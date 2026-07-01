Одесса вводит запрет на русский язык с 8 июля
© Фото : bloknot.ru
© Фото : bloknot.ru
Одесский горсовет рассмотрит проект моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Об этом 1 июля сообщает телеканал "Общественное"
Проект предусматривает запрет на воспроизведение музыки, кино, театральных постановок и литературы на русском языке в общественных местах, учреждениях культуры и образования, коммунальных предприятиях и общественном транспорте. Кафе, магазинам и организаторам мероприятий будет лишь рекомендовано отказаться от русскоязычного контента.
Ранее Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из перечня подлежащих защите.
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