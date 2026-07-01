https://ukraina.ru/20260701/pro-futbol-1080878518.html

Про футбол

Про футбол - 01.07.2026 Украина.ру

Про футбол

На площадях и площадках обсуждают чемпионат мира по футболу, который сейчас проходит в США, Мексике и Канаде. Кто выйдет в лидеры и получит кубок, кто станет лучшим футболистом и забьет самый красивый гол чемпионата и не только про это - поделился блогер и экономист Даниил Монин:

2026-07-01T15:11

2026-07-01T15:11

2026-07-01T15:11

на площадях и площадках

мексика

сша

канада

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"Я не знаю как закончится этот Чемпионат Мира по футболу, хотя, судя по тому что я видел, Франция имеет большие шансы на успех. Но уже точно понятно как будут вспоминать этот чемпионат мира - Норвегия задаёт тон генерации положительной энергетики нации всему миру, в противовес главенствующей в мире повестке разжигания ненависти по большинству тем.

мексика

сша

канада

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на площадях и площадках, мексика, сша, канада