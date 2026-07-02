"Не знаешь, что делать? Воюй": Ищенко рассказал о новых прокси Запада после Украины - 02.07.2026 Украина.ру
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"Не знаешь, что делать? Воюй": Ищенко рассказал о новых прокси Запада после Украины
"Не знаешь, что делать? Воюй": Ищенко рассказал о новых прокси Запада после Украины - 02.07.2026 Украина.ру
"Не знаешь, что делать? Воюй": Ищенко рассказал о новых прокси Запада после Украины
Запад не может выработать единую стратегию но споры между союзниками не снимают угрозу эскалации. США и Британия уже предлагают сделать Европу новой площадкой для прокси-войны с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-07-02T12:59
2026-07-02T12:59
новости
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По словам эксперта, на Западе идут споры о дальнейшей стратегии. Одни предлагают взять паузу, перевооружиться и найти нового "придурка" для прокси-войны с Россией, оставив санкции в силе. Другие возражают: новых сил уже не будет, потому что санкции убивают экономику Европы быстрее, чем российскую.По словам эксперта, США и Британия объясняют Европе, что если не будет новых сил, то вся Европа станет площадкой для войны. "При этом США и Британия вообще по этому поводу им объясняют: "Так это нестрашно. Не будет новых сил – будете всей Европой площадкой прокси-войны с Россией", — добавил он.Страны Западной Европы, по словам Ищенко, уточняют, что не хотят, чтобы вся Европа становилась полем боя. Они предлагают ограничиться Прибалтикой или Молдавией, а сами готовы наблюдать со стороны и поставлять оружие, как и раньше."Пространство для маневра у Запада сужается. Поэтому единую позицию выработать не могут. Но это не снимает опасность эскалации. Потому что до сих пор Запад действовал по принципу "Не знаешь, что делать? Воюй", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Анкоридж был нужен Трампу, чтобы дать США время на подготовку к новой борьбе с Россией" на сайте Украина.ру.США и Европа не верят в то, что Украина добилась перелома в войне. Просто они считают, что положение Украины улучшилось и уже не такое безнадежное. Подробнее б этом — в материале Кирилла Курбатова "Георгий Бовт: США и Европа не ослабят давление на Россию, пока не поймут, что Украина проиграла эту войну" на сайте Украина.ру.
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новости, европа, сша, запад, ростислав ищенко, украина.ру, главные новости, главное, война, сво, мир без границ, прибалтика, молдавия, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, нато, будет ли война с нато, будет ли война
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"Не знаешь, что делать? Воюй": Ищенко рассказал о новых прокси Запада после Украины

12:59 02.07.2026
 
© Фото : CC BY 2.0 / NATO / Baltic Battalion / Перейти в фотобанкВоеннослужащий войск НАТО во время учений в Латвии
Военнослужащий войск НАТО во время учений в Латвии - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : CC BY 2.0 / NATO / Baltic Battalion
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Запад не может выработать единую стратегию но споры между союзниками не снимают угрозу эскалации. США и Британия уже предлагают сделать Европу новой площадкой для прокси-войны с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По словам эксперта, на Западе идут споры о дальнейшей стратегии. Одни предлагают взять паузу, перевооружиться и найти нового "придурка" для прокси-войны с Россией, оставив санкции в силе. Другие возражают: новых сил уже не будет, потому что санкции убивают экономику Европы быстрее, чем российскую.
По словам эксперта, США и Британия объясняют Европе, что если не будет новых сил, то вся Европа станет площадкой для войны. "При этом США и Британия вообще по этому поводу им объясняют: "Так это нестрашно. Не будет новых сил – будете всей Европой площадкой прокси-войны с Россией", — добавил он.
Страны Западной Европы, по словам Ищенко, уточняют, что не хотят, чтобы вся Европа становилась полем боя. Они предлагают ограничиться Прибалтикой или Молдавией, а сами готовы наблюдать со стороны и поставлять оружие, как и раньше.
"Пространство для маневра у Запада сужается. Поэтому единую позицию выработать не могут. Но это не снимает опасность эскалации. Потому что до сих пор Запад действовал по принципу "Не знаешь, что делать? Воюй", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Анкоридж был нужен Трампу, чтобы дать США время на подготовку к новой борьбе с Россией" на сайте Украина.ру.
США и Европа не верят в то, что Украина добилась перелома в войне. Просто они считают, что положение Украины улучшилось и уже не такое безнадежное. Подробнее б этом — в материале Кирилла Курбатова "Георгий Бовт: США и Европа не ослабят давление на Россию, пока не поймут, что Украина проиграла эту войну" на сайте Украина.ру.
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