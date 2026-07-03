В МИД РФ ответили на призыв Киева сесть за переговоры - 03.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260703/v-mid-rf-otvetili-na-prizyv-kieva-sest-za-peregovory-1080986140.html
В МИД РФ ответили на призыв Киева сесть за переговоры
В МИД РФ ответили на призыв Киева сесть за переговоры - 03.07.2026 Украина.ру
В МИД РФ ответили на призыв Киева сесть за переговоры
Российский МИД отверг призыв украинского министра Сибиги к переговорам, заявив, что Киев сам запретил диалог с Россией и уже выходил из переговорного процесса. Об этом 3 июля сообщает РИА Новости
2026-07-03T09:30
2026-07-03T09:30
новости
украина
михаил галузин
украина.ру
мид
офис президента
киев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1e/1063512201_0:0:3210:1807_1920x0_80_0_0_aeb579e5b06b4218f5fd80328b5890de.jpg
В МИД России резко отреагировали на заявление украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги, который призвал Москву сесть за стол переговоров. Замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин назвал это требование абсурдным."Двадцать восьмого июня мининдел Украины Андрей Сибига озвучил через СМИ откровенно абсурдное требование к России "сесть за стол переговоров". Парадокс в том, что до сих пор остается в силе утвержденное Владимиром Зеленским еще в октябре 2022 года решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о запрете любых переговоров с руководством России", — заявил Галузин РИА Новости.Он также напомнил, что прямые контакты между представителями России и Украины проходили в 2025 году в Стамбуле, однако Киев в одностороннем порядке вышел из этого процесса. "Тот же Андрей Сибига в конце прошлого года объявил об одностороннем выходе Киева из этого процесса", — подчеркнул замминистра."Сегодня киевский мининдел вещает, что Россия якобы не хочет садиться за стол переговоров. Но мы оттуда и не выходили, вышла украинская сторона, причем не единожды", — резюмировал Галузин.26 июня телеграм-канал "Украина.ру" в ежедневной сводке сообщил, что украинский МИД не согласовал с Офисом президента позицию по Белоруссии. Глава внешнеполитического ведомства Андрей Сибига заявил, что Киев не ждёт вступления Минска в войну, поскольку Украина будет действовать зеркально в случае попытки втягивания Белоруссии в конфликт. Подробнее в материале МИД Украины диссонирует с Офисом президента, ЕС обсуждает украинский вопрос. Новости к 16.00Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
киев
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1e/1063512201_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_fd5ff850e59a1c7f0a0682cf0e3b20df.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, михаил галузин, украина.ру, мид, офис президента, киев, россия
Новости, Украина, Михаил Галузин, Украина.ру, МИД, Офис президента, Киев, Россия

В МИД РФ ответили на призыв Киева сесть за переговоры

09:30 03.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российский МИД отверг призыв украинского министра Сибиги к переговорам, заявив, что Киев сам запретил диалог с Россией и уже выходил из переговорного процесса. Об этом 3 июля сообщает РИА Новости
В МИД России резко отреагировали на заявление украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги, который призвал Москву сесть за стол переговоров. Замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин назвал это требование абсурдным.
"Двадцать восьмого июня мининдел Украины Андрей Сибига озвучил через СМИ откровенно абсурдное требование к России "сесть за стол переговоров". Парадокс в том, что до сих пор остается в силе утвержденное Владимиром Зеленским еще в октябре 2022 года решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о запрете любых переговоров с руководством России", — заявил Галузин РИА Новости.
Он также напомнил, что прямые контакты между представителями России и Украины проходили в 2025 году в Стамбуле, однако Киев в одностороннем порядке вышел из этого процесса. "Тот же Андрей Сибига в конце прошлого года объявил об одностороннем выходе Киева из этого процесса", — подчеркнул замминистра.
"Сегодня киевский мининдел вещает, что Россия якобы не хочет садиться за стол переговоров. Но мы оттуда и не выходили, вышла украинская сторона, причем не единожды", — резюмировал Галузин.
26 июня телеграм-канал "Украина.ру" в ежедневной сводке сообщил, что украинский МИД не согласовал с Офисом президента позицию по Белоруссии. Глава внешнеполитического ведомства Андрей Сибига заявил, что Киев не ждёт вступления Минска в войну, поскольку Украина будет действовать зеркально в случае попытки втягивания Белоруссии в конфликт. Подробнее в материале МИД Украины диссонирует с Офисом президента, ЕС обсуждает украинский вопрос. Новости к 16.00
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаМихаил ГалузинУкраина.руМИДОфис президентаКиевРоссия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:37Медведев: Финляндия после снятия запрета на ядерное оружие попала на карту целей России
09:30В МИД РФ ответили на призыв Киева сесть за переговоры
09:19Новые удары наносятся по целям в Сумах
09:18В Оренбургской области предотвратили теракт, который готовила "Артподготовка"
09:18Ракетная опасность объявлена в Глушковском районе Курской области, — оперштаб региона.
09:15Путин поздравил Лукашенко с Днём независимости Белоруссии
09:06Первые партии антидроновых патронов "Многоточие" поставили в российские войска
08:57В полку ВСУ "Скала" назвали число наркозависимых
08:51Санкции против России обернулись для Финляндии рекордной безработицей. Главное к этому часу
08:47В Брянской области в результате атаки дрона-камикадзе погиб мужчина, — губернатор Ковальчук.
08:46FPV-дроны уничтожили робототехнические комплексы ВСУ под Константиновкой. Новости СВО
08:15Подозреваемой по делу о взрыве в Монако оказалась живущая в ФРГ украинка - СМИ
07:59От коммуниста до жёсткого критика Украины: 80 лет Лешеку Миллеру
07:57ПВО за ночь уничтожила больше 150 вражеских дронов над Россией
07:26Европа стала заложником проукраинского курса – Полянский
07:00Андрей Суздальцев: Противостояние российской экономики и украинской армии перешло в режим бешеной гонки
06:26Конституционная деформация. На Украине хотят окончательно лишить русских права говорить на своем языке
06:20Эвакуация приграничья и новые коррупционные скандалы. Что происходит в Харькове
06:12Война выгодна всем... кроме России и Украины. Эксперты и политики о происходящем
06:00Прорыв под Добропольем: Измайлов рассказал о перспективах наступления ВС РФ в Донбассе
Лента новостейМолния