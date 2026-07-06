Генерал ГРУ Поляков: 105 лет с рождения и 40 – с ареста предателя № 1 советской военной разведки - 06.07.2026 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20260706/general-gru-polyakov-105-let-s-rozhdeniya-i-40--s-aresta-predatelya--1-sovetskoy-voennoy-razvedki--1081062300.html
Генерал ГРУ Поляков: 105 лет с рождения и 40 – с ареста предателя № 1 советской военной разведки
Генерал ГРУ Поляков: 105 лет с рождения и 40 – с ареста предателя № 1 советской военной разведки - 06.07.2026 Украина.ру
Генерал ГРУ Поляков: 105 лет с рождения и 40 – с ареста предателя № 1 советской военной разведки
6 июля 1921 года в городе Старобельске Харьковской губернии (сейчас это территория ЛНР) родился Дмитрий Фёдорович Поляков. До 60-х годов прошлого века он был примерным советским гражданином, в биографии которого было немало героических эпизодов
2026-07-06T08:00
2026-07-06T08:00
история
история
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сша
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В 1939 году Дмитрий начал учиться в артиллерийском училище, однако с началом войны его, не успевшего доучиться, направили в армию на Западный фронт. 14 июля, буквально в первом же бою, он получил тяжёлую контузию и был эвакуирован в Поволжье. Там его поставили на ноги и в декабре 1941 года зачислили в формировавшуюся в Ярославле из личного состава Черноморского флота и военно-морских учебных заведений 85-ю отдельную стрелковую морскую бригаду.В январе 1942 года бригаду направили на Карельский фронт. Поляков дослужился до капитанских звёзд и весной 1943 года получил свою первую боевую награду – орден Красной Звезды. Его батарея, входившая в 76-й отдельный артдивизион, обеспечила на Кестеньговском направлении выход нашей разведгруппы из вражеского тыла.После того, как бои в Карелии закончились, бригаду расформировали, а Полякова перевели в штаб артиллерии 26-й армии старшим помощником начальника разведотделения. С января 1945 года армия сражалась в составе 3-го Украинского фронта в Венгрии. Майор Поляков отличился здесь второй раз – в качестве артиллерийского наблюдателя на передовых позициях. Его наградили Орденом Отечественной войны II степени.После выпуска из Академии имени Фрунзе и курсов Генштаба его направили в Главное разведывательное управление (ГРУ). C мая 1951 года по июль 1956-го подполковник Поляков работал в США. Официально он числился офицером для поручений при представительстве СССР в Военно-штабном комитете ООН, но на самом деле встречался с нашими агентами и разведчиками-нелегалами, обеспечивая с ними связь.В это время у Полякова родился сын, который через три месяца заболел острой формой гриппа – она дала осложнение на сердце. Нужно было срочно делать операцию, американские врачи оценили её стоимость в $ 400. Сумма для Полякова была неподъёмной, и он обратился к своему начальнику – резиденту ГРУ в США генерал-майору Ивану Андреевичу Склярову. Тот запросил Центр, и получил ответ, что платное лечение агентов в иностранных госпиталях не предусмотрено – ребёнка нужно везти в СССР. Пока тянулись переговоры, малыш умер.Впоследствии на допросах Поляков утверждал, что предателем он стал не поэтому, а из-за ненависти к режиму и тяги к риску. Но более, чем вероятно, что обиду на Родину и свою службу он затаил именно после потери сына, хоть через несколько лет у него и родился ещё один сын.В 1959 году Полякова, уже успевшего стать полковником, снова направили в США на должность замрезидента по нелегальной разведке. Официально он числился начальником секретариата представительства СССР при Военно-штабном комитете ООН. В ноябре 1961 года на официальном приёме он попросил одного из сотрудников Госдепа свести его с ФБР. По другой версии, месяцем ранее он с той же просьбой обратился к одному своему знакомому офицеру армии США.Американцы и так интересовались полковником – он был внесён в список потенциальных объектов, определённых планом вербовочной спецоперации "Ухаживание". Но он сам пошёл к ним в руки, таких в разведке называют "инициативниками".