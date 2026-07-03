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В МИД РФ ответили на призыв Киева сесть за переговоры

В МИД РФ ответили на призыв Киева сесть за переговоры - 03.07.2026 Украина.ру

В МИД РФ ответили на призыв Киева сесть за переговоры

Российский МИД отверг призыв украинского министра Сибиги к переговорам, заявив, что Киев сам запретил диалог с Россией и уже выходил из переговорного процесса. Об этом 3 июля сообщает РИА Новости

2026-07-03T09:30

2026-07-03T09:30

2026-07-03T09:30

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В МИД России резко отреагировали на заявление украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги, который призвал Москву сесть за стол переговоров. Замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин назвал это требование абсурдным."Двадцать восьмого июня мининдел Украины Андрей Сибига озвучил через СМИ откровенно абсурдное требование к России "сесть за стол переговоров". Парадокс в том, что до сих пор остается в силе утвержденное Владимиром Зеленским еще в октябре 2022 года решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о запрете любых переговоров с руководством России", — заявил Галузин РИА Новости.Он также напомнил, что прямые контакты между представителями России и Украины проходили в 2025 году в Стамбуле, однако Киев в одностороннем порядке вышел из этого процесса. "Тот же Андрей Сибига в конце прошлого года объявил об одностороннем выходе Киева из этого процесса", — подчеркнул замминистра."Сегодня киевский мининдел вещает, что Россия якобы не хочет садиться за стол переговоров. Но мы оттуда и не выходили, вышла украинская сторона, причем не единожды", — резюмировал Галузин.26 июня телеграм-канал "Украина.ру" в ежедневной сводке сообщил, что украинский МИД не согласовал с Офисом президента позицию по Белоруссии. Глава внешнеполитического ведомства Андрей Сибига заявил, что Киев не ждёт вступления Минска в войну, поскольку Украина будет действовать зеркально в случае попытки втягивания Белоруссии в конфликт. Подробнее в материале МИД Украины диссонирует с Офисом президента, ЕС обсуждает украинский вопрос. Новости к 16.00Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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