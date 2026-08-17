Связистов, направленных на усиление ВСУ, окружили в Сумской области - 17.08.2026 Украина.ру
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Связистов, направленных на усиление ВСУ, окружили в Сумской области
Связистов, направленных на усиление ВСУ, окружили в Сумской области - 17.08.2026 Украина.ру
Связистов, направленных на усиление ВСУ, окружили в Сумской области
Связисты из 76-го полка связи, направленные на усиление формирований ВСУ в Краснопольском районе Сумской области, понесли потери и оказались в окружении. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры утром 17 августа пишет РИА Новости
2026-08-17T06:58
2026-08-17T07:00
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О плачевном положении украинских военнослужащих сообщают их родственники."Для удержания позиций в Краснопольском районе командование 14-го армейского корпуса ВСУ продолжает практику прикомандирования связистов (76-й полк связи) к боевым группам 119-й бригады теробороны", — рассказал агентству представитель силовиков.По его словам, последняя группа прикомандированных к боевикам специалистов попала в окружение, понесла потери, а выжившие украинские националисты находятся без обеспечения.Подробнее о ситуации на фронте - в публикации Алехин: Бойцы "Центра" давят на Межевую и Новопавловку, "северяне" громят ВСУ в Сумской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Связистов, направленных на усиление ВСУ, окружили в Сумской области

06:58 17.08.2026 (обновлено: 07:00 17.08.2026)
 
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Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Связисты из 76-го полка связи, направленные на усиление формирований ВСУ в Краснопольском районе Сумской области, понесли потери и оказались в окружении. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры утром 17 августа пишет РИА Новости
О плачевном положении украинских военнослужащих сообщают их родственники.
"Для удержания позиций в Краснопольском районе командование 14-го армейского корпуса ВСУ продолжает практику прикомандирования связистов (76-й полк связи) к боевым группам 119-й бригады теробороны", — рассказал агентству представитель силовиков.
По его словам, последняя группа прикомандированных к боевикам специалистов попала в окружение, понесла потери, а выжившие украинские националисты находятся без обеспечения.
Подробнее о ситуации на фронте - в публикации Алехин: Бойцы "Центра" давят на Межевую и Новопавловку, "северяне" громят ВСУ в Сумской области.
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