Поляков на первой же встрече, состоявшейся 8 ноября 1961 года, сдал им в качестве своеобразного "аванса" шестерых работавших под крышей советского посольства в США шифровальщиков из ГРУ, КГБ и МИДа, а также супругов-нелегалов Соколовых. Те едва успели приступить к работе, когда их арестовали, что для нашей внешней разведки оказалось крупной потерей.Американцы, чтобы максимально обезопасить свой источник пошли на хитрость – задержали сотрудников секретариата ООН Ивана и Александру Егоровых. После этого с подачи ФБР в американской прессе появилась информация, что причиной провала четы Соколовых стали именно они.26 ноября 1961 года состоялась вторая встреча американцев с их новым агентом. Ему к тому времени уже присвоили оперативный псевдоним "Топхэт" (в переводе с английского – "Цилиндр"), назначили персонального куратора – сотрудника ФБР. В этот раз Поляков сдал врагам сразу 47 работавших по США разведчиков из ГРУ и КГБ. На третьей встрече 19 декабря они получили ещё одну "порцию" данных о нелегалах-разведчиках и работавших с ними офицерах ГРУ. Остальных предатель назвал на четвёртой встрече 24 января 1962 года. 29 марта 1962 года фбровцы показали ему фотографии работников советской дипмиссии, и он указал, кто из них являлся разведчиком.Показательна судьба нашей 55-летней разведчицы-нелегала Марии Дмитриевны Добровой, оперативный псевдоним "Мэйси". Судьба и так обошлась с ней крайне жестоко. В 30-х годах у неё была семья, но в 1937 году муж исчез на Дальнем Востоке. Был ли он репрессирован, погиб или же просто бросил её, данных нет. В том же году умер от дифтерии единственный сын, и женщина попросилась добровольцем в Испанию, где бушевала Гражданская война. Доброва хорошо знала английский и французский языки, быстро освоила испанский, а там нашим военным советникам катастрофически не хватало переводчиков. В Испании женщина провоевала год, вернулась с орденом Красного знамени, перед Великой Отечественной закончила с отличием Ленинградский университет, осталась в нём на кафедре французской филологии. Всю блокаду проработала санитаркой в госпитале, а после войны была приглашена на работу в МИД. 4 года трудилась переводчиком-референтом в Колумбии. Затем, с июля 1951 года, стала разведчиком-нелегалом ГРУ.На момент, когда её передали под кураторство Полякова, она уже 8 лет как работала в США под именем Глен Морреро Подцески. В США она закончила курсы лечебной косметики и открыла в Бронксе косметологический салон. Рядом с ним располагалась школа переподготовки офицеров безопасности американского флота. Их матери, жёны и подружки частенько заглядывали в салон, чтобы провести себя в порядок, и в непринуждённой беседе выбалтывали государственные секреты. Так, например, Добровой в 1961 году удалось выяснить, что американцы готовят десант на территории Кубы, более известный, как Высадка в заливе Свиней. В том числе благодаря и её усилиям, к встрече нежданных гостей тщательно подготовились, и высадка провалилась.7 июня 1962 года – за два дня до своего отъезда из США предатель Поляков сообщил ФБР место встречи Добровой с новым её куратором от ГРУ, своим замом полковником Масловым. Перед задержанием тот успел поставить крест – условный знак для Добровой, означавший провал, но было уже поздно. На допросе ему показали две фотографии, на которых Доброва рисовала на ограде церкви косую черту – условный сигнал, а Маслов её стирал. Американцы предложили полковнику сотрудничество, но он их послал куда подальше.Доброва, увидев оставленный Масловым крест, передала в "Центр" информацию о провале и попыталась скрыться. Под чужой фамилией она успела на автобусе доехать до Чикаго, но там к ней в гостиничный номер ворвались агенты ФБР. Им было очень важно, чтобы советская разведчица согласилась сотрудничать – тогда все провалы советской разведки в США можно было бы свалить на неё. Но мужественная женщина предпочла смерть предательству, и выбросилась из окна на мостовую.