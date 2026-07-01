Про футбол - 01.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260701/pro-futbol-1080878518.html
Про футбол
Про футбол - 01.07.2026 Украина.ру
Про футбол
На площадях и площадках обсуждают чемпионат мира по футболу, который сейчас проходит в США, Мексике и Канаде. Кто выйдет в лидеры и получит кубок, кто станет лучшим футболистом и забьет самый красивый гол чемпионата и не только про это - поделился блогер и экономист Даниил Монин:
2026-07-01T15:11
2026-07-01T15:11
на площадях и площадках
мексика
сша
канада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/01/1080879261_0:0:3031:1706_1920x0_80_0_0_80bfd8fd2afefd7dd8652510d9a1fed9.jpg
"Я не знаю как закончится этот Чемпионат Мира по футболу, хотя, судя по тому что я видел, Франция имеет большие шансы на успех. Но уже точно понятно как будут вспоминать этот чемпионат мира - Норвегия задаёт тон генерации положительной энергетики нации всему миру, в противовес главенствующей в мире повестке разжигания ненависти по большинству тем.
мексика
сша
канада
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/01/1080879261_201:0:2930:2047_1920x0_80_0_0_2f9a9a70cf6bc91e8c526790f176ec8b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
на площадях и площадках, мексика, сша, канада
На площадях и площадках, Мексика, США, Канада

Про футбол

15:11 01.07.2026
 
© REUTERS / Claudia Greco
- РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© REUTERS / Claudia Greco
Читать в
ДзенTelegram
На площадях и площадках обсуждают чемпионат мира по футболу, который сейчас проходит в США, Мексике и Канаде. Кто выйдет в лидеры и получит кубок, кто станет лучшим футболистом и забьет самый красивый гол чемпионата и не только про это - поделился блогер и экономист Даниил Монин:
"Я не знаю как закончится этот Чемпионат Мира по футболу, хотя, судя по тому что я видел, Франция имеет большие шансы на успех. Но уже точно понятно как будут вспоминать этот чемпионат мира - Норвегия задаёт тон генерации положительной энергетики нации всему миру, в противовес главенствующей в мире повестке разжигания ненависти по большинству тем.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
На площадях и площадкахМексикаСШАКанада
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:25‼ Удивительно хорошие новости из Кривого Рога
15:2266% украинцев выступили за переговоры с Россией. Главное к этому часу
15:15НБУ против Смелянского: профнепригодный коррупционер продолжает рулить "Укрпочтой"
15:11Про футбол
15:10Чешская партия SPD потребует лишить Зеленского ордена Белого льва по примеру Польши
15:09Про визы
15:07Про бензин
15:02ВСУ теряют морские беспилотники и ждут ракеты Ту-95МС. Новости СВО
14:57Российские подразделения продвигаются на Харьковском направлении, уничтожена гаубица ВСУ
14:54Путин обсудил с Совбезом вопросы развития Калининградской области
14:44Келлог раскрыл, почему в Анкоридже сорвался обед Путина с Трампом
14:38ГБР Украины опубликовало расценки ТЦК для уклонистов
14:37Киевскую квартиру Лебедева купил производитель дронов для ВСУ
14:23"Восхвалял президента РФ": СБУ вышла на подполковника в Одесской области
14:18Спелся с врагами Зеленского: неожиданное продолжение истории со взрывом в Монако
14:09Семь украинских безэкипажных катеров уничтожены в Чёрном море. Новости СВО
13:58На Украине растет число наемников из Латинской Америки
13:51"Забирайте Украину, только дайте время": Ищенко объяснил, зачем Трампу был нужен Анкоридж
13:50Украинские источники утверждают, что Константиновка контролируется ВС РФ
13:49Сырский заявил о "наступлении" на Черниговскую область
Лента новостейМолния