказал губернатор региона Михаил Евраев.
🟥 Украинский FPV-дрон нанес удар по многоквартирному дому в Белгороде, предварительно, никто не пострадал, сообщил оперштаб по Белгородской области.
О других событиях - в материале Силы ПВО после полуночи сбили 11 украинских БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве на сайте Украина.ру.
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СВОСпецоперацияКиевРоссияКиевская областьИгорь ТереховВооруженные силы УкраиныМинобороныСергей АксеновУкраина.ру
 
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