https://ukraina.ru/20260701/odessa-vvodit-zapret-na-russkiy-yazyk-s-8-iyulya-1080898445.html

Одесса вводит запрет на русский язык с 8 июля

Одесса вводит запрет на русский язык с 8 июля - 01.07.2026 Украина.ру

Одесса вводит запрет на русский язык с 8 июля

Одесский горсовет рассмотрит проект моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Об этом 1 июля сообщает телеканал "Общественное"

2026-07-01T19:44

2026-07-01T19:44

2026-07-01T19:44

новости

одесса

украина

владимир зеленский

ирина фарион

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0b/1072968003_0:0:1006:565_1920x0_80_0_0_9803d0ee313aa4091c54a55dc8f38f90.jpg

Проект предусматривает запрет на воспроизведение музыки, кино, театральных постановок и литературы на русском языке в общественных местах, учреждениях культуры и образования, коммунальных предприятиях и общественном транспорте. Кафе, магазинам и организаторам мероприятий будет лишь рекомендовано отказаться от русскоязычного контента.Ранее Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из перечня подлежащих защите. С 2019 года на Украине действует закон об украинизации всех сфер жизни. Об этом – в материале Мёртвая рука Фарион. Языковые репрессии и судебный фарс

одесса

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, одесса, украина, владимир зеленский, ирина фарион