https://ukraina.ru/20260702/vytaschit-dron-na-sebya-kak-rabotayut-punkty-vozdushnogo-nablyudeniya-v-zone-svo-1080951248.html

"Вытащить дрон на себя": как работают пункты воздушного наблюдения в зоне СВО

"Вытащить дрон на себя": как работают пункты воздушного наблюдения в зоне СВО - 02.07.2026 Украина.ру

"Вытащить дрон на себя": как работают пункты воздушного наблюдения в зоне СВО

Основной угрозой для российских войск на данном витке конфликта остаются дроны противника. Корреспондент издания Украина.ру побывал на одном из пунктов воздушного наблюдения 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр", чтобы рассказать об их нелегкой работе

2026-07-02T15:32

2026-07-02T15:32

2026-07-02T15:32

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спецоперация

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То вверх, то в зеркало заднего вида. То вверх, то в зеркало заднего вида. Уж не чернеется ли там на горизонте что-нибудь беленькое да с крылышками? Стекла маленько опущены, чтобы вовремя услышать пальбу. Нынче стрелкотня на дорогах – это не к добру.Не то чтобы трасса абсолютно пустая, однако ж буквально полгода назад трафик в 10-15 километрах от фронта плотнее был. "А вдоль дороги мертвые с косами стоят. И тишина", - вспоминается ни к месту.Аккурат перед развязкой водитель бьет по тормозам. Жмется к густой растительности, что у дороги.— Стреляют!— Да вроде тихо было. Ага, точно стреляют.— Я же говорил! Что делаем?— Да вон летает над дорогой, сволочь. Прячь машину, а мы пока движение тормознем.То попадаясь на глаза, то прячась за макушками деревьев, бомба с крылышками летает вдоль трассы. Поначалу ее пытаются сбить из автоматов, но уже через минуту подключается "тяжеляк".Завидев на дороге людей, что предлагают быстро-быстро прижаться к обочине, публика реагирует молниеносно. Стреляные воробьи. Кто-то останавливается, чтобы переждать суету, а кто-то сразу гонит в объезд.— Чего там, парни?— Да вон, гадина, летает.— Опять? Как же они надоели!Назойливый "Хорнет" сбивают довольно быстро. "Птица" теряет высоту, скрывается за деревьями. Детонации нет. "Это она упала или ушла с линии огня?" - бурчит себе под нос кто-то из вновь прибывших. Оно ведь как с дронами? Поразить нужно батарею, двигатель или БЧ. Ежели не видишь, как он рухнул, и взрыва не слышишь, то чепчики в небо швырять рановато.Однако ж и ждать некогда, поскольку в небе тут же появляются FPV-дроны. Быстро приближаются. "Все от машин!" - передаем команду по цепочке. Рвем за угол, ныряем в кусты, стараясь не кучковаться.Странно прозвучит, однако ж FPV-дроны на фоне "хорнетов" воспринимаются как нечто понятное, хорошо знакомое и почти родное. Один сбивают практически над нами, другой – чуть левее. Уж не знаю, "Хорнет" их принес или "ждунами" где-то сидели. Об этом пока думать некогда.— Гоним дальше или таки перестрахуемся? Мы уже маленько опаздываем.— Нас подождут. Связался уже. Можно бы рискнуть, но кто ж знает, сколько их там еще— Нормальные герои всегда идут в обход!Минут через 30 добираемся до места встречи. Зеленый грузовичок. В кузове пулеметчик. Старший курит в тени молодого каштана. "Прячьте машины и добро пожаловать на борт. На своих вы там не проедете", - говорит.Сказано – сделано. Размещаемся в кузове. "Давайте только ближе к кабине, чтобы я, в случае чего, работать мог", - ворчит пулеметчик.По такой жаре в кузове ехать куда приятней, чем в душной кабине да без кондиционера. Знай себе от веток уворачивайся да за руками следи. Товарищ мой, к примеру, в харьковских лесах отвлекся на секундочку и веткой получил по запястью, а кузов автомобиля роль наковальни сыграл. Кость перебило, ладонь распухла до размеров грейпфрута. Вроде мелочь, а уже не боец."Прячьте машины и пойдем с коллективом знакомиться", - приглашает военнослужащий, что ехал в кабине. Молодой, энергичный, не так чтоб словоохотливый. Штатная экипировка идеально подогнана. А с жилетом 6Б45, знаете ли, нужно повозиться, чтобы сидел как влитой. Там свои хитрости.