Американцы, скрыв смерть Добровой, постарались всё же выставить её предательницей, но в Москве их уловкам так до конца и не поверили – женщина числилась пропавшей без вести. Однако и Полякова никто в предательстве не заподозрил – никому и в голову прийти не могло, что офицер-фронтовик способен на такое. Это позволило ему ещё 24 года безнаказанно вредить Родине.В 1965 году он стал (официально) военным атташе при посольстве СССР в Бирме и (неофициально) резидентом ГРУ. Конечно, он и здесь выдал американцам всех, кого только смог. В августе 1969 года он вернулся в Москву, где с декабря стал руководить разведработой в КНР и подготовкой для заброски в эту страну нелегалов.С 1973 году Поляков работал резидентом в Индии, а через год стал генерал-майором. На три года возвращался в СССР, и затем снова поехал в Индию, но в 1980 году по состоянию здоровья вышел в отставку. Однако его оставили работать в отделе кадров ГРУ, где он получил доступ к личным делам всех сотрудников нашей военной разведки. Какой урон он нанёс на этом месте, остаётся только догадываться.На допросах он признался:"В основе моего предательства лежало постоянное стремление к работе за гранью риска. Чем больше становилась опасность, тем интереснее становилась моя жизнь. Я привык ходить по острию ножа и не мыслил себе другой жизни".В 70-е годы его начали подозревать в двуличности, но доказательств предательства не было. Предатель куражился – он указывал американцам, где и когда организовывать с ним встречи. Если те поступали, по его мнению, слишком непрофессионально – прерывал общение, затем по собственной инициативе его восстанавливал. Когда ему предлагали сбежать за океан, этот псевдопатриот патетически отвечал:"Не ждите меня. Я никогда не приеду в США. Я делаю это не для вас. Я делаю это для своей страны. Я родился русским и умру русским".Его арестовали 7 июля 1986 года. Как удалось получить доказательства его измены, до сих пор доподлинно неизвестно. Возможно, его выдал нам кто-то из советских агентов: сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс или сотрудник ФБР Роберт Ханссен, или кто-то другой, кого американцы так и не смогли вычислить. Так, или иначе, но 27 ноября 1987 года предателю и бывшему генерал-майору зачитали приговор о высшей мере наказания и лишении всех званий и наград. Его сын, также офицер ГРУ, не выдержав позора, покончил с собой. Ну а самого любителя острых ощущений расстреляли 15 марта 1988 года.
https://ukraina.ru/20250710/mariya-fortus-doch-bankira-proshedshaya-tri-voyny-1065000788.html
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Алексей Стаценко
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История, История, история СССР, США, СССР, Главное разведывательное управление РФ, ФБР, ООН, разведка, разведчик, Великая Отечественная война, Красная Армия, предательство, шпионаж

Генерал ГРУ Поляков: 105 лет с рождения и 40 – с ареста предателя № 1 советской военной разведки

08:00 06.07.2026
 
© Фото : Открытый источникГенерал-майор Дмитрий Поляков
Генерал-майор Дмитрий Поляков - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Открытый источник
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Алексей Стаценко авторы
Алексей Стаценко
публицист
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6 июля 1921 года в городе Старобельске Харьковской губернии (сейчас это территория ЛНР) родился Дмитрий Фёдорович Поляков. До 60-х годов прошлого века он был примерным советским гражданином, в биографии которого было немало героических эпизодов
В 1939 году Дмитрий начал учиться в артиллерийском училище, однако с началом войны его, не успевшего доучиться, направили в армию на Западный фронт. 14 июля, буквально в первом же бою, он получил тяжёлую контузию и был эвакуирован в Поволжье. Там его поставили на ноги и в декабре 1941 года зачислили в формировавшуюся в Ярославле из личного состава Черноморского флота и военно-морских учебных заведений 85-ю отдельную стрелковую морскую бригаду.
В январе 1942 года бригаду направили на Карельский фронт. Поляков дослужился до капитанских звёзд и весной 1943 года получил свою первую боевую награду – орден Красной Звезды. Его батарея, входившая в 76-й отдельный артдивизион, обеспечила на Кестеньговском направлении выход нашей разведгруппы из вражеского тыла.
