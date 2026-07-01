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Рада проголосовала за создание "украинского национального пантеона" - Железняк
Рада проголосовала за создание "украинского национального пантеона" - Железняк - 01.07.2026 Украина.ру
Рада проголосовала за создание "украинского национального пантеона" - Железняк
Верховная Рада Украины проголосовала за создание "украинского национального пантеона", в который могут быть включены украинские националисты, сообщил 1 июля в своем телеграм-канале депутат парламента Ярослав Железняк
2026-07-01T13:26
2026-07-01T13:26
2026-07-01T13:26
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"Парламент одобрил (проект закона – ред.) № 15360 – создание украинского национального пантеона. "За" основу и в целом – 287 (депутатов – ред.)", - написал Железняк.В воскресенье Владимир Зеленский объявил о внесении в Раду законопроекта о создании "украинского национального пантеона". Предполагается, что в него войдет и Украинская повстанческая армия*. Как заявил 30 июня пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка, намерение Киева создать "национальный пантеон", в который могут быть включены украинские националисты, увеличивает напряжение в отношениях Украины с Польшей.Подробнее по теме - в материале В Европарламенте инициировали резолюцию о чествовании памяти жертв геноцида, совершённого боевиками УПА* на сайте Украина.ру. * Признана в России экстремистской и запрещена.
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новости, украина, киев, польша, ярослав железняк, владимир зеленский, степан бандера, украина.ру, верховная рада, рада
Новости, Украина, Киев, Польша, Ярослав Железняк, Владимир Зеленский, Степан Бандера, Украина.ру, Верховная Рада, Рада
Рада проголосовала за создание "украинского национального пантеона" - Железняк
Верховная Рада Украины проголосовала за создание "украинского национального пантеона", в который могут быть включены украинские националисты, сообщил 1 июля в своем телеграм-канале депутат парламента Ярослав Железняк
"Парламент одобрил (проект закона – ред.) № 15360 – создание украинского национального пантеона. "За" основу и в целом – 287 (депутатов – ред.)", - написал Железняк.
В воскресенье Владимир Зеленский объявил о внесении в Раду законопроекта о создании "украинского национального пантеона". Предполагается, что в него войдет и Украинская повстанческая армия*.
Как заявил 30 июня пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка, намерение Киева создать "национальный пантеон", в который могут быть включены украинские националисты, увеличивает напряжение в отношениях Украины с Польшей.
"Теперь посреди Киева будет мемориальный комплекс, посвященный "героям" Украины — Бандере, Петлюре и другим упырям из прошлого. <...> Предлагаем Варшаве временно забыть разногласия и вдарить по этому позору вместе", - отреагировал на информацию телеграм-канал Украина.ру
* Признана в России экстремистской и запрещена.