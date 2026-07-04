https://ukraina.ru/20260704/skorikov-chtoby-ostanovit-dronovyy-terror-ukrainy-rossii-nuzhno-dogovarivatsya-s-kitaem-1081031206.html

Скориков: Чтобы остановить дроновый террор Украины, России нужно договариваться с Китаем

Скориков: Чтобы остановить дроновый террор Украины, России нужно договариваться с Китаем - 04.07.2026 Украина.ру

Скориков: Чтобы остановить дроновый террор Украины, России нужно договариваться с Китаем

России нужна поддержка Китая в борьбе с дроновым террором, поскольку у Пекина уникальный ВПК беспилотников. При этом рассчитывать на крах Европы не стоит — её ВПК раскачивается, и там делают ставку на дроновую войну. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

2026-07-04T04:30

2026-07-04T04:30

2026-07-04T04:30

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Продолжая тему дронового террора Украины, журналист спросил эксперта, будет ли Китай увеличивать поставки комплектующих для БПЛА. Скориков ответил, что нужно не только это."Не только. Нам нужны такие договоренности, чтобы Китай максимально ограничил продажу своих комплектующих всем, кроме своих партнеров", — уверен политологПо его словам, китайские комплектующие попадают на Украину через третьи страны по сложной логистической цепочке. "Продали какой-то африканской стране, те продали еще кому-то, потом они оказались в Европе, а потом – на Украине", — пояснил собеседник Украина.ру.Скориков подчеркнул, что России необходимо сделать Китаю серьезное предложение, чтобы этого не было. "Грубо говоря, надо заплатить им, чтобы они их не продавали. Не знаю, можем мы себе позволить или нет. Но в любом случае в этом направлении думать надо", — резюмировал Иван Скориков.Полный текст материала "Иван Скориков: Россия не остановит дроновый террор Украины и Европы, пока не заручится поддержкой Китая" на сайте Украина.ру.О том, какова вероятность, что Зеленскому все же удастся втянуть Белоруссию в украинский конфликт — в материале "Ростислав Ищенко: Запад пытается расширить площадку украинской прокси-войны за счет Белоруссии и Польши" на сайте Украина.ру.

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