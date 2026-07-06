"Герань" прилетает регулярно: Алёхин про удары по Вознесенску и логистическим узлам на Украине - 06.07.2026 Украина.ру
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"Герань" прилетает регулярно: Алёхин про удары по Вознесенску и логистическим узлам на Украине
"Герань" прилетает регулярно: Алёхин про удары по Вознесенску и логистическим узлам на Украине - 06.07.2026 Украина.ру
"Герань" прилетает регулярно: Алёхин про удары по Вознесенску и логистическим узлам на Украине
Город Вознесенск в Николаевской области продолжает оставаться одной из ключевых целей для российских огневых средств. Здесь расположены склады с западным вооружением, топливные хранилища и важные транспортные узлы. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин.
2026-07-06T04:30
2026-07-06T04:30
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Характеризуя удары по тыловым объектам, Алёхин сообщил, что по Вознесенску, где недавно уничтожили МиГи, регулярно прилетает "Герань". Этот город, по словам эксперта, является важным автомобильным и железнодорожным узлом ВСУ. "Вознесенск — важный автомобильный и железнодорожный узел ВСУ, где расположены склады с западным вооружением, топливные хранилища, транспорт, позиции противовоздушной обороны или площадки, где ВСУ временно хранят технику", — перечислил обозреватель.Алёхин также обратил внимание, что практически ежедневно под ударами находятся склады, техника, пункты размещения личного состава и объекты связи в Полтавской, Харьковской, Черниговской, Одесской и Сумской областях. "В ночь на 2-е июля средства воздушного, наземного, морского базирования комплексно ударили по военно-промышленным объектам в Киеве", — резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Натиск армии РФ усилился. Враг пытается удержать фронт любыми способами" на сайте Украина.ру.Во время последнего удара возмездия по военным целям в Киеве российские военные применили новое тактическое построение ударных средств. Подробнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия посылает в Киев "Бандероли", с которыми не справляется украинская ПВО" на сайте Украина.ру.
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"Герань" прилетает регулярно: Алёхин про удары по Вознесенску и логистическим узлам на Украине

04:30 06.07.2026
 
© Фото : topwar.ru
- РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : topwar.ru
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Город Вознесенск в Николаевской области продолжает оставаться одной из ключевых целей для российских огневых средств. Здесь расположены склады с западным вооружением, топливные хранилища и важные транспортные узлы. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин.
Характеризуя удары по тыловым объектам, Алёхин сообщил, что по Вознесенску, где недавно уничтожили МиГи, регулярно прилетает "Герань". Этот город, по словам эксперта, является важным автомобильным и железнодорожным узлом ВСУ.
"Вознесенск — важный автомобильный и железнодорожный узел ВСУ, где расположены склады с западным вооружением, топливные хранилища, транспорт, позиции противовоздушной обороны или площадки, где ВСУ временно хранят технику", — перечислил обозреватель.
Алёхин также обратил внимание, что практически ежедневно под ударами находятся склады, техника, пункты размещения личного состава и объекты связи в Полтавской, Харьковской, Черниговской, Одесской и Сумской областях.
"В ночь на 2-е июля средства воздушного, наземного, морского базирования комплексно ударили по военно-промышленным объектам в Киеве", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Натиск армии РФ усилился. Враг пытается удержать фронт любыми способами" на сайте Украина.ру.
Во время последнего удара возмездия по военным целям в Киеве российские военные применили новое тактическое построение ударных средств. Подробнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия посылает в Киев "Бандероли", с которыми не справляется украинская ПВО" на сайте Украина.ру.
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