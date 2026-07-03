Накопившаяся обида лишила Киев истребителей: Карасёв о развитии польско-украинского конфликта
Киев не увидит обещанных польских истребителей МиГ-29, потому как Варшава приняла решение утилизировать самолёты. Об окончательном разрыве соглашения с Украиной по этому вопросу объявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Своё решение обосновали тем, что истребители "достигли предельных эксплуатационных ресурсов" и "перспектив их дальнейшей модернизации нет". Передать Украине хотели устаревшие самолёты, которые находятся на вооружении с 1989 года, а в обмен Варшава должна была получить от Киева технологии в сфере беспилотников, чего так и не произошло.
Отношения двух соседних стран и так переживают кризис из-за героизации нацистов на Украине. Политолог, международный эксперт Владимир Карасёв в комментарии корреспонденту издания Украина.ру Анастасии Градинаровой объяснил, насколько далеко может зайти конфликт Киева и Варшавы.
Своё решение обосновали тем, что истребители "достигли предельных эксплуатационных ресурсов" и "перспектив их дальнейшей модернизации нет". Передать Украине хотели устаревшие самолёты, которые находятся на вооружении с 1989 года, а в обмен Варшава должна была получить от Киева технологии в сфере беспилотников, чего так и не произошло.
Отношения двух соседних стран и так переживают кризис из-за героизации нацистов на Украине. Политолог, международный эксперт Владимир Карасёв в комментарии корреспонденту издания Украина.ру Анастасии Градинаровой объяснил, насколько далеко может зайти конфликт Киева и Варшавы.
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