Зовут парня Николай Исаев. Он младший лейтенант и командир данного поста воздушного наблюдения. В армии Николай с 2016 года. Пришел рядовым и дослужился до командира взвода. "Дежурство на посту воздушного наблюдения круглосуточное. Нас здесь трое, и каждый дежурит по три часа. Наблюдатель следит за ситуацией. Если возникает угроза пролета разведывательных или ударных БПЛА, то он докладывает. Мы идентифицируем цель, чтобы понять, из какого вооружения лучше отработать, и непосредственно отрабатываем. У нас налажено взаимодействие с соседними ПВН, с постами, которые с помощью радиолокационных станций обнаруживают "птицы" и передают информацию нам", - быстро вводит в курс дела офицер.Местечко – самое то для загородного пикника. Живописная полянка в тени деревьев, прекрасный обзор. Тут бы компанией с гитарой засесть, а не это вот все. Ребята в ответ на мое замечание понимающе кивают, смеются. Однако ж и природами южнорусскими любоваться некогда, и точки менять приходится регулярно. Противник, чего бы тыловые "эксперты" ни говорили, умен, коварен и зело агрессивен.Ежели дроны через определенный квадрат не проходят, то маршрут их нужно изменить, и его, что характерно, меняют. Задача этих ребят – посмотреть на ситуацию глазами неприятеля и выбрать точку, с которой удобно будет "ронять" его дроны в следующий раз. А это задачка нетривиальная.— А чего у вас из вооружения?— Против ударных БПЛА с бензиновыми двигателями у нас есть ПЗРК "Игла", против разведывательных – "Елка". Плюс – пулеметы "Корд" и ПКМ.— С "хорнетами", как понимаю, уже имели дело. Из чего по ним лучше работать?— Тут "Елка" хорошо справляется, но есть нюанс. Чтобы эффективно поразить его с помощью "Елки", нужно, чтоб "Хорнет" шел высоко. Если будет низко идти, то лучше отрабатывать из стрелкового вооружения.— Трудно ж небось из "стрелковки" его сбить?— Да, непросто. Он достаточно плоский, а попасть нужно по фюзеляжу.На точке, жонглируя приборами наблюдения, дежурит совсем еще мальчишка. Увидев человека с фотоаппаратом, парень маленько нервничает. Слово за слово — и выясняется, что он совсем еще "свеженький". Меньше двух недель в зоне конфликта. Потому на пункте четверо, а не трое. Этот пока стажируется, впитывая бесценный опыт."Здесь, конечно, все по-другому. Не так, как на гражданке. Учусь вот. Учусь обращаться с вооружением, различать вражеские БПЛА, всем тонкостям учусь. Сбивать пока ничего не приходилось. Пока наблюдаю. Замечу что-нибудь – сообщаю старшему. Главное – быстро среагировать", - сбиваясь и краснея, рассказывает молоденький стрелок-зенитчик Антон Коников.Заметно, что рядовой не столько волнуется из-за камеры, сколько боится подвести командира. Даже общаясь, он неосознанно вертит головой, пытаясь контролировать небо, то и дело тянется к биноклю. Осознает, что стоит на кону.Вообще тема многотонной ответственности красной ниточкой тянется через все сегодняшние беседы. Небо теперь очень "грязное". От этого страдают военные, страдают гражданские, страдает экономика. И ребята свою роль осознают четко. За те полчаса, что мы на объекте, движение в квадрате фиксировали уже несколько раз, после чего бойцы обрывали все разговоры и разбегались по точкам. Охотничьего азарта в этом немало, но ответственности за тысячи и тысячи человеческих жизней куда больше.В соседних кустах, устало приобняв ПКМ, горизонт взглядом сверлит заместитель командира взвода Руслан Зайнуллин. Неподалеку от его позиции валяются сбитые дроны. Свежий улов.— Это чего ж такое?— Крыло – это "Дамаха". Очень низко летела, подошла близко к нам. Срезали из пулемета. Второй, как видишь, "Баба-яга". Тоже из ПКМ сбили. Упала, горела, но чуть-чуть не догорела. Эта "Баба-яга", что называется, возвратная, но сейчас прилетают и те, что в один конец. То есть она сбрасывает боеприпас, а потом сама падает и взрывается.— Вообще противник ведь не любит, когда возвратные достаются нам относительно целыми, так?— Бывает такое, что собьешь, а за ней прилетает другая. Может принести FPV-дроны, которые не дадут подойти. Бывает, что их заранее минируют.— А правда, что их укрепляют плитами от бронежилетов?— Да, есть такое. Снизу ставят, чтобы защитить двигатель. Но все равно можно сбить. Есть пропеллеры.