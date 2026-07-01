Россия не будет воевать 40 лет и нажмёт кнопку раньше: Ищенко о ядерном оружии в Финляндии
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" проанализировал варианты развития событий после завершения СВО и рассказал о консолидации украинского общества на фоне боевых действий:
00:14 - Путин о предложениях Киева и роли Украины в конфликте Запада с Россией;
16:49 - Об отмене запрета на ввоз ядерного оружия в Финляндию;
22:10 - О консолидации общества в Европе и на Украине;
40:42 - Искусственное поддержание жизнедеятельности государства;
46:36 - Есть ли у России прививка от цветных революций?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko
Канал Ростислава Ищенко в МАХ: max.ru/...vishchenko
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
00:14 - Путин о предложениях Киева и роли Украины в конфликте Запада с Россией;
16:49 - Об отмене запрета на ввоз ядерного оружия в Финляндию;
22:10 - О консолидации общества в Европе и на Украине;
40:42 - Искусственное поддержание жизнедеятельности государства;
46:36 - Есть ли у России прививка от цветных революций?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko
Канал Ростислава Ищенко в МАХ: max.ru/...vishchenko
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
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