После того, как бои в Карелии закончились, бригаду расформировали, а Полякова перевели в штаб артиллерии 26-й армии старшим помощником начальника разведотделения. С января 1945 года армия сражалась в составе 3-го Украинского фронта в Венгрии. Майор Поляков отличился здесь второй раз – в качестве артиллерийского наблюдателя на передовых позициях. Его наградили Орденом Отечественной войны II степени.
После выпуска из Академии имени Фрунзе и курсов Генштаба его направили в Главное разведывательное управление (ГРУ). C мая 1951 года по июль 1956-го подполковник Поляков работал в США. Официально он числился офицером для поручений при представительстве СССР в Военно-штабном комитете ООН, но на самом деле встречался с нашими агентами и разведчиками-нелегалами, обеспечивая с ними связь.
В это время у Полякова родился сын, который через три месяца заболел острой формой гриппа – она дала осложнение на сердце. Нужно было срочно делать операцию, американские врачи оценили её стоимость в $ 400. Сумма для Полякова была неподъёмной, и он обратился к своему начальнику – резиденту ГРУ в США генерал-майору Ивану Андреевичу Склярову. Тот запросил Центр, и получил ответ, что платное лечение агентов в иностранных госпиталях не предусмотрено – ребёнка нужно везти в СССР. Пока тянулись переговоры, малыш умер.
- РИА Новости, 1920, 10.07.2025
10 июля 2025, 16:00История
Мария Фортус: дочь банкира, прошедшая три войныВ 1936 году во время Гражданской войны в Испании при генеральном штабе республиканской армии находился советский военный советник "генерал Петрович" (Кирилл Мерецков). При нём состоял офицер по особым поручениям Мария Александровна Фортус. Мало кто знал, что в небе Испании в это время сражался её единственный сын, а сама она – опытный разведчик
Впоследствии на допросах Поляков утверждал, что предателем он стал не поэтому, а из-за ненависти к режиму и тяги к риску. Но более, чем вероятно, что обиду на Родину и свою службу он затаил именно после потери сына, хоть через несколько лет у него и родился ещё один сын.
В 1959 году Полякова, уже успевшего стать полковником, снова направили в США на должность замрезидента по нелегальной разведке. Официально он числился начальником секретариата представительства СССР при Военно-штабном комитете ООН. В ноябре 1961 года на официальном приёме он попросил одного из сотрудников Госдепа свести его с ФБР. По другой версии, месяцем ранее он с той же просьбой обратился к одному своему знакомому офицеру армии США.
Американцы и так интересовались полковником – он был внесён в список потенциальных объектов, определённых планом вербовочной спецоперации "Ухаживание". Но он сам пошёл к ним в руки, таких в разведке называют "инициативниками".
© Фото : Открытый источникКапитан Дмитрий Поляков, 1944 год
Капитан Дмитрий Поляков, 1944 год - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : Открытый источник
Капитан Дмитрий Поляков, 1944 год
Поляков на первой же встрече, состоявшейся 8 ноября 1961 года, сдал им в качестве своеобразного "аванса" шестерых работавших под крышей советского посольства в США шифровальщиков из ГРУ, КГБ и МИДа, а также супругов-нелегалов Соколовых. Те едва успели приступить к работе, когда их арестовали, что для нашей внешней разведки оказалось крупной потерей.
Американцы, чтобы максимально обезопасить свой источник пошли на хитрость – задержали сотрудников секретариата ООН Ивана и Александру Егоровых. После этого с подачи ФБР в американской прессе появилась информация, что причиной провала четы Соколовых стали именно они.
26 ноября 1961 года состоялась вторая встреча американцев с их новым агентом. Ему к тому времени уже присвоили оперативный псевдоним "Топхэт" (в переводе с английского – "Цилиндр"), назначили персонального куратора – сотрудника ФБР. В этот раз Поляков сдал врагам сразу 47 работавших по США разведчиков из ГРУ и КГБ. На третьей встрече 19 декабря они получили ещё одну "порцию" данных о нелегалах-разведчиках и работавших с ними офицерах ГРУ. Остальных предатель назвал на четвёртой встрече 24 января 1962 года. 29 марта 1962 года фбровцы показали ему фотографии работников советской дипмиссии, и он указал, кто из них являлся разведчиком.
