https://ukraina.ru/20260703/nakopivshayasya-obida-lishila-kiev-istrebiteley-karasv-o-razvitii-polsko-ukrainskogo-konflikta-1081001736.html

Накопившаяся обида лишила Киев истребителей: Карасёв о развитии польско-украинского конфликта

Накопившаяся обида лишила Киев истребителей: Карасёв о развитии польско-украинского конфликта - 03.07.2026 Украина.ру

Накопившаяся обида лишила Киев истребителей: Карасёв о развитии польско-украинского конфликта

Киев не увидит обещанных польских истребителей МиГ-29, потому как Варшава приняла решение утилизировать самолёты. Об окончательном разрыве соглашения с Украиной Украина.ру, 03.07.2026

2026-07-03T13:00

2026-07-03T13:00

2026-07-03T13:00

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Киев не увидит обещанных польских истребителей МиГ-29, потому как Варшава приняла решение утилизировать самолёты. Об окончательном разрыве соглашения с Украиной по этому вопросу объявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.Своё решение обосновали тем, что истребители "достигли предельных эксплуатационных ресурсов" и "перспектив их дальнейшей модернизации нет". Передать Украине хотели устаревшие самолёты, которые находятся на вооружении с 1989 года, а в обмен Варшава должна была получить от Киева технологии в сфере беспилотников, чего так и не произошло.Отношения двух соседних стран и так переживают кризис из-за героизации нацистов на Украине. Политолог, международный эксперт Владимир Карасёв в комментарии корреспонденту издания Украина.ру Анастасии Градинаровой объяснил, насколько далеко может зайти конфликт Киева и Варшавы.

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