По словам Руслана, ПВНы на сегодняшний день считают лишь сбитые "крылья" да гексакоптеры. Мелочь вроде FPV в счет не идет. Их сбивают мимоходом, без отрыва от основных задач, так сказать. "Мой первый дрон? Это было давно. В 2023 году еще. И это был FPV-дрон. Сбил его из автомата. Честно говоря, круто было. Но они тогда, по-моему, медленнее летали. Это сейчас носятся как мухи", - вспоминает боец.После очередного, как позже выяснится, холостого "алярма", в ходе которого командиру поста даже "Иглу" пришлось расчехлить, возвращаемся к разговору:— Руслан, ты ведь давно уже на СВО. Какое событие крепче всего отпечаталось в памяти?— Ох. 2022 год. Мы после взятия поселка… там очень много гражданских было. Они просили вывезти, поскольку пешком дойти не смогли бы. И мы на двух "мотолыгах" вывезли четыре семьи. Всех посадили внутрь, а дедушке одному места не хватило. "Давайте я сверху поеду", - говорит. Одели на него шлем и броню, усадили наверх. Так он настолько довольным был. Как ребенок.— Фотографировался?— Да.О новичке, что сейчас потеет на пункте наблюдения, заместитель командира взвода говорит просто: молодец, справляется. Замечает, впрочем, что учиться здесь приходится быстро. Ты либо на лету схватываешь, либо не заживешься.Риторика суровая, однако ж без присмотра бойца не оставляют. Со стороны нетрудно заметить, что более опытный коллега то и дело проверяет солдатика. Внимательно, но как-то прямо на удивление деликатно. То ли чтобы не смутить, то ли чтоб лишний раз не расслаблялся и привыкал обходиться без "нянек".Павел Ермолов – мужчина взрослый, солидный. Воюет уже полтора года. Он, как здесь говорят, "на опыте". Тихий, уверенный в себе и какой-то степенный, размеренный. Встретишь на гражданке такого и решишь, что учителем истории трудится. А у него, на минуточку, две медали "За воинскую доблесть" I и II степени.— Прибавилось работы у вас, да?— Да, напряженная обстановка. Если с прошлым годом сравнить, то раз в пять-шесть стало больше дронов. И типов вооружения стало больше.— Что опаснее?— "Дальники". Их и сбить труднее. Видно даже, как трассера их насквозь проходят, а все равно не падают. Пока в жизненно важные "органы" не попадешь, не собьешь их.— А конкретно для ПВН? Сейчас ведь и тактик обманных много, чтобы позиции вскрыть.— Да мы такое проходили еще по прошлому году. Мы привыкли вызывать огонь на себя. Тут сложности никакой нет. Нам даже лучше, чтобы все дроны шли на нас.— Огонь на себя?— Да. Шло наступление. Двигались наши танки, поэтому нам нужно было в открытую, прямо в поле встать и все, что в радиусе десяти километров летало, на себя вытащить. А в пяти сотнях метров от нас проходила техника, шла пехота. Но все летело на нас. Все дроны к нам отправляли. Нас бомбили и чего только ни делали. Четырнадцать дней отбивались.— Много сбили?— Не сосчитать. Там за раз по тридцать штук прилетало. И мы вчетвером отстреливались.— А про "Хорнет" чего скажете? Как его сбить?— Лично по моему опыту, его нужно вытащить на себя и подпустить хотя бы на двести метров. Это оптимальное расстояние, чтоб сбить его из АКМ.Слово за слово — и выясняется, что "хорнеты" из АКМ Павел Александрович не просто так сбить умеет. По молодости мужчина занимался биатлоном. Настрел – дай Бог каждому.Полдень. Солнце выкатывается на позицию и начинает жарить по-взрослому. С разных сторон ветерок приносит звуки разрывов, заглушая и пенье птиц, и стрекот насекомых."Павел Александрович, не страшно? Видел я ребят, которые с четырнадцатого воюют и не боятся ни артиллерии, ни стрелкового боя, но дроны у иных вызывают какой-то прямо иррациональный страх", - осторожно спрашиваю я.Немолодой боец на секунду задумывается. "Ты знаешь, страх здесь другой. Одно же дело считать себя мужчиной, а другое – быть им. Здесь все настоящие. Без этого пафосного "я мужик". Прежде чем бояться, подумай о семье, о детях своих. Подумай о том, какого будущего ты хочешь для них. И это придает сил. Это и делает тебя настоящим мужчиной. Ну и, конечно же, русский дух. Все это разом тебя захлестывает, и страх уже не тот", - медленно отвечает он. Улыбается.Оператор БПЛА "Молния" Влад Комаров: Я шел сюда с мыслью, что как-нибудь пригожусь и пригодился

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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эксклюзив, сво, спецоперация, дроны, бпла, украина, россия, украина.ру