Одесса вводит запрет на русский язык с 8 июля - 01.07.2026 Украина.ру
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Одесса вводит запрет на русский язык с 8 июля
Одесса вводит запрет на русский язык с 8 июля - 01.07.2026 Украина.ру
Одесса вводит запрет на русский язык с 8 июля
Одесский горсовет рассмотрит проект моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Об этом 1 июля сообщает телеканал "Общественное"
2026-07-01T19:44
2026-07-01T19:44
новости
одесса
украина
владимир зеленский
ирина фарион
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Проект предусматривает запрет на воспроизведение музыки, кино, театральных постановок и литературы на русском языке в общественных местах, учреждениях культуры и образования, коммунальных предприятиях и общественном транспорте. Кафе, магазинам и организаторам мероприятий будет лишь рекомендовано отказаться от русскоязычного контента.Ранее Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из перечня подлежащих защите. С 2019 года на Украине действует закон об украинизации всех сфер жизни. Об этом – в материале Мёртвая рука Фарион. Языковые репрессии и судебный фарс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, одесса, украина, владимир зеленский, ирина фарион
Новости, Одесса, Украина, Владимир Зеленский, Ирина Фарион

Одесса вводит запрет на русский язык с 8 июля

19:44 01.07.2026
 
© Фото : bloknot.ru
- РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : bloknot.ru
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Одесский горсовет рассмотрит проект моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Об этом 1 июля сообщает телеканал "Общественное"
Проект предусматривает запрет на воспроизведение музыки, кино, театральных постановок и литературы на русском языке в общественных местах, учреждениях культуры и образования, коммунальных предприятиях и общественном транспорте. Кафе, магазинам и организаторам мероприятий будет лишь рекомендовано отказаться от русскоязычного контента.
Ранее Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из перечня подлежащих защите.
С 2019 года на Украине действует закон об украинизации всех сфер жизни. Об этом – в материале Мёртвая рука Фарион. Языковые репрессии и судебный фарс
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