6 июля 2026 года, утренний эфир - 06.07.2026 Украина.ру
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6 июля 2026 года, утренний эфир
6 июля 2026 года, утренний эфир - 06.07.2026 Украина.ру
6 июля 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 06.07.2026
2026-07-06T12:50
2026-07-06T12:50
россия
новороссия
мариуполь
ринат ахметов
арсен аваков
михаил павлив
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Атаки БПЛА на Мариуполь: как они происходят и как им противостоять. Гость: Наталья Мнацаканян — главный редактор телеканала "Мариуполь 24"* Украина, поворот не туда. Об "оранжевом майдане" 2004 года. Гость: Михаил Павлив – политический эксперт и политтехнолог. * В беседе упоминаются Арсен Аваков, Пётр Порошенко и Ринат Ахметов – они внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму* Время Новороссии. Как рождаются инициативы: молодёжь Херсонской области в "Движении Первых" Гость: Анастасия Беда - активистка "Движения Первых" херсонской области* Мы живем в России. Возврат товаров: что можно вернуть, что не подлежит обмену? Гость: Анна Васинёва - юрист, правозащитник* Экономика и жизнь. Анализ главных экономических событий в России и мире. Гость: Иван Лизан – экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"* Большое интервью. Об ударных возможностях российской армии, а также о способах прикрытия оперативных тылов. Гость: Роман Насонов – военный эксперт, руководитель ассоциации структур безопасности "Русь"
россия
новороссия
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, новороссия, мариуполь, ринат ахметов, арсен аваков, михаил павлив, новороссия сегодня, видео
Россия, Новороссия, Мариуполь, Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Михаил Павлив, Новороссия сегодня

6 июля 2026 года, утренний эфир

12:50 06.07.2026
 
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Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Атаки БПЛА на Мариуполь: как они происходят и как им противостоять. Гость: Наталья Мнацаканян — главный редактор телеканала "Мариуполь 24"
* Украина, поворот не туда. Об "оранжевом майдане" 2004 года. Гость: Михаил Павлив – политический эксперт и политтехнолог. * В беседе упоминаются Арсен Аваков, Пётр Порошенко и Ринат Ахметов – они внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
* Время Новороссии. Как рождаются инициативы: молодёжь Херсонской области в "Движении Первых" Гость: Анастасия Беда - активистка "Движения Первых" херсонской области
* Мы живем в России. Возврат товаров: что можно вернуть, что не подлежит обмену? Гость: Анна Васинёва - юрист, правозащитник
* Экономика и жизнь. Анализ главных экономических событий в России и мире. Гость: Иван Лизан – экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"
* Большое интервью. Об ударных возможностях российской армии, а также о способах прикрытия оперативных тылов. Гость: Роман Насонов – военный эксперт, руководитель ассоциации структур безопасности "Русь"
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