Накопившаяся обида лишила Киев истребителей: Карасёв о развитии польско-украинского конфликта - 03.07.2026 Украина.ру
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Накопившаяся обида лишила Киев истребителей: Карасёв о развитии польско-украинского конфликта
Накопившаяся обида лишила Киев истребителей: Карасёв о развитии польско-украинского конфликта - 03.07.2026 Украина.ру
Накопившаяся обида лишила Киев истребителей: Карасёв о развитии польско-украинского конфликта
Киев не увидит обещанных польских истребителей МиГ-29, потому как Варшава приняла решение утилизировать самолёты. Об окончательном разрыве соглашения с Украиной Украина.ру, 03.07.2026
2026-07-03T13:00
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Киев не увидит обещанных польских истребителей МиГ-29, потому как Варшава приняла решение утилизировать самолёты. Об окончательном разрыве соглашения с Украиной по этому вопросу объявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.Своё решение обосновали тем, что истребители "достигли предельных эксплуатационных ресурсов" и "перспектив их дальнейшей модернизации нет". Передать Украине хотели устаревшие самолёты, которые находятся на вооружении с 1989 года, а в обмен Варшава должна была получить от Киева технологии в сфере беспилотников, чего так и не произошло.Отношения двух соседних стран и так переживают кризис из-за героизации нацистов на Украине. Политолог, международный эксперт Владимир Карасёв в комментарии корреспонденту издания Украина.ру Анастасии Градинаровой объяснил, насколько далеко может зайти конфликт Киева и Варшавы.
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видео, новости, киев, варшава, украина, украина.ру, миг-29, польша, самолет, бпла, беспилотники, сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, истребитель, конфликт, новости украины, новости украина ру, эксперты, видео
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Накопившаяся обида лишила Киев истребителей: Карасёв о развитии польско-украинского конфликта

13:00 03.07.2026
 
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Киев не увидит обещанных польских истребителей МиГ-29, потому как Варшава приняла решение утилизировать самолёты. Об окончательном разрыве соглашения с Украиной по этому вопросу объявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Своё решение обосновали тем, что истребители "достигли предельных эксплуатационных ресурсов" и "перспектив их дальнейшей модернизации нет". Передать Украине хотели устаревшие самолёты, которые находятся на вооружении с 1989 года, а в обмен Варшава должна была получить от Киева технологии в сфере беспилотников, чего так и не произошло.

Отношения двух соседних стран и так переживают кризис из-за героизации нацистов на Украине. Политолог, международный эксперт Владимир Карасёв в комментарии корреспонденту издания Украина.ру Анастасии Градинаровой объяснил, насколько далеко может зайти конфликт Киева и Варшавы.
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