- РИА Новости, 1920, 09.04.2025
9 апреля 2025, 08:14История
Щит и меч Александра Святогорова. Легенда советской разведки против абвера и Моссада15 декабря 1913 года в Харькове в семье рабочего родился человек, которому суждено было прожить долгую жизнь и стать легендой советской разведки. Подвиги его были настолько невероятны, что он стал прототипом сразу нескольких киногероев, хотя его фамилия стала более-менее известна широкой публике, пожалуй, только после развала СССР
Показательна судьба нашей 55-летней разведчицы-нелегала Марии Дмитриевны Добровой, оперативный псевдоним "Мэйси". Судьба и так обошлась с ней крайне жестоко. В 30-х годах у неё была семья, но в 1937 году муж исчез на Дальнем Востоке. Был ли он репрессирован, погиб или же просто бросил её, данных нет. В том же году умер от дифтерии единственный сын, и женщина попросилась добровольцем в Испанию, где бушевала Гражданская война. Доброва хорошо знала английский и французский языки, быстро освоила испанский, а там нашим военным советникам катастрофически не хватало переводчиков. В Испании женщина провоевала год, вернулась с орденом Красного знамени, перед Великой Отечественной закончила с отличием Ленинградский университет, осталась в нём на кафедре французской филологии. Всю блокаду проработала санитаркой в госпитале, а после войны была приглашена на работу в МИД. 4 года трудилась переводчиком-референтом в Колумбии. Затем, с июля 1951 года, стала разведчиком-нелегалом ГРУ.
На момент, когда её передали под кураторство Полякова, она уже 8 лет как работала в США под именем Глен Морреро Подцески. В США она закончила курсы лечебной косметики и открыла в Бронксе косметологический салон. Рядом с ним располагалась школа переподготовки офицеров безопасности американского флота. Их матери, жёны и подружки частенько заглядывали в салон, чтобы провести себя в порядок, и в непринуждённой беседе выбалтывали государственные секреты. Так, например, Добровой в 1961 году удалось выяснить, что американцы готовят десант на территории Кубы, более известный, как Высадка в заливе Свиней. В том числе благодаря и её усилиям, к встрече нежданных гостей тщательно подготовились, и высадка провалилась.
7 июня 1962 года – за два дня до своего отъезда из США предатель Поляков сообщил ФБР место встречи Добровой с новым её куратором от ГРУ, своим замом полковником Масловым. Перед задержанием тот успел поставить крест – условный знак для Добровой, означавший провал, но было уже поздно. На допросе ему показали две фотографии, на которых Доброва рисовала на ограде церкви косую черту – условный сигнал, а Маслов её стирал. Американцы предложили полковнику сотрудничество, но он их послал куда подальше.
© Фото : Открытый источникГенерал-майор Дмитрий Поляков на приёме в Дели, 1979 год
Генерал-майор Дмитрий Поляков на приёме в Дели, 1979 год - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : Открытый источник
Генерал-майор Дмитрий Поляков на приёме в Дели, 1979 год
Доброва, увидев оставленный Масловым крест, передала в "Центр" информацию о провале и попыталась скрыться. Под чужой фамилией она успела на автобусе доехать до Чикаго, но там к ней в гостиничный номер ворвались агенты ФБР. Им было очень важно, чтобы советская разведчица согласилась сотрудничать – тогда все провалы советской разведки в США можно было бы свалить на неё. Но мужественная женщина предпочла смерть предательству, и выбросилась из окна на мостовую.
Американцы, скрыв смерть Добровой, постарались всё же выставить её предательницей, но в Москве их уловкам так до конца и не поверили – женщина числилась пропавшей без вести. Однако и Полякова никто в предательстве не заподозрил – никому и в голову прийти не могло, что офицер-фронтовик способен на такое. Это позволило ему ещё 24 года безнаказанно вредить Родине.
В 1965 году он стал (официально) военным атташе при посольстве СССР в Бирме и (неофициально) резидентом ГРУ. Конечно, он и здесь выдал американцам всех, кого только смог. В августе 1969 года он вернулся в Москву, где с декабря стал руководить разведработой в КНР и подготовкой для заброски в эту страну нелегалов.
