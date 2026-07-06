"Гданьск и Жешув работают против нас": Суздальцев рассказал, куда Россия может нанести удар - 06.07.2026 Украина.ру
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"Гданьск и Жешув работают против нас": Суздальцев рассказал, куда Россия может нанести удар
"Гданьск и Жешув работают против нас": Суздальцев рассказал, куда Россия может нанести удар - 06.07.2026 Украина.ру
"Гданьск и Жешув работают против нас": Суздальцев рассказал, куда Россия может нанести удар
Россия уже пять лет воюет с НАТО, это единственная страна в мире, которая может позволить себе такую роскошь. В случае эскалации в первую очередь под ударом окажется Польша, где находятся Гданьск и Жешув, работающие на войну против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и экономист Андрей Суздальцев
2026-07-06T14:57
2026-07-06T15:08
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Отвечая на вопрос о возможных ударах по Европе, Суздальцев заявил, что Польша — очевидная цель, но Россия вряд ли пойдет на такую эскалацию.Суздальцев заявил, что Иран продемонстрировал отчаяние, отбиваясь всем, что было под рукой. "Иран продемонстрировал отчаяние. Они отбивались всем, что было под рукой. Американские базы в странах Залива, с которых шло нападение, попали под их удар", — пояснил он.По словам эксперта, эта матрица укладывается и на конфликт на Украине. "Есть Гданьск и Жешув, которые исключительно работают на войну против нас. Следовательно, в первую очередь под ударом окажется Польша", — заявил он.Однако Россия на это не пойдет, считает Суздальцев. "Пойдем ли мы на это? Пока видно, что мы на это не пойдем. У нас самый тяжелый путь. Мы решили биться до конца и держаться", — подчеркнул он, добавив, что НАТО вряд ли решится запускать дроны с территории Польши или Прибалтики."Эту стратегию тяжело воспринимать в обществе. "Мы не продвигаемся, мы отбиваемся". Но мы уже пять лет воюем с НАТО. Россия – это единственная страна в мире, которая может позволить себе такую роскошь. Вот они и бесятся. И ничего поделать с нами не могут", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Суздальцев: Противостояние российской экономики и украинской армии перешло в режим бешеной гонки" на сайте Украина.ру.Во время последних ударов возмездия по военным целям в Киеве российские военные применили новое тактическое построение ударных средств. Подробнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия посылает в Киев "Бандероли", с которыми не справляется украинская ПВО" на сайте Украина.ру.
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"Гданьск и Жешув работают против нас": Суздальцев рассказал, куда Россия может нанести удар

14:57 06.07.2026 (обновлено: 15:08 06.07.2026)
 
© Фото : Минобороны РФ
- РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Минобороны РФ
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Россия уже пять лет воюет с НАТО, это единственная страна в мире, которая может позволить себе такую роскошь. В случае эскалации в первую очередь под ударом окажется Польша, где находятся Гданьск и Жешув, работающие на войну против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и экономист Андрей Суздальцев
Отвечая на вопрос о возможных ударах по Европе, Суздальцев заявил, что Польша — очевидная цель, но Россия вряд ли пойдет на такую эскалацию.
Суздальцев заявил, что Иран продемонстрировал отчаяние, отбиваясь всем, что было под рукой. "Иран продемонстрировал отчаяние. Они отбивались всем, что было под рукой. Американские базы в странах Залива, с которых шло нападение, попали под их удар", — пояснил он.
По словам эксперта, эта матрица укладывается и на конфликт на Украине. "Есть Гданьск и Жешув, которые исключительно работают на войну против нас. Следовательно, в первую очередь под ударом окажется Польша", — заявил он.
Однако Россия на это не пойдет, считает Суздальцев. "Пойдем ли мы на это? Пока видно, что мы на это не пойдем. У нас самый тяжелый путь. Мы решили биться до конца и держаться", — подчеркнул он, добавив, что НАТО вряд ли решится запускать дроны с территории Польши или Прибалтики.
"Эту стратегию тяжело воспринимать в обществе. "Мы не продвигаемся, мы отбиваемся". Но мы уже пять лет воюем с НАТО. Россия – это единственная страна в мире, которая может позволить себе такую роскошь. Вот они и бесятся. И ничего поделать с нами не могут", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Андрей Суздальцев: Противостояние российской экономики и украинской армии перешло в режим бешеной гонки" на сайте Украина.ру.
Во время последних ударов возмездия по военным целям в Киеве российские военные применили новое тактическое построение ударных средств. Подробнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия посылает в Киев "Бандероли", с которыми не справляется украинская ПВО" на сайте Украина.ру.
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