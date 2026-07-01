Россия не будет воевать 40 лет и нажмёт кнопку раньше: Ищенко о ядерном оружии в Финляндии - 01.07.2026 Украина.ру
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Россия не будет воевать 40 лет и нажмёт кнопку раньше: Ищенко о ядерном оружии в Финляндии
Россия не будет воевать 40 лет и нажмёт кнопку раньше: Ищенко о ядерном оружии в Финляндии - 01.07.2026 Украина.ру
Россия не будет воевать 40 лет и нажмёт кнопку раньше: Ищенко о ядерном оружии в Финляндии
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" проанализировал варианты... Украина.ру, 01.07.2026
2026-07-01T21:30
2026-07-01T21:30
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финляндия
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Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" проанализировал варианты развития событий после завершения СВО и рассказал о консолидации украинского общества на фоне боевых действий:00:14 - Путин о предложениях Киева и роли Украины в конфликте Запада с Россией;16:49 - Об отмене запрета на ввоз ядерного оружия в Финляндию;22:10 - О консолидации общества в Европе и на Украине;40:42 - Искусственное поддержание жизнедеятельности государства;46:36 - Есть ли у России прививка от цветных революций?ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko Канал Ростислава Ищенко в МАХ: max.ru/...vishchenkoУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: ukraina.ru
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украина.ру, ростислав ищенко, россия, украина, финляндия, владимир путин, видео, видео
Украина.ру, Ростислав Ищенко, Россия, Украина, Финляндия, Владимир Путин, Видео

Россия не будет воевать 40 лет и нажмёт кнопку раньше: Ищенко о ядерном оружии в Финляндии

21:30 01.07.2026
 
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Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" проанализировал варианты развития событий после завершения СВО и рассказал о консолидации украинского общества на фоне боевых действий:

00:14 - Путин о предложениях Киева и роли Украины в конфликте Запада с Россией;
16:49 - Об отмене запрета на ввоз ядерного оружия в Финляндию;
22:10 - О консолидации общества в Европе и на Украине;
40:42 - Искусственное поддержание жизнедеятельности государства;
46:36 - Есть ли у России прививка от цветных революций?

ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko

Канал Ростислава Ищенко в МАХ: max.ru/...vishchenko

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru

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