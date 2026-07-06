https://ukraina.ru/20260706/plennyy-vsu-sosluzhivtsy-otkazalis-pomogat-ranenomu-so-slovami-pust-umiraet-1081092320.html

Пленный ВСУ: сослуживцы отказались помогать раненому со словами "пусть умирает"

Пленный ВСУ: сослуживцы отказались помогать раненому со словами "пусть умирает" - 06.07.2026 Украина.ру

Пленный ВСУ: сослуживцы отказались помогать раненому со словами "пусть умирает"

Военнослужащий 107-й бригады ВСУ Георгий Руснак, этнический молдаванин, рассказал, как украинские солдаты оставили его истекать кровью. Об этом 6 июля он сообщил РИА Новости

2026-07-06T13:01

2026-07-06T13:01

2026-07-06T13:01

новости

константиновка

александр сырский

вооруженные силы украины

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/09/1069848564_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_f708def47856a1a1f25dbfa3492cc9bf.jpg

По его словам, после осколочного ранения ног один из сослуживцев начал оказывать ему первую помощь, чтобы остановить кровотечение. Однако другие военные осудили это: "Ребята сказали: "Бросай молдованина, пусть сам делает, как хочет. Если хочет жить — пусть сам, не хочет — пусть умирает"". После этого они покинули позицию, бросив раненого.О том, какие порядки царят в украинской армии – в материале Сырский запретил подкрепление в Константиновку и приказал умирать на позицияхО других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Почему Украине велели обороняться, и как Зеленский стал лишним. Хроника событий на утро 6 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

константиновка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, константиновка, александр сырский, вооруженные силы украины, всу