Виктор Суворов
20 апреля 2025, 16:00История
Виктор Суворов и гадящая англичанка20 апреля 1947 года в Приморском крае родился будущий советский разведчик Владимир Богданович Резун, получивший известность как автор фолк-исторической концепции, описанной им под псевдонимом "Виктор Суворов". Суть его концепции заключается в том, что СССР собирался напасть на Германию и 22 июня 1941 года было превентивным ударом
С 1973 году Поляков работал резидентом в Индии, а через год стал генерал-майором. На три года возвращался в СССР, и затем снова поехал в Индию, но в 1980 году по состоянию здоровья вышел в отставку. Однако его оставили работать в отделе кадров ГРУ, где он получил доступ к личным делам всех сотрудников нашей военной разведки. Какой урон он нанёс на этом месте, остаётся только догадываться.
На допросах он признался:
"В основе моего предательства лежало постоянное стремление к работе за гранью риска. Чем больше становилась опасность, тем интереснее становилась моя жизнь. Я привык ходить по острию ножа и не мыслил себе другой жизни".
© Фото : Открытый источникАрест Дмитрия Полякова
Арест Дмитрия Полякова - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : Открытый источник
Арест Дмитрия Полякова
В 70-е годы его начали подозревать в двуличности, но доказательств предательства не было. Предатель куражился – он указывал американцам, где и когда организовывать с ним встречи. Если те поступали, по его мнению, слишком непрофессионально – прерывал общение, затем по собственной инициативе его восстанавливал. Когда ему предлагали сбежать за океан, этот псевдопатриот патетически отвечал:
"Не ждите меня. Я никогда не приеду в США. Я делаю это не для вас. Я делаю это для своей страны. Я родился русским и умру русским".
Его арестовали 7 июля 1986 года. Как удалось получить доказательства его измены, до сих пор доподлинно неизвестно. Возможно, его выдал нам кто-то из советских агентов: сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс или сотрудник ФБР Роберт Ханссен, или кто-то другой, кого американцы так и не смогли вычислить. Так, или иначе, но 27 ноября 1987 года предателю и бывшему генерал-майору зачитали приговор о высшей мере наказания и лишении всех званий и наград. Его сын, также офицер ГРУ, не выдержав позора, покончил с собой. Ну а самого любителя острых ощущений расстреляли 15 марта 1988 года.
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08:28Главное за ночь 6 июля
08:00Генерал ГРУ Поляков: 105 лет с рождения и 40 – с ареста предателя № 1 советской военной разведки
07:58Возгорание на предприятии: средства ПВО за ночь сбили больше 500 вражеских дронов над Россией
07:27ВС РФ поразили украинские военные аэродромы. Новости СВО
07:00Ростислав Ищенко: Запад пытается заставить Россию сделать выбор между бесконечной войной и ядерной ничьей
06:40Взрыв в "Раю". Кто стоит за покушением на Ермолаева
06:30"Вся эта территория должна сгореть...". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг
06:22Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
06:20Украина за неделю. Слухи о выборах аукнулись взрывом в Монако
06:10“Новое СНГ” Пашиняна и перспективы Армении
06:00Заминированные тела боевиков ВСУ: Алехин рассказал про жуткие находки в подвалах Лосевки
05:45"Мы выносим им заправки": Суздальцев о том, как Россия уничтожает топливную инфраструктуру ВСУ
05:30"Погибших записывают в пропавшие без вести": Алёхин о том, почему ВСУ бросают своих солдат
05:22Силы ПВО после полуночи сбили 11 украинских БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве
05:15"Противник нащупал слабые места": эксперт о том, как Россия справляется с воздушным натиском ВСУ
05:00БПЛА "Орион" с "Бандеролью": Юрий Кнутов рассказал о развитии российских "мидлстрайков"
04:49В Ярославле из-за атаки БПЛА ВСУ перекрыли участок трассы на выезде в сторону Москвы
04:45"Подвижки будут, когда мы освободим Донбасс и второй раз выйдем к Изюму" — политолог Суздальцев
04:30Трамп планирует поговорить с Путиным после встречи с Зеленским в Турции — Reuters
04:30"Герань" прилетает регулярно: Алёхин про удары по Вознесенску и логистическим узлам на Украине
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