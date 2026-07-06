https://ukraina.ru/20260706/plennyy-vsu-sosluzhivtsy-otkazalis-pomogat-ranenomu-so-slovami-pust-umiraet-1081092320.html
Пленный ВСУ: сослуживцы отказались помогать раненому со словами "пусть умирает"
Пленный ВСУ: сослуживцы отказались помогать раненому со словами "пусть умирает" - 06.07.2026 Украина.ру
Пленный ВСУ: сослуживцы отказались помогать раненому со словами "пусть умирает"
Военнослужащий 107-й бригады ВСУ Георгий Руснак, этнический молдаванин, рассказал, как украинские солдаты оставили его истекать кровью. Об этом 6 июля он сообщил РИА Новости
2026-07-06T13:01
2026-07-06T13:01
2026-07-06T13:01
новости
константиновка
александр сырский
вооруженные силы украины
всу
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По его словам, после осколочного ранения ног один из сослуживцев начал оказывать ему первую помощь, чтобы остановить кровотечение. Однако другие военные осудили это: "Ребята сказали: "Бросай молдованина, пусть сам делает, как хочет. Если хочет жить — пусть сам, не хочет — пусть умирает"". После этого они покинули позицию, бросив раненого.О том, какие порядки царят в украинской армии – в материале Сырский запретил подкрепление в Константиновку и приказал умирать на позицияхО других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Почему Украине велели обороняться, и как Зеленский стал лишним. Хроника событий на утро 6 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
константиновка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, константиновка, александр сырский, вооруженные силы украины, всу
Новости, Константиновка, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, ВСУ
Пленный ВСУ: сослуживцы отказались помогать раненому со словами "пусть умирает"
Военнослужащий 107-й бригады ВСУ Георгий Руснак, этнический молдаванин, рассказал, как украинские солдаты оставили его истекать кровью. Об этом 6 июля он сообщил РИА Новости