https://ukraina.ru/20260701/rossiya-ne-budet-voevat-40-let-i-nazhmt-knopku-ranshe-ischenko-o-yadernom-oruzhii-v-finlyandii-1080903689.html

Россия не будет воевать 40 лет и нажмёт кнопку раньше: Ищенко о ядерном оружии в Финляндии

Россия не будет воевать 40 лет и нажмёт кнопку раньше: Ищенко о ядерном оружии в Финляндии - 01.07.2026 Украина.ру

Россия не будет воевать 40 лет и нажмёт кнопку раньше: Ищенко о ядерном оружии в Финляндии

Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" проанализировал варианты... Украина.ру, 01.07.2026

2026-07-01T21:30

2026-07-01T21:30

2026-07-01T21:30

украина.ру

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Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" проанализировал варианты развития событий после завершения СВО и рассказал о консолидации украинского общества на фоне боевых действий:00:14 - Путин о предложениях Киева и роли Украины в конфликте Запада с Россией;16:49 - Об отмене запрета на ввоз ядерного оружия в Финляндию;22:10 - О консолидации общества в Европе и на Украине;40:42 - Искусственное поддержание жизнедеятельности государства;46:36 - Есть ли у России прививка от цветных революций?ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko Канал Ростислава Ищенко в МАХ: max.ru/...vishchenkoУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: ukraina.ru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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