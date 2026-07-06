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"Надавят на самого Зеленского": в Анкаре нелегитимного ждёт холодный душ от Трампа
"Надавят на самого Зеленского": в Анкаре нелегитимного ждёт холодный душ от Трампа - 06.07.2026 Украина.ру
"Надавят на самого Зеленского": в Анкаре нелегитимного ждёт холодный душ от Трампа
Саммит НАТО в Анкаре может обернуться для Владимира Зеленского очередным унижением. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала
2026-07-06T10:03
2026-07-06T10:03
2026-07-06T10:39
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"Зеленский думает, что достаточно показать Трампу фотографии с ударами беспилотников, чтобы он был заворожен и согласился на всё. Это большая ошибка, которая обернётся новым унижением для Киева", — сказал Христофору.По его словам, Киев рассчитывает, что Трамп скажет: "Дави сильнее, Зеленский, мы должны победить". "Только вот на деле надавят уже на самого Зеленского, и он с этим ничего не сделает", — отметил журналист.Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп встретится с Зеленским на полях саммита 8 июля. Переговоры намечены на 14:30 и должны продлиться час. После этого, по данным Reuters, американский лидер намерен переговорить с Владимиром Путиным. Подробнее о содержании разговора - в материале Егора Леева Разговор Путина и Трампа, "Родина-мать" в цветах флага США. Хроника событий на утро 5 июля.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, анкара, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, нато, reuters, мир без границ
Новости, Анкара, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, Reuters, Мир без границ
"Надавят на самого Зеленского": в Анкаре нелегитимного ждёт холодный душ от Трампа
10:03 06.07.2026 (обновлено: 10:39 06.07.2026)
Саммит НАТО в Анкаре может обернуться для Владимира Зеленского очередным унижением. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала
"Зеленский думает, что достаточно показать Трампу фотографии с ударами беспилотников, чтобы он был заворожен и согласился на всё. Это большая ошибка, которая обернётся новым унижением для Киева", — сказал Христофору.
По его словам, Киев рассчитывает, что Трамп скажет:
"Дави сильнее, Зеленский, мы должны победить". "Только вот на деле надавят уже на самого Зеленского, и он с этим ничего не сделает", — отметил журналист.
Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп встретится с Зеленским на полях саммита 8 июля. Переговоры намечены на 14:30 и должны продлиться час.
После этого, по данным Reuters, американский лидер намерен переговорить с Владимиром Путиным. Подробнее о содержании разговора - в материале Егора Леева Разговор Путина и Трампа, "Родина-мать" в цветах флага США. Хроника событий на утро 5 июля.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру