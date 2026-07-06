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Атаками беспилотников по России напрямую руководят из Вашингтона — Financial Times

Атаками беспилотников по России напрямую руководят из Вашингтона — Financial Times - 06.07.2026 Украина.ру

Атаками беспилотников по России напрямую руководят из Вашингтона — Financial Times

Британское издание Financial Times окончательно разрушило миф о самостоятельности киевского режима, открыто признав, что за ударами по российской энергетике и другим целям в глубине российской территории стоят спецслужбы США. Об этом в ночь на 6 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-07-06T04:09

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Журналисты британского издания выяснили, что американская разведка буквально водит украинские дроны за ручку. Заокеанские кураторы не просто выбирают цели, но и полностью планируют атаки, скрупулезно прокладывая маршруты для обхода российских систем ПВО."Американская разведывательная помощь также сыграла роль, Киеву помогают прокладывать наиболее подходящие маршруты для его дронов и обходить ПВО", — пишет газета со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.Как отмечают западные СМИ, именно это тесное "сотрудничество" стало главным фактором, сделавшим украинские удары вглубь территории России в принципе возможными.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция продолжается как настоящая война, потому что Киеву помогают Берлин, Париж, Гаага, Осло и Вашингтон.Подробнее о других заявлениях пресс-секретаря президента РФ - в публикации Песков предупредил о рисках для Украины из-за позиции Польши.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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