"Создают мобилизационный резерв": депутат Гурулев рассказал, как Запад готовится к войне с Россией - 01.07.2026 Украина.ру
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"Создают мобилизационный резерв": депутат Гурулев рассказал, как Запад готовится к войне с Россией
"Создают мобилизационный резерв": депутат Гурулев рассказал, как Запад готовится к войне с Россией - 01.07.2026 Украина.ру
"Создают мобилизационный резерв": депутат Гурулев рассказал, как Запад готовится к войне с Россией
Западные страны активно готовятся к возможному военному столкновению с Россией, заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев
2026-07-01T11:36
2026-07-01T11:36
новости
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британия
андрей гурулев
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Он уточнил, что противник развертывает производственные мощности для выпуска современных вооружений, разрабатывает новые средства ведения войны, создает заводы по производству беспилотников, а также вводит всеобщую воинскую повинность. Он подчеркнул, что европейские политики прямо заявляют о намерении воевать с Россией в 2029–2030 годах.По его мнению, в связи с этим, России необходимо мобилизовать собственные ресурсы и быть готовой к любому развитию событий. Гурулев убежден, что лучший способ предотвратить агрессию — продемонстрировать превосходство российских Вооруженных сил. При этом он допустил возможность превентивных действий, отметив, что "лучше ударить первым, чем участвовать в ответном встречном ударе".Депутат добавил, что о намерениях Запада воевать с Россией ему было ясно еще три года назад, и текущее положение дел лишь подтверждает этот прогноз.Подробнее - в материале "Загнать их на войну будет тяжеловато": эксперт о неготовности Европы воевать с Россией на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, британия, андрей гурулев, госдума, украина.ру
Новости, Россия, Запад, Британия, Андрей Гурулев, Госдума, Украина.ру

"Создают мобилизационный резерв": депутат Гурулев рассказал, как Запад готовится к войне с Россией

11:36 01.07.2026
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Западные страны активно готовятся к возможному военному столкновению с Россией, заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев
Он уточнил, что противник развертывает производственные мощности для выпуска современных вооружений, разрабатывает новые средства ведения войны, создает заводы по производству беспилотников, а также вводит всеобщую воинскую повинность.
"Это тяжело не замечать. Британия разрабатывает новый ядерный боеприпас. То есть они прямым ходом идут к войне: разворачивают свои вооруженные силы, вводят всеобщую воинскую повинность — готовят не просто бойцов, а еще и мобилизационный резерв", - сказал депутат.
Он подчеркнул, что европейские политики прямо заявляют о намерении воевать с Россией в 2029–2030 годах.
По его мнению, в связи с этим, России необходимо мобилизовать собственные ресурсы и быть готовой к любому развитию событий. Гурулев убежден, что лучший способ предотвратить агрессию — продемонстрировать превосходство российских Вооруженных сил. При этом он допустил возможность превентивных действий, отметив, что "лучше ударить первым, чем участвовать в ответном встречном ударе".
Депутат добавил, что о намерениях Запада воевать с Россией ему было ясно еще три года назад, и текущее положение дел лишь подтверждает этот прогноз.
Подробнее - в материале "Загнать их на войну будет тяжеловато": эксперт о неготовности Европы воевать с Россией на сайте Украина.ру.
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