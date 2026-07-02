https://ukraina.ru/20260702/ne-znaesh-chto-delat-voyuy-ischenko-rasskazal-o-novykh-proksi-zapada-posle-ukrainy--1080946521.html

"Не знаешь, что делать? Воюй": Ищенко рассказал о новых прокси Запада после Украины

"Не знаешь, что делать? Воюй": Ищенко рассказал о новых прокси Запада после Украины - 02.07.2026 Украина.ру

"Не знаешь, что делать? Воюй": Ищенко рассказал о новых прокси Запада после Украины

Запад не может выработать единую стратегию но споры между союзниками не снимают угрозу эскалации. США и Британия уже предлагают сделать Европу новой площадкой для прокси-войны с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-07-02T12:59

2026-07-02T12:59

2026-07-02T12:59

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По словам эксперта, на Западе идут споры о дальнейшей стратегии. Одни предлагают взять паузу, перевооружиться и найти нового "придурка" для прокси-войны с Россией, оставив санкции в силе. Другие возражают: новых сил уже не будет, потому что санкции убивают экономику Европы быстрее, чем российскую.По словам эксперта, США и Британия объясняют Европе, что если не будет новых сил, то вся Европа станет площадкой для войны. "При этом США и Британия вообще по этому поводу им объясняют: "Так это нестрашно. Не будет новых сил – будете всей Европой площадкой прокси-войны с Россией", — добавил он.Страны Западной Европы, по словам Ищенко, уточняют, что не хотят, чтобы вся Европа становилась полем боя. Они предлагают ограничиться Прибалтикой или Молдавией, а сами готовы наблюдать со стороны и поставлять оружие, как и раньше."Пространство для маневра у Запада сужается. Поэтому единую позицию выработать не могут. Но это не снимает опасность эскалации. Потому что до сих пор Запад действовал по принципу "Не знаешь, что делать? Воюй", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Анкоридж был нужен Трампу, чтобы дать США время на подготовку к новой борьбе с Россией" на сайте Украина.ру.США и Европа не верят в то, что Украина добилась перелома в войне. Просто они считают, что положение Украины улучшилось и уже не такое безнадежное. Подробнее б этом — в материале Кирилла Курбатова "Георгий Бовт: США и Европа не ослабят давление на Россию, пока не поймут, что Украина проиграла эту войну" на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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