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Эксперт Суздальцев: Противостояние экономики России и армии ВСУ перешло в режим "бешеной гонки"

Эксперт Суздальцев: Противостояние экономики России и армии ВСУ перешло в режим "бешеной гонки" - 06.07.2026 Украина.ру

Эксперт Суздальцев: Противостояние экономики России и армии ВСУ перешло в режим "бешеной гонки"

Противостояние российской экономики и украинской армии перешло в формат бешеной гонки, где всех участников "заносит на поворотах". Противник нащупал уязвимые места, но Россия далека от критической черты и способна перехватить инициативу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и экономист Андрей Суздальцев

2026-07-06T04:15

2026-07-06T04:15

2026-07-06T04:15

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Отвечая на вопрос журналиста, Суздальцев подтвердил, что противостояние российской экономики и ВСУ перешло в режим "бешеной гонки", признав, что "противник нащупал слабые места".По словам эксперта, сейчас наблюдаются проблемы с топливом. "Сейчас есть вопросы с топливом, а, следовательно, с доставкой товаров, уборкой урожая и посадкой озимой пшеницы на следующий год", — заявил он.Речь идет об огромных объемах и пространствах. "Это огромные объемы и огромные пространства. Это сейчас всех волнует. Президент [России Владимир Путин] об этом прямо говорит", — подчеркнул экономист.Суздальцев также задался вопросом о ситуации с уборкой урожая на Украине. "Интересно, кстати, думают ли на Украине об уборке урожая, чтобы хоть как-то прожить", — заметил собеседник издания.Говоря о противостоянии экономики и армии, эксперт подтвердил, что оно перешло в режим бешеной гонки, и признал, что противник нащупал слабые места, но выразил уверенность, что Россия перехватит ситуацию, резюмировал Андрей Суздальцев.Полный текст интервью "Андрей Суздальцев: Противостояние российской экономики и украинской армии перешло в режим бешеной гонки" на сайте Украина.ру.Во время последнего удара возмездия по военным целям в Киеве российские военные применили новое тактическое построение ударных средств. Подробнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия посылает в Киев "Бандероли", с которыми не справляется украинская ПВО" на сайте Украина.ру.

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