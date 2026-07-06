https://ukraina.ru/20260706/pod-kievom-gorit-i-detoniruet-zavod-vizar-novosti-svo--1081076583.html
Под Киевом горит и детонирует завод "Визар". Новости СВО
Под Киевом горит и детонирует завод "Визар". Новости СВО - 06.07.2026 Украина.ру
Под Киевом горит и детонирует завод "Визар". Новости СВО
Российские войска поразили завод "Визар" ("Жулянский машиностроительный завод") в Вишневом Киевской области. Об этом и других важных событиях рассказал 6 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-06T09:57
2026-07-06T09:57
2026-07-06T09:58
сво
спецоперация
киев
россия
киевская область
игорь терехов
вооруженные силы украины
минобороны
сергей аксенов
украина.ру
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Паблики пишут, что он горит и детонирует. Пожар охватил 80 процентов площади предприятия.По данным мониторинговых сервисов, в прилегающих районах испортилось качество воздуха. Позже в городе объявили эвакуацию из-за угрозы повторной детонации. Городские власти также призвали жителей ряда улиц, расположенных вблизи предприятия, не покидать дома и не выходить на работу.Предприятие, в частности, производило комплектующие для зенитных управляемых ракет, а также занималось их ремонтом и обслуживанием.🟥 Жители некоторых районов Киева жалуются на дым и едкий запах, пишут СМИ.🟥 Российские военные бьют по целям врага в Днепропетровске.🟥 Также наносятся удары по целям врага в Киеве.🟥 ВС РФ с помощью БПЛА "Герань" уничтожили в районе Запорожья склад горюче-смазочных материалов, который использовали ВСУ.🟥 Зафиксирован прилет по автозаправочной станции (АЗС) в Киевском районе Харькова.🟥 ВС РФ с самого утра атакуют автозаправочные станции в Запорожье, жалуются местные власти.🟥 Удар ВС РФ сегодня — "один из худших": не сбито ни одной баллистики или "Циркона", сетуют украинские военные каналы.🟥 Погиб один человек и пострадали еще двое из-за ночной атаки ВСУ на Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов.🟥 Пятьдесят шесть БПЛА сбито над Ленинградской областью, предварительно, есть повреждения объектов инфраструктуры на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк, информировал губернатор Александр Дрозденко.🟥 Более 70 украинских БПЛА сбито ночью на подлете к Ярославлю. Два человека получили осколочные ранения, они госпитализированы, рассказал губернатор региона Михаил Евраев.🟥 Украинский FPV-дрон нанес удар по многоквартирному дому в Белгороде, предварительно, никто не пострадал, сообщил оперштаб по Белгородской области.О других событиях - в материале Силы ПВО после полуночи сбили 11 украинских БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, киев, россия, киевская область, игорь терехов, вооруженные силы украины, минобороны, сергей аксенов, украина.ру
СВО, Спецоперация, Киев, Россия, Киевская область, Игорь Терехов, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Сергей Аксенов, Украина.ру
Под Киевом горит и детонирует завод "Визар". Новости СВО
09:57 06.07.2026 (обновлено: 09:58 06.07.2026)
Российские войска поразили завод "Визар" ("Жулянский машиностроительный завод") в Вишневом Киевской области. Об этом и других важных событиях рассказал 6 июля телеграм-канал Украина.ру
Паблики пишут, что он горит и детонирует. Пожар охватил 80 процентов площади предприятия.
По данным мониторинговых сервисов, в прилегающих районах испортилось качество воздуха.
Позже в городе объявили эвакуацию из-за угрозы повторной детонации. Городские власти также призвали жителей ряда улиц, расположенных вблизи предприятия, не покидать дома и не выходить на работу.
Предприятие, в частности, производило комплектующие для зенитных управляемых ракет, а также занималось их ремонтом и обслуживанием.
🟥 Жители некоторых районов Киева жалуются на дым и едкий запах, пишут СМИ.
🟥 Российские военные бьют по целям врага в Днепропетровске.
🟥 Также наносятся удары по целям врага в Киеве.
🟥 ВС РФ с помощью БПЛА "Герань" уничтожили в районе Запорожья склад горюче-смазочных материалов, который использовали ВСУ.
🟥 Зафиксирован прилет по автозаправочной станции (АЗС) в Киевском районе Харькова.
🟥 ВС РФ с самого утра атакуют автозаправочные станции в Запорожье, жалуются местные власти.
🟥 Удар ВС РФ сегодня — "один из худших": не сбито ни одной баллистики или "Циркона", сетуют украинские военные каналы.
🟥 Погиб один человек и пострадали еще двое из-за ночной атаки ВСУ на Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
🟥 Пятьдесят шесть БПЛА сбито над Ленинградской областью, предварительно, есть повреждения объектов инфраструктуры на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк, информировал губернатор Александр Дрозденко.
🟥 Более 70 украинских БПЛА сбито ночью на подлете к Ярославлю. Два человека получили осколочные ранения, они госпитализированы, рассказал губернатор региона Михаил Евраев.
🟥 Украинский FPV-дрон нанес удар по многоквартирному дому в Белгороде, предварительно, никто не пострадал, сообщил оперштаб по Белгородской области.