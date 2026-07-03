Итоги 03.07.26: теракт в Токмаке, Польша отказала Киеву в МиГ-29 - 03.07.2026 Украина.ру
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Итоги 03.07.26: теракт в Токмаке, Польша отказала Киеву в МиГ-29
Итоги 03.07.26: теракт в Токмаке, Польша отказала Киеву в МиГ-29 - 03.07.2026 Украина.ру
Итоги 03.07.26: теракт в Токмаке, Польша отказала Киеву в МиГ-29
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: пять человек погибли и 18 получили ранения после удара по рынку в Токмаке. Польша окончательно отказалась передавать... Украина.ру, 03.07.2026
2026-07-03T18:04
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польша
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: пять человек погибли и 18 получили ранения после удара по рынку в Токмаке. Польша окончательно отказалась передавать Украине МиГ-29 и обвинила Киев в невыполнении договорённостей. Тем временем в Монако продолжается расследование покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, а Интерпол объявил в розыск главную подозреваемую. А ВАКС избрал меру пресечения нардепу Николаю Тищенко по делу о мошеннических колл-центрах.
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видео, токмак, польша, киев, вадим ермолаев, николай тищенко, миг-29, новости, главные новости, новости сво россия, новости сво, новости россии, монако, покушение, интерпол, новости украина ру, видео
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Итоги 03.07.26: теракт в Токмаке, Польша отказала Киеву в МиГ-29

18:04 03.07.2026
 
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: пять человек погибли и 18 получили ранения после удара по рынку в Токмаке. Польша окончательно отказалась передавать Украине МиГ-29 и обвинила Киев в невыполнении договорённостей.

Тем временем в Монако продолжается расследование покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, а Интерпол объявил в розыск главную подозреваемую. А ВАКС избрал меру пресечения нардепу Николаю Тищенко по делу о мошеннических колл-центрах.
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