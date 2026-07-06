https://ukraina.ru/20260706/6-iyulya-2026-goda-utrenniy-efir-1081097065.html

6 июля 2026 года, утренний эфир

6 июля 2026 года, утренний эфир - 06.07.2026 Украина.ру

6 июля 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 06.07.2026

2026-07-06T12:50

2026-07-06T12:50

2026-07-06T12:50

россия

новороссия

мариуполь

ринат ахметов

арсен аваков

михаил павлив

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Атаки БПЛА на Мариуполь: как они происходят и как им противостоять. Гость: Наталья Мнацаканян — главный редактор телеканала "Мариуполь 24"* Украина, поворот не туда. Об "оранжевом майдане" 2004 года. Гость: Михаил Павлив – политический эксперт и политтехнолог. * В беседе упоминаются Арсен Аваков, Пётр Порошенко и Ринат Ахметов – они внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму* Время Новороссии. Как рождаются инициативы: молодёжь Херсонской области в "Движении Первых" Гость: Анастасия Беда - активистка "Движения Первых" херсонской области* Мы живем в России. Возврат товаров: что можно вернуть, что не подлежит обмену? Гость: Анна Васинёва - юрист, правозащитник* Экономика и жизнь. Анализ главных экономических событий в России и мире. Гость: Иван Лизан – экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"* Большое интервью. Об ударных возможностях российской армии, а также о способах прикрытия оперативных тылов. Гость: Роман Насонов – военный эксперт, руководитель ассоциации структур безопасности "Русь"

россия

новороссия

мариуполь

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, новороссия, мариуполь, ринат ахметов, арсен аваков, михаил павлив, новороссия сегодня, видео