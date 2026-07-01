https://ukraina.ru/20260701/rada-progolosovala-za-sozdanie-ukrainskogo-natsionalnogo-panteona---zheleznyak-1080870545.html

Рада проголосовала за создание "украинского национального пантеона" - Железняк

Рада проголосовала за создание "украинского национального пантеона" - Железняк - 01.07.2026 Украина.ру

Рада проголосовала за создание "украинского национального пантеона" - Железняк

Верховная Рада Украины проголосовала за создание "украинского национального пантеона", в который могут быть включены украинские националисты, сообщил 1 июля в своем телеграм-канале депутат парламента Ярослав Железняк

2026-07-01T13:26

2026-07-01T13:26

2026-07-01T13:26

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"Парламент одобрил (проект закона – ред.) № 15360 – создание украинского национального пантеона. "За" основу и в целом – 287 (депутатов – ред.)", - написал Железняк.В воскресенье Владимир Зеленский объявил о внесении в Раду законопроекта о создании "украинского национального пантеона". Предполагается, что в него войдет и Украинская повстанческая армия*. Как заявил 30 июня пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка, намерение Киева создать "национальный пантеон", в который могут быть включены украинские националисты, увеличивает напряжение в отношениях Украины с Польшей.Подробнее по теме - в материале В Европарламенте инициировали резолюцию о чествовании памяти жертв геноцида, совершённого боевиками УПА* на сайте Украина.ру. * Признана в России экстремистской и запрещена.

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новости, украина, киев, польша, ярослав железняк, владимир зеленский, степан бандера, украина.ру, верховная рада, рада